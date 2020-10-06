Руины Чахырлы
12:08. 6 октября 2020 136 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Азербайджан выложил подтверждающее видео занятого в начале октября "поселка" Чахырлы. На деле, там уже давно никто не живет и де-факто это просто руины.
Само поселок расположен к югу от Физули. К северу-западу от него находится городок Джебраил (также практически разрушенный – на карте в красном кружке с знаком вопроса), о занятии которого Азербайджан объявил 4 октября. Видео оттуда до сих пор нет.
Тем не менее, в развалинах поселка имелись позиции армянских военных, которые отошли, бросив орудия и несколько единиц уничтоженной и поврежденной техники.
Все это фактически предгорья. Дальше наступать сложнее, так как начинаются горы, где у армян есть подготовленные позиции второй линии обороны.
МО Карабаха заявляет, что это "тактический отход", чтобы избежать собственных дополнительных потерь и встретить врага на подготовленных позициях в горных районах.
Так то оно логично, ибо при меньших силах, удобней обороняться в горах, а не в предгорьях, но надо понимать, что вернуть назад отданную территорию будет сложно, если вообще возможно.
Видео из занятого азербайджанской армией "поселка" Чахырлы в Джебраильском районе.
Расположен он недалеко от границы Азербайджана и Ирана.
Также представлено видео с захваченных там армянских позиций (БМП и грузовик были уничтожены еще в первые дни войны) – брошенные гаубицы Д-30, несколько разбитых машин и боеприпасы, которые армяне оставили при отходе.
Прочее.
1. Любезный Башар Асад прямо обвинил Эрдогана в том, что он развязал войну в Нагорном Карабахе. Также Асад подтвердил, что Дамаск знает, что Турция отправляет сирийских боевиков для войны в Азербайджан и Нагорный Карабах.
2. В Конгресс США внесен проект резолюции осуждающей действия Турции и Азербайджана в Нагорном Карабахе и позиционирующей их виновниками войны. В Баку заявляют, что это происки армянской диаспоры США, которая имеет лоббистские возможности в Демократической Партии США.
3. В Степанакерте заявили, что Карабах не будет просить о перемирии, так как войну развязала Турция, чтобы протиснуться в Закавказье, мол пускай мировое сообщество давит на Турцию, чтобы так прекратила свои действия.
4. Глава МИД Турции Чавушоглу прилетел в Баку для встречи с президентом Алиевым. Турция продолжает настаивать, что Армения должна сдать Карабах.
5. Разрушения в Степанакерте после обстрелов 4-5 октября.
Врет же этот Sputnik,до чего наглые журнашлюшки пошли ,дураку понятно что здание не жилое,видно же что здания давно заброшены,нет следов разрывов.Дурят народ журнашлюшки из Sputnik.
“Главным редактором издания является Маргарита Симоньян. Она же придумала название для издания: «Я решила, что это единственное русское слово с позитивной коннотацией, и его знает весь мир»
На втором видео хачи уходили быстро, даже не подорвали МС и Д-30.
Личных вещей практически нет,скорее всего сразу после того как их обстреляли,собрали личные манатки и уехали,тяжелое вооружение и боеприпасы бросили,КШМку даже заводить не стали.