В последнее время на государственном белорусском телевидении можно все чаще услышать троллинг в адрес Украины. Ведущие отпускают колкие фразы в адрес руководства страны.

Это стало происходить после того, как Украина присоединилась к позиции Запада по выборам президента Белоруссии. Евросоюз их не признал, а следом за ним и Киев заявил нечто подобное. И даже намекнул, что может присоединиться к санкциям.

Шутки шутками, а все эти процессы говорят о начале конца добрососедских отношений двух стран, которые держались несмотря на все негоразды с другими соседями.

Журналистка издания «Страна» Виктория Венк подробно рассказала, как на белорусском телевидении и в СМИ начали шутить об Украине и почему.

Столица Борщи в бывшей УССР

Первая колкость была отпущена 30 сентября — после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отныне Украина будет называть Александра Лукашенко не президентом Белоруссии, а просто по имени-фамилии.

На это Telegram-канал «Пул первого», который близок к администрации Лукашенко, сделал аналогичный ход и предложил считать столицей Украины не Киев, а поселок Борщи.

«Это прекрасная формулировка для медиа, для заголовков, для постов в Facebook», — было указано в посте и показано, где именно расположены Борщи.

Борщи — это небольшое село в Одесской области, там проживает менее двух тысяч человек.

Спустя несколько дней, 3 октября, на белорусском ТВ был выпуск новостей, где в том числе рассказывали и о событиях за рубежом. Сюжет из центра Киева сопровождался геолокацией «бывшая УССР».

Причем, старое название было озвучено не только относительно Украины. Польшу обозначили так бывшая Польская народная республика, а Литву — бывшей советской Литовской республикой.

Нельзя не заметить, что все три государства поддержали белорусскую оппозицию. Теперь Минск как бы перестал признавать и нынешнюю государственность указанных стран.

Причем, таким образом стали маркироваться разного рода негативные новости об Украине, Польше и Литве.

А днем позже, 4 октября, белорусские журналисты перешли на новый формат. В одной из информационно-аналитических программ телеведущий разразился целой речью относительно советов, которые Киев отпускает Минску.

Украину журналист назвал «истерзанной демократией», упрекнул ее в уличном насилии радикалов, неумении остановить войну на Донбассе и сдаче суверенитета Западу.

«Вы, конечно, простите. Может, это не дело журналистов, но позволим себе совет не украинскому народу, а скорее руководству этой истерзанной демократией страны. Вы в последнее время мастера давать Беларуси уроки и советы, любите поучать демократии и свободе выбора. Честно говоря, смотреть на это без иронии нельзя», — начал ведущий.

«Мы, конечно, готовы к усвоению уроков, но только от страны, которая остановит братоубийственную войну, найдет у себя смелость обнародовать убийц небесной сотни, не будет позволять за миллиард долларов снимать прокуроров по звонку из Вашингтона. А также начнет бороться с нацизмом в своей стране и наконец обеспечит безопасность иностранным дипломатам, если уже не своим журналистам и общественным деятелям», — продолжил он.

Под увольнением прокурором здесь подразумевается увольнение бывшего главы ГПУ Виктора Шокина.

Согласно обнародованным данным, снять его с должности заставлял тогдашний вице-президент США Джо Байден. По некоторым сведениям, США могли потребовать 1 миллиард долларов в виде гарантий по кредитам, если Шокин сохранит пост.

Под безопасностью иностранных дипломатов, вероятно, отсылка к убийству сотрудницы посольства США в Киеве. Санвер Никаэло погибла 30 сентября при странных обстоятельствах.

Ведущий заключал: «Хотим признать, что у нас, к сожалению, такие проявления вашей демократии в последнее время не редкость. О нападении радикалов на мирных людей мы расскажем чуть ниже. Но что мы усвоили за последние полгода точно: чем меньше у нас будет таких советчиков, как вы, тем быстрее мы вернемся к той Беларуси, которую любили последние четверть века».

Почему белорусские журналисты троллят Украину

Провластные белорусские журналисты начали шутить подобным образом об Украине спустя неделю после официального заявления Киева о выборах в соседней республике.

Поздним вечером 23 сентября, после тайной инаугурации Александра Лукашенко, глава МИД Украны Дмитрий Кулеба написал в соцсети, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. А 15 сентября похожее постановление утвердила Верховная Рада.

В таких заявлениях Киев был не одиноким. Украина примкнула к ряду западных стран, которые не признали Александра Лукашенко накануне.

Спустя неделю, 30 сентября, Кулеба рассказал, как Украина будет называть Лукашенко после 5 ноября — в этот день должен истекать срок его минувшей каденции. О нем будут говорить как об Александре Лукашенко, без указания должности.

Минск высказался по этому поводу лишь 1 октября. Посольство Белоруссии на Украине сообщило, что заявления Киева о непризнании Лукашенко — чрезвычайно недружественные жесты. И они могут привести к сворачиванию экономического сотрудничества между странами.

Кстати, это, вполне возможно, и не пустые угрозы. Белоруссия уже начала экономическую войну с Литвой и Польшей, угрожая сократить транзит их товаров через белорусскую территорию. Также Минск хочет переориентировать морскую торговлю через российские порты на Балтике, лишив доходов Литву.

Перейдет ли словесный троллинг в конкретные враждебные действия на границе или в экономической сфере, зависит от желания Киева дальше усугублять отношения с Минском.

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