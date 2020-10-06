Главная » Невероятное в мире, Политика

ОЗХО нашло “Новичок” у Навального

18:07. 6 октября 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Немало улыбнули ожидания чего-то иного от ОЗХО, которое заявило, что в анализах Навального есть следы "Новичка".
Интересно, кто-то действительно ожидал чего-то иного, после вот этой истории (см. материалы  https://colonelcassad.livejournal.com/5448771.html и https://colonelcassad.livejournal.com/5525576.html) с фальсификацией доклада по химической атаке в Думе, чем занималось высшее руководство ОЗХО, которое сознательно проигнорировало выводы своих же экспертов о том, что химическая атака была очень маловероятной, поскольку требовалось подогнать отчет по заранее заданный ответ о виновности Асада.
И те люди, которые были к этому причастны, обслужив организаторов атаки на Сирию, по-прежнему руководят ОЗХО.

Вопрос о том, зачем РФ поддерживает легитимность данной организации, уже не первый год вызывает недоумение. Не иначе, это какая-то скрытая форма мазохизма.
Сейчас разумеется пойдут жалобы, что Россию не слышат и ее аргументацию игнорируют. Никто и не ставил задачу слушать Россию и ее объяснения – есть ясная программа, она выполняется, в том числе и через контролируемые международные организации. Жалобы на это в пользу бедных. Если вы играете по этим правилам, будьте готовы, для вас эти правила будут одними, а для хозяев игры – совсем иными.

Само собой, как писал еще в начале этой истории, новые санкции против РФ неизбежны. Потому что потому.

Метки: навальный, новичок, озхо, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6224435.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новичок для ОЗХО, Юлия Навальная 2024
...на два вышеуказанных вопроса – в новом выпуске видеоблога.Скачать аудиоЕсли у...Хусейн – американский агент«Гость канцлера» Навальный в «Прекрасной России Будущего»Роспотребнадзор...TikTok, Хиросима и НагасакиЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент ...
Открытым текстом 11.09.2020
НовичокНавального не берет? Как только сказки о покушении на Алексея Анатольевича Навального стали... Скрипалей в начале восемнадцатого года нашлиНовичок”, то разве что из лаборатории...: кто ещё верит хоть в ОЗХО, хоть в немецкие тайны? Домоправительница...
Деградация российско-американских отношений
... и Юлию Скрипалей нашли лежащими на парковой ...ОЗХО. По словам Лаврова, лаборатория в Шпице обнаружила высокую концентрацию «Новичка...MH17, Сирия, Скрипали, Навальный и общественные протесты в ... заняв высокие должности в новой администрации, возможно, со...
Почему Тихановская говорит о нелегитимности Лукашенко
....S. Предыдущие выпуски видеоблога:Новичок для ОЗХО, Юлия Навальная 2024Трамп доминирует или невыученные... Бейруте – что это былоЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста...
Новости Украины и Новороссии 18 сентября 2020
...вознаграждение и, как ей показалось, нашла выход из положения. Она забеременела... о вывозе бутылки с «Новичком» — таинственной спутницей Навального заинтересовался СК (ВИДЕО) К... о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального * «Талибан» – запрещенная ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)