Азербайджан выложил подтверждающее видео занятого в начале октября "поселка" Чахырлы. На деле, там уже давно никто не живет и де-факто это просто руины.Само поселок расположен к югу от Физули. К северу-западу от него находится городок Джебраил (также практически разрушенный – на карте в красном кружке с знаком вопроса), о занятии которого Азербайджан объявил 4 октября. Видео оттуда до сих пор нет.Тем не менее, в развалинах поселка имелись позиции армянских военных, которые отошли, бросив орудия и несколько единиц уничтоженной и поврежденной техники.Все это фактически предгорья. Дальше наступать сложнее, так как начинаются горы, где у армян есть подготовленные позиции второй линии обороны.МО Карабаха заявляет, что это "тактический отход", чтобы избежать собственных дополнительных потерь и встретить врага на подготовленных позициях в горных районах.Так то оно логично, ибо при меньших силах, удобней обороняться в горах, а не в предгорьях, но надо понимать, что вернуть назад отданную территорию будет сложно, если вообще возможно.Видео из занятого азербайджанской армией "поселка" Чахырлы в Джебраильском районе.Расположен он недалеко от границы Азербайджана и Ирана.Также представлено видео с захваченных там армянских позиций (БМП и грузовик были уничтожены еще в первые дни войны) – брошенные гаубицы Д-30, несколько разбитых машин и боеприпасы, которые армяне оставили при отходе.1. Любезный Башар Асад прямо обвинил Эрдогана в том, что он развязал войну в Нагорном Карабахе. Также Асад подтвердил, что Дамаск знает, что Турция отправляет сирийских боевиков для войны в Азербайджан и Нагорный Карабах.2. В Конгресс США внесен проект резолюции осуждающей действия Турции и Азербайджана в Нагорном Карабахе и позиционирующей их виновниками войны. В Баку заявляют, что это происки армянской диаспоры США, которая имеет лоббистские возможности в Демократической Партии США.3. В Степанакерте заявили, что Карабах не будет просить о перемирии, так как войну развязала Турция, чтобы протиснуться в Закавказье, мол пускай мировое сообщество давит на Турцию, чтобы так прекратила свои действия.4. Глава МИД Турции Чавушоглу прилетел в Баку для встречи с президентом Алиевым. Турция продолжает настаивать, что Армения должна сдать Карабах.5. Разрушения в Степанакерте после обстрелов 4-5 октября.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6223536.html