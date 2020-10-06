Безрыбье на Камчатке, Зажгли в Бишкеке, Собянин и вирус // Галопом по Европам #308
22:26. 6 октября 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- ЦИК Киргизии признал недействительными парламентские выборы, прошедшие на выходных;
- Глава турецкого МИДа Чавушоглу отправился в Азербайджан обсуждать с Алиевым ситуацию в Карабахе;
- В России плюс 11615 новых заболевших, это всего на 50 человек меньше антирекорда, зафиксированного в мае;
- Во втором квартале более 4,5 миллионов россиян недосчитались как минимум части зарплаты;
- В камчатской Авачинской бухте умерло 95% рыб, крабов и осьминогов;
- Совладельца кемеровского ТЦ “Зимняя вишня” Вишневского отправили в СИЗО на полгода;
- Дудь пообщался с Навальным;
- В Чили новая волна протестов;
- В Норвегии бастуют работники шельфовых платформ, остановлена добыча на шести месторождениях;
- В Индонезии профсоюзы призывают к общенациональной забастовке;
- Трампа выписали из больницы, на что нефть сразу отреагировала ростом;
- Правительство планирует оплатить разработку отечественного оборудования для сетей 5G;
- Федеральные расходы на гражданскую науку уменьшатся на 6%;
- Нобелевскую премию по физике получили трое ученых из Британии, США и Германии.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- ЦИК Киргизии признал недействительными парламентские выборы, прошедшие на выходных;
- Глава турецкого МИДа Чавушоглу отправился в Азербайджан обсуждать с Алиевым ситуацию в Карабахе;
- В России плюс 11615 новых заболевших, это всего на 50 человек меньше антирекорда, зафиксированного в мае;
- Во втором квартале более 4,5 миллионов россиян недосчитались как минимум части зарплаты;
- В камчатской Авачинской бухте умерло 95% рыб, крабов и осьминогов;
- Совладельца кемеровского ТЦ “Зимняя вишня” Вишневского отправили в СИЗО на полгода;
- Дудь пообщался с Навальным;
- В Чили новая волна протестов;
- В Норвегии бастуют работники шельфовых платформ, остановлена добыча на шести месторождениях;
- В Индонезии профсоюзы призывают к общенациональной забастовке;
- Трампа выписали из больницы, на что нефть сразу отреагировала ростом;
- Правительство планирует оплатить разработку отечественного оборудования для сетей 5G;
- Федеральные расходы на гражданскую науку уменьшатся на 6%;
- Нобелевскую премию по физике получили трое ученых из Британии, США и Германии.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам