Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Турция продолжит геноцид армян.

«Никол Пашинян сказал о желании Эрдогана завершить геноцид армян и предупредил, что он, возрождая Османскую Порту, остановится у порога Вены. Не остановится. Вену турки давно взяли. И Берлин с Брюсселем и Лондоном. И Триполи с Газой. Да и Москву, судя по происходящему в Карабахе, полагают своей вотчиной. Про Казань, Баку и Ашхабад и не говорим. По крайней мере, ведут себя они именно так.

Где-то, опираясь на многочисленные и влиятельные диаспоры. Где-то на контроль над крупнейшими местными мечетями и их имамами. Где-то, вследствие удачного шантажа европейцев мигрантами с Ближнего Востока, который Эрдоган поставил на поток, ещё и заработав на этом. Или из-за того, что втянул соседей в крупные проекты на территории Турции, за их же деньги, как втянул нас.

Что до геноцида армян, как ещё должен человек, который помнит про прошлый геноцид, столетней давности, воспринимать требования Эрдогана очистить Карабах от ОККУПАНТОВ, в роли которых для него выступает местное население, испокон веков армянское? Не говоря уже о недавней угрозе турецкого удара по Еревану…

Впрочем, он не только армян терпеть не может. К грекам и евреям он относится не лучше. И демонстрировал это не раз, в том числе на официальном уровне. Да и русские в нынешней Турции — „московские гяуры“. Очень показательно.

Мы им туристов шлём? Атомную станцию ЗА СОБСТВЕННЫЙ СЧЁТ, которая никогда не окупится, строим? Трубопровод через Чёрное море проложили? Первый, „Голубой поток“, давно. Второй, „Турецкий поток“, только что. Притом, что газ наш, к началу войны в Карабахе, Эрдоган практически не покупает. Да и нефть российскую на крупнейшем в Турции НПЗ перерабатывать отказались. Так что брать его за горло нам нечем.

Опять же, недвижимость мы у них, а не они у нас покупают. А местная элита, в том числе в Татарстане, экономические связи с Турцией разрывать ни под каким давлением не будет. По самолётному кризису 2015 года они это поняли. Приказывает Путин, не приказывает…

Где турки инвесторы, там они и банкуют. Это уже давно не наша элита. Это ИХ элита. Включая влиятельнейших лоббистов в высших эшелонах нашей в высшей мере бизнесовой власти.

Что до Ливии и Сирии… Тут большой вопрос, кто сейчас в выигрыше. По крайней мере, поражения в Алеппо и под Дамаском, как и тягомотина с террористами в Идлибе, и поездки на разбор полётов в Сочи и Москву, Эрдогану сильно надоели. Вот он нам оборотку в Карабахе и включил. Благо, Пашинян — человек, ориентированный на Штаты, да и по любому, война в Карабахе наши позиции и в Баку, и в Ереване ослабляет. Чего ему в эти игры ее играть?

Говоря попросту — прав Пашинян, насчёт геноцида армян. По своему, но прав. Хотя это, скорее, к спюрку, армянской диаспоре. Американские, французские, египетские, ливанские и сирийские армяне его поймут, как никто другой.

Геноцид — вещь страшная. Его ещё долго помнить будут. А может быть и всегда, пока армяне на свете есть. А у Эрдогана своя правота. Он тюркский мир под себя трамбует и мир ислама переформатирует. С Турцией в центре и того, и другого.

Конкуренты ему не нужны — и это про Россию. И армяне не нужны. Он, в конце концов — лаз, исламизированный этнический грузин. И это тоже стоит учитывать…»

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