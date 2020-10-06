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Утро в Бишкеке

07:40. 6 октября 2020 55 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Коротко по развитию майдана в Бишкеке.

1. Под утро протестующие захватили еще и мэрию Бишкека. В результате протестов в Бишкеке убит 1 человек, 570 ранено (включая несколько десятков сотрудников милиции и ОМОНа, есть тяжелые). Разграблен парламент, подожжен "Белый дом", совершено нападение на 6 машин скорой помощи.
2. Президент Киргизии заявил, что ведет переговоры с оппозицией и готов пойти на отмену итогов выборов, если ЦИК после рассмотрения, признает нарушения "существенными". Президент заявляет что держит ситуацию под контролем (хотя ночью было непохоже).
3. Вслед за экс-президентом Атамбаевым, которого ночью освободили из СИЗО НГКБ в Бишкеке, в одной из колоний был освобожден бывшей премьер-министр Сапар Исаков. Также освобождены из мест заключения еще несколько человек "политических".
4. Утром в Бишкеке возобновилось движение транспорта, ремонтные службы начали восстановление разрушенного муниципального имущества, уборку камней, ремонт светофоров и так далее. Убытки после погромов будут знатные.
5. Администрация президента отрицает заявления, что он бежал из страны. Заявляется, что он продолжает находится в Бишкеке, но его место нахождения не конкретизируют. МВД Киргизии заявляет, что ситуация нормализуется и "относительно контролируется". Между тем, экс-зам.начальник МВД Асанов провозглашен "комендантом Бишкека".
6. Заявляется, что в городе идет формирование "народных дружин для защиты революции".


Белорусская оппозиция горюет, что белоруссы неправильно протестуют и за 2 месяца протестов не могут добиться того, чего в Киргизии "добились" за 1 день.
Собственно, тут наглядно видно, чего хотят для Белоруссии, если учитывать 15-летний опыт "киргизинга". Разница же тут простая – в Минске ОМОН удержал ситуацию под контролем, а в Бишкеке нет.
В Минске силовики остались верными Лукашенко, а в Бишкеке отмечались случа оставления постов или даже вовсе перехода сотрудников на сторону оппозиции.

Сейчас же, допустив ночные события в Бишкеке (подготовка к которым была очевидна еще до выборов), власти пытаются отделаться частичными уступками, вроде обещаний или даже согласия на новые парламентские выборы (будет смешно если оппозиция там снова пролетит – даже по предварительным опросам, ни одна из оппозиционных партий там не имеет более 10% популярности). Попутно будут пытаться договориться с некоторыми оппозиционерами. С другой стороны, такие фигуры как Атамбаев, не говоря уже о лидерах оппозиции связанных с США, будут требовать большего, включая досрочные выборы президента и передачу власти оппозиции.













Ситуация очевдино будет развиваться, ибо вопрос о власти в Киргизии поставлен ребром.

Метки: бишкек, Видео, киргизия, средняя азия

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6222664.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 782 654
    Valeriy Bondarik 6 октября 2020 в 10:41

    ,,,П р и в е т ствую Вас,,,

    ОчеВИДНОе…оно ТАКОЕ…итак:
    **********
    Кому ВЫГОДНОе вот ТАКОЕ(то,во “ЧТО” превращается Киргизия)…?
    [а ведь В-РЕЗУЛЬТАТЕ ТАМошней "перамогi" Киргизяи ВПОЛНЕ может
    ОККАТИТЬСЯ,в полит-социальном плане В...в ФЕОДАLiзм,со ВСЕМИ последствиями...]
    ***********
    Погромы,пожары,разрушения – РЕЗУЛЬТАТ “достiженiя” ТАМошнiх “ЗМАГАРОУ”…!
    [а ведь ТОЖЕ-САМОЕ могло-бы БЫТЬ и в...Белоруссии,НО...НЕ прокатило...]
    *************
    Киргизский Полит-МАЙДАН…МОЖЕТ переКИНУТся на территории СОСЕДНИХ стран…
    * Принцип–полит–ДОМИНО…как НАДО делать…в Киргизии ПОКАЗан…
    [как-бы "ЭТО" - не разошлось...ЧТО скажет(ЗАЯВИТ)Ш О С...???]
    “““““““
    Хотелось-бы чтобы в Киргизии ВСЁ стабилизировалось-бы,Мира тебе Киргизия!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 06-10-2020.

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