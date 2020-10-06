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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 октября 2020

14:12. 6 октября 2020 216 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В Сирии ВКС РФ уничтожили командира ИГИЛ*, ответственного за смерть российского генерала

Российские ВКС в Сирии уничтожили подземные командные пункты ИГИЛ на подконтрольной США территории на севере Дейр эз-Зор.

В Сирии ВКС РФ уничтожили командира ИГИЛ*, ответственного за смерть российского генерала

При этом, там скрывался полевой командир Абу Катада, причастный к теракту 18 августа в «Белой пустыне», когда погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, военный переводчик и бойцы сирийской армии.

Пара Су-34 нанесла авиаудар, который уничтожил оба укрытия, около 30 террористов и Абу Катаду.

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МОЛНИЯ: ВКС России обнаружили объекты ИГИЛ под носом у Армии США и уничтожили их (ФОТО)

МОЛНИЯ: ВКС России обнаружили под носом у армии США объект ИГИЛ и уничтожили убийц генерала (ФОТО) | Русская весна

Во вторник, 6 октября, российскими ВКС были нанесены авиационные удары по подземным командным пунктам боевиков ИГИЛ на подконтрольной США территории на севере Дейр эз-Зор.

Об этом «Русской Весне» только что рассказал военный источник.

Сообщается, что во время авиационных ударов в одном из укрытий находился полевой командир Абу Катада, причастный к подготовке террористического акта против российских военнослужащих 18 августа в «Белой пустыне». 

В результате нанесения группового авиационного удара парой Су-34 были уничтожены оба укрытия, а также до 30 боевиков, в том числе и полевой командир Абу Катада.

Комментариев от руководства Международной антитеррористической коалиции с объяснениями, почему на территории, контролируемой США, беспрепятственно передвигаются члены террористической организации ИГИЛ*, не поступало.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

МОЛНИЯ: ВКС России обнаружили под носом у армии США объект ИГИЛ и уничтожили убийц генерала (ФОТО) | Русская весна
МОЛНИЯ: ВКС России обнаружили под носом у армии США объект ИГИЛ и уничтожили убийц генерала (ФОТО) | Русская весна
МОЛНИЯ: ВКС России обнаружили под носом у армии США объект ИГИЛ и уничтожили убийц генерала (ФОТО) | Русская весна
МОЛНИЯ: ВКС России обнаружили под носом у армии США объект ИГИЛ и уничтожили убийц генерала (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Как в Сирии «блокировали» российские войска с помощью интернета

Как в Сирии «блокировали» российские войска с помощью интернета | Русская весна

Сайт «Авиа.про» и ряд блогеров опубликовали недостоверную информацию, ошибочно интерпретировав события в Сирии, громкий заголовок издания о блокировании турецкими войсками российских военных в Сирии можно отнести только к жанру фантастики.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. 

О том, что российская сторона приостановила патрулирование с 25 августа ввиду невыполнения Турцией условий меморандума по зоне деэскалации Идлиб, знают даже оппозиционные издания Сирии. После совершенных серий терактов и нападений на маршруте патрулирования российско-турецкого патруля Россия предложила Турции помощь в ликвидации остатков радикальных террористических ячеек на территории Идлиба.

Именно для ликвидации будущих угроз была запущена совместная программа сирийских и российских разведывательных служб по предоставлению денежного вознаграждения за достоверную информацию о местах нахождения радикалов в зоне деэскалации, и благодаря этой программе российскому командованию поступило свыше 350 фотографий объектов радикалов, которые российская сторона взяла на проверку.

Одновременно с этим Анкара приняла решение провести самостоятельно патрулирование вдоль трассы М4. Однако снова не обошлось без происшествий.

Во время патрулирования между двумя поддерживаемые Турцией группировками, сопровождавшими колонну, произошло открытое противостояние. В результате чего патруль был приостановлен.

Напомним, что за последние 2 месяца на российско-турецкий патруль неоднократно совершали террористические атаки радикальные бандформирования.

В результате для слаживания действий российских и турецких военнослужащих было проведено несколько совместных антитеррористических тренировок. 

Не стоит исключать, что Анкара намеренно вынудила российскую сторону отказаться от совместного патрулирования трассы М4 для дальнейшего блокирования трассы и продолжить расширять лагеря подготовки и вербовки боевиков с целью последующей их отправки в Азербайджан.

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Асад обвинил Эрдогана в подстрекательстве конфликта в Карабахе

По мнению сирийского лидера турецкий президент напрямую несёт ответственность за эскалацию напряжённости в Закавказье.

Асад обвинил Эрдогана в подстрекательстве конфликта в Карабахе

Как пишет РИА «Новости», президент Сирии Башар Асад назвал главу Турции Тайипа Эрдогана главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе.

«Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнул сирийский лидер.

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Остановится ли Турция у стен Вены? Эрдоган переформатирует исламский мир

Остановится ли Турция у стен Вены? Эрдоган переформатирует исламский мир | Русская весна

Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Турция продолжит геноцид армян.

«Никол Пашинян сказал о желании Эрдогана завершить геноцид армян и предупредил, что он, возрождая Османскую Порту, остановится у порога Вены. Не остановится. Вену турки давно взяли. И Берлин с Брюсселем и Лондоном. И Триполи с Газой. Да и Москву, судя по происходящему в Карабахе, полагают своей вотчиной. Про Казань, Баку и Ашхабад и не говорим. По крайней мере, ведут себя они именно так.

Где-то, опираясь на многочисленные и влиятельные диаспоры. Где-то на контроль над крупнейшими местными мечетями и их имамами. Где-то, вследствие удачного шантажа европейцев мигрантами с Ближнего Востока, который Эрдоган поставил на поток, ещё и заработав на этом. Или из-за того, что втянул соседей в крупные проекты на территории Турции, за их же деньги, как втянул нас.

Что до геноцида армян, как ещё должен человек, который помнит про прошлый геноцид, столетней давности, воспринимать требования Эрдогана очистить Карабах от ОККУПАНТОВ, в роли которых для него выступает местное население, испокон веков армянское? Не говоря уже о недавней угрозе турецкого удара по Еревану…

Впрочем, он не только армян терпеть не может. К грекам и евреям он относится не лучше. И демонстрировал это не раз, в том числе на официальном уровне. Да и русские в нынешней Турции — „московские гяуры“. Очень показательно.

Мы им туристов шлём? Атомную станцию ЗА СОБСТВЕННЫЙ СЧЁТ, которая никогда не окупится, строим? Трубопровод через Чёрное море проложили? Первый, „Голубой поток“, давно. Второй, „Турецкий поток“, только что. Притом, что газ наш, к началу войны в Карабахе, Эрдоган практически не покупает. Да и нефть российскую на крупнейшем в Турции НПЗ перерабатывать отказались. Так что брать его за горло нам нечем.

Опять же, недвижимость мы у них, а не они у нас покупают. А местная элита, в том числе в Татарстане, экономические связи с Турцией разрывать ни под каким давлением не будет. По самолётному кризису 2015 года они это поняли. Приказывает Путин, не приказывает…

Где турки инвесторы, там они и банкуют. Это уже давно не наша элита. Это ИХ элита. Включая влиятельнейших лоббистов в высших эшелонах нашей в высшей мере бизнесовой власти.

Что до Ливии и Сирии… Тут большой вопрос, кто сейчас в выигрыше. По крайней мере, поражения в Алеппо и под Дамаском, как и тягомотина с террористами в Идлибе, и поездки на разбор полётов в Сочи и Москву, Эрдогану сильно надоели. Вот он нам оборотку в Карабахе и включил. Благо, Пашинян — человек, ориентированный на Штаты, да и по любому, война в Карабахе наши позиции и в Баку, и в Ереване ослабляет. Чего ему в эти игры ее играть?

Говоря попросту — прав Пашинян, насчёт геноцида армян. По своему, но прав. Хотя это, скорее, к спюрку, армянской диаспоре. Американские, французские, египетские, ливанские и сирийские армяне его поймут, как никто другой.

Геноцид — вещь страшная. Его ещё долго помнить будут. А может быть и всегда, пока армяне на свете есть. А у Эрдогана своя правота. Он тюркский мир под себя трамбует и мир ислама переформатирует. С Турцией в центре и того, и другого.

Конкуренты ему не нужны — и это про Россию. И армяне не нужны. Он, в конце концов — лаз, исламизированный этнический грузин. И это тоже стоит учитывать…»

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Метки: главное, компиляция

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