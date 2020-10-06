Новости Украины и Новороссии 06 октября 2020
- 15:47 Киев готовит санкции за русские паспорта в ЛНР и ДНР.
- 14:24 Зеленскому захотелось «гнёздышка».
- 08:31 По приглашению Сивохо.
- 03:00 Бывшая УССР: Столица — Борщи, хозяин — США. Как белорусское госТВ начало троллить Украину (ФОТО).
- Вчера 17:50 Пенсий точно не будет, кончай платить дармоедам.
Киев готовит санкции за русские паспорта в ЛНР и ДНР
Украинское правительство введет санкции в связи с тем, что Россия предоставляет гражданство жителям народных республик Донбасса.
Об этом во вторник, 6 октября, сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.
По данным СМИ, в кабинете министров Украины еще две недели назад согласовали пакет персональных санкций. Они коснутся сотрудников Министерства внутренних дел России, депутатов Государственной думы и других должностных лиц.
Сейчас санкционный список должен согласовать Совет национальной безопасности и обороны Украины.
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Зеленскому захотелось «гнёздышка»
Владимир Зеленский заявил, что госдачу на территории резиденции «Конча-Заспа», куда он переехал в июле, воспринимает как отель.
Он добавил, что хотел бы жить дома, поэтому намерен построить или арендовать «свое личное семейное гнездышко».
Об этом он рассказал в интервью европейскому изданию Politico Europe.
«У меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за Covid. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию.
Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом или возьмем в аренду», — сказал он.
Отметим, что в своё время причиной переезда на государственную дачу называли невозможность обеспечить охрану — дом находился на территории элитного коттеджного посёлка «Маленькая Италия» под Киевом.
По словам Зеленского, для его семьи важно иметь «свое личное семейное гнездышко». Он также добавил, что свой дом продал, но в собственности осталась квартира.
Неясно, о какой квартире идёт речь: в своё время у супруги Зеленского нашли пентхаус в Крыму.
Украинское издание «Страна» комментирует это заявление так:
«Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государственную дачу на территории резиденции „Конча-Заспа”, куда он переехал в июле, воспринимает как отель.
Интересная аналогия. Вот только такой „отель” в виде огромной загородной резиденции, если за него платить лично, обошёлся бы в Европе под 10 000 евро в сутки. А у нас за этот „отель” платят президенту налогоплательщики», — говорится в сообщении.
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По приглашению Сивохо
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Бывшая УССР: Столица — Борщи, хозяин — США. Как белорусское госТВ начало троллить Украину (ФОТО)
В последнее время на государственном белорусском телевидении можно все чаще услышать троллинг в адрес Украины. Ведущие отпускают колкие фразы в адрес руководства страны.
Это стало происходить после того, как Украина присоединилась к позиции Запада по выборам президента Белоруссии. Евросоюз их не признал, а следом за ним и Киев заявил нечто подобное. И даже намекнул, что может присоединиться к санкциям.
Шутки шутками, а все эти процессы говорят о начале конца добрососедских отношений двух стран, которые держались несмотря на все негоразды с другими соседями.
Журналистка издания «Страна» Виктория Венк подробно рассказала, как на белорусском телевидении и в СМИ начали шутить об Украине и почему.
Столица Борщи в бывшей УССР
Первая колкость была отпущена 30 сентября — после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отныне Украина будет называть Александра Лукашенко не президентом Белоруссии, а просто по имени-фамилии.
На это Telegram-канал «Пул первого», который близок к администрации Лукашенко, сделал аналогичный ход и предложил считать столицей Украины не Киев, а поселок Борщи.
«Это прекрасная формулировка для медиа, для заголовков, для постов в Facebook», — было указано в посте и показано, где именно расположены Борщи.
Борщи — это небольшое село в Одесской области, там проживает менее двух тысяч человек.
Спустя несколько дней, 3 октября, на белорусском ТВ был выпуск новостей, где в том числе рассказывали и о событиях за рубежом. Сюжет из центра Киева сопровождался геолокацией «бывшая УССР».
Причем, старое название было озвучено не только относительно Украины. Польшу обозначили так бывшая Польская народная республика, а Литву — бывшей советской Литовской республикой.
Нельзя не заметить, что все три государства поддержали белорусскую оппозицию. Теперь Минск как бы перестал признавать и нынешнюю государственность указанных стран.
Причем, таким образом стали маркироваться разного рода негативные новости об Украине, Польше и Литве.
А днем позже, 4 октября, белорусские журналисты перешли на новый формат. В одной из информационно-аналитических программ телеведущий разразился целой речью относительно советов, которые Киев отпускает Минску.
Украину журналист назвал «истерзанной демократией», упрекнул ее в уличном насилии радикалов, неумении остановить войну на Донбассе и сдаче суверенитета Западу.
«Вы, конечно, простите. Может, это не дело журналистов, но позволим себе совет не украинскому народу, а скорее руководству этой истерзанной демократией страны. Вы в последнее время мастера давать Беларуси уроки и советы, любите поучать демократии и свободе выбора. Честно говоря, смотреть на это без иронии нельзя», — начал ведущий.
«Мы, конечно, готовы к усвоению уроков, но только от страны, которая остановит братоубийственную войну, найдет у себя смелость обнародовать убийц небесной сотни, не будет позволять за миллиард долларов снимать прокуроров по звонку из Вашингтона. А также начнет бороться с нацизмом в своей стране и наконец обеспечит безопасность иностранным дипломатам, если уже не своим журналистам и общественным деятелям», — продолжил он.
Под увольнением прокурором здесь подразумевается увольнение бывшего главы ГПУ Виктора Шокина.
Согласно обнародованным данным, снять его с должности заставлял тогдашний вице-президент США Джо Байден. По некоторым сведениям, США могли потребовать 1 миллиард долларов в виде гарантий по кредитам, если Шокин сохранит пост.
Под безопасностью иностранных дипломатов, вероятно, отсылка к убийству сотрудницы посольства США в Киеве. Санвер Никаэло погибла 30 сентября при странных обстоятельствах.
Ведущий заключал: «Хотим признать, что у нас, к сожалению, такие проявления вашей демократии в последнее время не редкость. О нападении радикалов на мирных людей мы расскажем чуть ниже. Но что мы усвоили за последние полгода точно: чем меньше у нас будет таких советчиков, как вы, тем быстрее мы вернемся к той Беларуси, которую любили последние четверть века».
Почему белорусские журналисты троллят Украину
Провластные белорусские журналисты начали шутить подобным образом об Украине спустя неделю после официального заявления Киева о выборах в соседней республике.
Поздним вечером 23 сентября, после тайной инаугурации Александра Лукашенко, глава МИД Украны Дмитрий Кулеба написал в соцсети, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. А 15 сентября похожее постановление утвердила Верховная Рада.
В таких заявлениях Киев был не одиноким. Украина примкнула к ряду западных стран, которые не признали Александра Лукашенко накануне.
Спустя неделю, 30 сентября, Кулеба рассказал, как Украина будет называть Лукашенко после 5 ноября — в этот день должен истекать срок его минувшей каденции. О нем будут говорить как об Александре Лукашенко, без указания должности.
Минск высказался по этому поводу лишь 1 октября. Посольство Белоруссии на Украине сообщило, что заявления Киева о непризнании Лукашенко — чрезвычайно недружественные жесты. И они могут привести к сворачиванию экономического сотрудничества между странами.
Кстати, это, вполне возможно, и не пустые угрозы. Белоруссия уже начала экономическую войну с Литвой и Польшей, угрожая сократить транзит их товаров через белорусскую территорию. Также Минск хочет переориентировать морскую торговлю через российские порты на Балтике, лишив доходов Литву.
Перейдет ли словесный троллинг в конкретные враждебные действия на границе или в экономической сфере, зависит от желания Киева дальше усугублять отношения с Минском.
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