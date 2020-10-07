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Аналитики зафиксировали рекордный рост богатства миллиардеров в пандемию.

22:23. 7 октября 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Фото:Santiago Arcos / Reuters

Состояние долларовых миллиардеров в мире достигло рекордных $10,2 трлн к концу июля 2020 года. Богатство российских миллиардеров выросло за период пандемии на 20%, до $468 млрд, подсчитали UBS и PwC

Минувший год, наоборот, ознаменовался первым за пять лет сокращением богатства. Но в целом за десятилетие состояние миллиардеров выросло почти в три раза, с $2,8 трлн до $8 трлн, а их численность удвоилась по сравнению с 969 в конце 2009 года.

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/07/10/2020/5f7cd7ed9a79472a859fda18

Вот ведь эффективные люди эффективны всегда: потом и кровью, кулаки не разжимая по ночам, сначала заработали свои миллиарды, а потом и в пандемию приумножили - потому что не ныли и не жаловались президенту, а работали, не взирая на панику, рискуя заразиться и разориться. А ты до сих пор еще не начал с себя, даже в банк занести платёж по кредиту не можешь, дармоед проклятый.

Отрадно, что в условиях осаждённой крепости, в тяжёлую годину для Отечества, когда нужно подзатянуть пояса и переждать атаку пиндосов и злой ковидлы, кто-то еще крепит мощь державы и умножает золотой запас Рассеи - ведь социально-ответственные буржуины смогут заплатить больше налогов и создать еще больше рабочих мест, а уж  когда Русский Миръ расширится, то ты сможешь проплатить все платёжки по ЖКХ, тут уж двух мнений быть не может. Вот водрузим крест на Святую Софию, и проплатишь. По такому случаю скидку сделают - процентов 5-10. Праздник же ж. 

Но нам сейчас расслабляться не следует, а следует дождаться, когда дотянут оставшиеся метры СевПока-2 и достроят Ямал СПГ, а там еще ледоколы на атомном ходу раскалывают льды Арктики, укрепляя северные дальние рубежи от вторжения пиндосов и ковидлы, поэтому дел невпроворот, времени на раскачку нет, держитесь, хорошего вам настроения.

Яблони в Арктике зацветут!

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/07/10/2020/5f7cd7ed9a79472a859fda18

Источник: https://maxpark.com/community/7285/content/7234774

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