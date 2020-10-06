В этом выпуске:- ЦИК Киргизии признал недействительными парламентские выборы, прошедшие на выходных;- Глава турецкого МИДа Чавушоглу отправился в Азербайджан обсуждать с Алиевым ситуацию в Карабахе;- В России плюс 11615 новых заболевших, это всего на 50 человек меньше антирекорда, зафиксированного в мае;- Во втором квартале более 4,5 миллионов россиян недосчитались как минимум части зарплаты;- В камчатской Авачинской бухте умерло 95% рыб, крабов и осьминогов;- Совладельца кемеровского ТЦ “Зимняя вишня” Вишневского отправили в СИЗО на полгода;- Дудь пообщался с Навальным;- В Чили новая волна протестов;- В Норвегии бастуют работники шельфовых платформ, остановлена добыча на шести месторождениях;- В Индонезии профсоюзы призывают к общенациональной забастовке;- Трампа выписали из больницы, на что нефть сразу отреагировала ростом;- Правительство планирует оплатить разработку отечественного оборудования для сетей 5G;- Федеральные расходы на гражданскую науку уменьшатся на 6%;- Нобелевскую премию по физике получили трое ученых из Британии, США и Германии._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6GCWukEEvkQ