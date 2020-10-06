Амбиции – это мотивы человека, фундаментом которых является потребность в успехе. Под этим качеством понимается правильная постановка человеком личных и профессиональных целей и их достижение, стремление к получению новых знаний, саморазвитию. Конечно, чтобы быть успешным и получать удовольствие от того, чем ты занимаешься, нужно постоянно двигаться вперед и осваивать новые горизонты. Человек инертный, плывущий по течению не развивается сам и не способствует развитию социальной среды, его окружающей. Однако если амбициозность становится диагнозом личности – это настораживает. Если же амбициозность становится диагнозом общества – это пугает. К синонимам этого термина можно отнести: тщеславие, честолюбие.

Амбициозность – одно из тех личных качеств, которое нельзя развить, оно формируется в процессе социализации. Все зависит от первых успехов в детском возрасте, от реакции окружающих, от духовных ценностей, прививаемых ребенку родителями.

Амбициозность – стремление к достижению цели любыми средствами даже тогда, когда этих средств нет, а следовательно, желания и возможности по месту и по времени не совпадают.

… Люди хотят выделиться, они постоянно ставят перед собой эту цель . Тщеславие и амбициозность есть внутри каждого. Это естественные союзники любого рейтинга.



Для примера возьмем Соединенные Штаты Америки. По мнению самих американцев, их нация – это нация амбициозных людей. Честолюбие – это качество, которое едва ли можно только хвалить или всесторонне осуждать. В Америке это великий двигатель творческой силы, который одновременно может безжалостно угнетать людей, забирая у них время и захватывая умы. Попробуем выяснить, активизирует ли нас честолюбие, заставляет ли оно нас бороться, или же приводит к саморазрушению.

Честолюбие, конечно же, не только погоня за богатством. Это то, чем “пропитана” американская жизнь. Господин Гор, например, стремясь стать президентом, работал без отдыха, не покладая рук – и все ради мечты, появившейся еще в детстве. Вряд ли кто-то поверит, что причиной жесточайшего соперничества чрезвычайно богатых американских компьютерных магнатов являются лишь деньги. В действительности это честолюбие, направленное на завоевание первенства по контролю национальных киберпрограмм.

Постоянное преимущество – это национальная мания. Беспрерывно идет поиск символов, подтверждающих положение в обществе: чем больше дом, чем современнее автомобиль, чем мощнее компьютер – тем сильнее выделение из толпы.

Для многих людей эта гонка кажется бесполезной. Проблема не в том, что они сами как бы бегут на месте, а в том, что они соревнуются друг с другом в автомобилях, телевизорах и других бытовых вещах. И они вполне могут превзойти того, с кем они себя сравнивают.

Разочарование неизбежно. Постоянное напряжение может привести к негативным последствиям. Люди обычно ломают голову, пытаясь придумать схему быстрого обогащения. Азартные игры занимают в этом процессе не последнее место.

Американцы постоянно пытаются обуздать амбицию. Ведь за деньги счастья не купишь. В Чикагском университете пытались определить коэффициент счастья у людей разного достатка, и выяснили, что респонденты, чей доход составляет от 30 000 до 50 000 дол. США, чувствовали себя:



“очень счастливыми” – 34%;



“относительно счастливыми” – 58%.



В то же время процентное соотношение респондентов с доходом выше 100 000 дол. США оказалось следующим:



51% – “очень счастливы”;



45% – “относительно счастливы”.



Не следует забывать еще и о том, что чем больше человек тратит, тем более высоким налогом он облагается.

Проблема не в том, что люди гонятся за благополучием. Государственная машина заинтересована в том, чтобы они состязались друг с другом и систематически их к этому подталкивает. Принцип “разделяй и властвуй” действует безотказно и в этом случае.

Поэтому продукты, употребляемые людьми, постепенно переходят из разряда роскоши в разряд комфорта, а потом в необходимость, без которой немыслима жизнь. Машины, телевизоры, микроволновые печи – все подлежит такой трансформации. Наступила эпоха Интернета и мобильной связи. И если у тебя вдруг не окажется чего-нибудь из вышеперечисленного списка, тебя посчитают либо чудаком, либо бедняком.

Думаем, ничего нового в только что сказанном нет. Как заметил Т. Веблен в своем труде “Теория аристократии”: «Как только какая-либо вещь становится широко распространенной, ее непременно следует приобрести, и лишь тогда хозяин данной вещи будет переполнен чувством собственного достоинства. Люди пытаются достичь того, что в принципе “за пределом достижимого”. И поэтому они стараются превзойти тех, на кого они равняются и с кем себя сравнивают».

В стране, где амбициозность становится официальной позицией власти, крушение надежд просто неминуемо. Опрос, проведенный газетой “Ньюсвик”, дал следующие результаты: несмотря на высокий уровень развития американской экономики, 2,9% взрослого населения считает, что достичь того, о чем мечтают, очень тяжело, и лишь только 23% не считают это таким уж сложным, а 47% опрошенных не видят перспективы в своей жизни.

Это стресс, а стресс неизменно приводит к трагедии. Люди жаждут обогащения, причем быстрого обогащения. Это частично объясняет легализацию азартных игр. Государство не возражает. Да и как тут будешь против – демократия, свобода выбора, права человека и т. п. Поэтому ежегодно американцы “проигрывают” миллиарды долларов. С ужасом можно представить цифру в глобальном масштабе.

Внутренне американцы понимают, что слепо ориентироваться на честолюбие неразумно. Ориентирами могут быть семейные ценности, друзья, вера. Необходимость в деньгах существует лишь до определенного периода.

В недавно изданной книге “Погоня за роскошью” экономист Р. Пранн высказал идею о системности повышенных налогов у людей с чрезмерными доходами. Чем больше они тратят денег, тем выше их налог. Если ты купил часы за 5 тыс. дол. США вместо 50, то и налог заплатишь больший.



Купив машину не за 20 тыс. дол. США, а за 60 тыс. дол. США, ты опять же платишь больший налог. Люди, по мнению Р. Пранна, вряд ли захотят показаться хуже других, а на соревнование “кто кого богаче” вряд ли согласятся (то есть больше не будут бравировать своим богатством из-за высоких налогов). К тому же у таких людей будет намного больше свободного времени, так как уже не надо будет постоянно работать ради бесцельного общения.

Давайте еще раз все осмыслим. Хотя и не всегда приемлемо, но честолюбие все же общественно полезно. Оно направляет и поддерживает экономическую жизнеспособность. Честолюбие заставляет людей рисковать и тяжело работать. Интернет, собственно говоря, – детище трудоголиков, проводящих семь дней в неделю за компьютером ради изобретения нового мира и возможности разбогатеть.

Если все идет так, как следует, то мы без труда преодолеваем проблемы и трудности, и не только экономические. В наше время чрезмерное процветание и успешность благоприятно воздействуют на социальное благополучие. Уровень самоуверенности и самонадеянности очень высок.

С одной стороны, люди недолюбливают честолюбие, как качество. С другой же – стараются использовать его как помощника при достижении цели. Как много лет назад заметил Пасквиль, американская жизнь была построена на идее, что люди сами могут “написать” свою жизнь (в отличие от Европы, где преобладала наследственность аристократии).

Проведенное исследование, основным вопросом которого явилось утверждение “может ли бедный человек стать богатым”, показало, что 78% американцев действительно так считают. Социальное благосостояние (все в обществе) интересует каждого. Тщеславие и творчество, как составляющее честолюбия, движут и наукой, и искусством, и другой профессиональной деятельностью. Так как каждый может и хочет кем-либо стать, чего-то достичь, то и соперничество в превосходстве порой жестоко и безжалостно.

Некоторые из нас пытаются избежать ран, наносимых честолюбием. Именно поэтому существуют несбывшиеся мечты, невыполненные планы, несостоявшееся продвижение по службе. Большинство из нас, преодолевая трудности, расчитывает и исходит из своих внутренних ресурсов и внешних обстоятельств. То общество, которое обещает то, чего сделать никогда не сможет, вызывает лишь разочарование и досаду. Честолюбие приносит и радость, и печаль, но без него мы были бы пассивными и ничего бы не достигли.

Связано ли это с концепцией власти? Да, связано. Человеком, как и любым другим животным, руководит сила наслаждения. Посредством этой силы можно руководить всем живым в рамках его земной жизни.



Примитивно, но действенно. В той же Америке человек, воспитанный на материальной потребительской основе, поклоняется только доллару, олицетворяющему физическое наслаждение. Даже духовность здесь рассматривается в долларовом эквиваленте. Именно поэтому Америка самая внутренне управляемая страна с безусловно амбициозными взглядами во внешний мир человеческого сообщества.

Конечно, амбициозность не может сочетаться с пассивностью. Амбициозность требует постоянной активности. Но активность, в свою очередь, не бывает мягкой. Активно действовать – значит расчищать себе путь от всего, что мешает, и от всех, кто мешает. А это уже не что иное, как активно враждебное поведение одного человека по отношению к другим, именуемое “агрессией”. Удачная агрессия укрепляет и увеличивает амбициозность, которую необходимо, по крайней мере, сохранить.



Без активных действий, явно или завуалированно представляющих агрессию, опять таки не обойтись. И так до бесконечности в замкнутом круге по формуле: амбициозность – активность – агрессия – амбициозность. Общество, живущее по такой схеме, вполне устраивает концептуальную власть, ибо не требует от нее особых усилий. Задачей концептуальной власти является сохранение и поддержание этой схемы как концепции жизни общества, как некоего идеала.

На примере амбициозности людей мы убедились, что в плане поддержания внутреннего равновесия в своей собственной матрице американская концептуальная власть с этим вполне справляется.

Но согласимся, что нация амбициозных людей не может жить в неамбициозном государстве. Теперь уже вся матрица становится амбициозной в плане предопределения жизни общества в пределах Всеобъемлющей Матрицы.



Проще говоря, начинает мешать спокойно жить другим матрицам, добиваясь свободы действий, а следовательно, и статуса доминирующей матрицы. Вспомните доминирующего над окружающими динозавра, который беспрепятственно шел, куда ему вздумается, и бесконечно ел все подряд. Но он прекратил свое существование на планете Земля, потому что сам не смог добывать себе пропитание, а кормиться за чужой счет не научился. Видимо, не был он амбициозным.

С доминирующей матрицей все по-другому. В качестве доминирующей и амбициозной матрицы возьмем, например, Соединенные Штаты Америки. По прожорливости, как в прямом, так и в переносном смысле, эта страна похожа на динозавра, однако, в отличие от него, научилась кормить себя чужими руками. Американская военная сила и культура удерживают Соединенные Штаты на вершине мирового порядка. Как это происходит? Что думают по этому поводу сами американцы?

С.Н. Опрятный, О.С. Опрятная.

Из монографии КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

(власть идей и людей)



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