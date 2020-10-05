Военным топографам посвящается, к 100-летию рождения генерал-полковника Б.Е.Бызова

Крылатая ракета неумолимо мчится к своей цели на низкой высоте, вовремя огибая холмы и утесы, ориентируясь в пространстве разными способами, в том числе и по Цифровой Карте Местности, заложенной в бортовой компьютер ракеты, и в конце концов вонзается в цель, а космические корабли стартуют и осуществляют выход на орбиту и маневрируют там, тоже ориентируясь по заложенным в их аппаратуру системам навигации , артиллеристы знают куда стрелять, получив точные координаты цели от военных топографов, а радары радиолокационных станций в контрбатарейной войне позволяют по траекториям снарядов, ракет или артиллерийских мин определять местонахождение батареи противника и выдавать в реальном времени целеуказание на их уничтожение,- и это тоже происходит благодаря незаметному труду картографов, топографов и геодезистов.

Так сложилось исторически, что именно топографическая карта – основной источник информации о местности и один из важнейших документов при управлении войсками. И путь, который она прошла от простого рисунка на песке до современных цифровых карт, этот путь прошли в первую очередь люди, создававшие эти карты. Военные карты сложно составить, но ещё нужно иметь соответствующие знания, чтобы читать их и понимать в полной мере. Говорят, что И.В.Сталин замечательно разбирался в военных топографических картах. Никто не знал откуда у него были эти профессиональные знания, но они были.

Топографов часто называют глазами армии. Топографы и картографы под прикрытием торговых караванов, или дипломатических посольств, или научных экспедиций, проникали на чужую территорию и составляли столь нужные своему Отечеству карты. Например, всем известно теперь история с тем, как намеренно медленно ехал в Константинополь в 1793 году новый посол Российской Империи М.И.Кутузов, по пути для отвода глаз устраивал длительные стоянки с гуляниями и попойками, а на самом деле сопровождающие его топографы под шум гулянок быстро составляли карты и планы местностей, которые они проезжали с посольством. Так рождалось будущая военно-топографическая служба нашей Державы.

15 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Ефимовича Бызова -одного из лучших топографов и картографов ХХ века. Когда он, молодой лейтенант, в июне 1942 года прибыл на фронт, на Кавказ, то выяснилось, что кроме немецких бомб и снарядов, надо ещё бояться и пули в спину от местного бандподполья, которое немцы снабжали оружием. А в 1943 -1944 годах выяснилось, что иногда страшнее пуль могут быть камнепады в горах и безжалостные сели, страшнейший холод и горная болезнь , а также раскаленный зной песков пустыни и жуткая по качеству вода, от которой бывает и брюшной тиф, и желтуха, да много чего бывает, но и эта вода кажется счастьем обезвоженному человеку. И при всем при этом, следует выполнять свою работу- создавать карты, прокладывать пути для передвижения войск, для размещения аэродромов и т.д. Умирать нельзя и некогда! Глаза армии не должны слепнуть, должны видеть все, до мелочи.

Когда человек попадает под артиллерийский обстрел, то он пытается вжаться в землю, стать маленьким, укрыться как в детстве в волшебном домике , а когда срывается с горной тропы и хватается за случайный куст, растущий на скалах, то хочется взлететь птицей вверх, и вжиматься в землю не хочется ,это точно. Но в обоих случаях, даже самый неверующий в Бога атеист за долю секунды успеет и обратиться с мольбой к Богу о помощи, и обматерить весь свет. Борис Ефимович прошёл всё это, и даже больше. Он выжил, говорил, что чудом, и прошел свой тернистый путь служения Отечеству длиной в 50 лет, закончив его генерал-полковником, Начальником Военно–Топографического Управления Генерального Штаба ВС СССР. Не буду перечислять все его научные степени и награды, -их достаточно, но главное, это то, что он оставил после себя- организацию надежного картографического обеспечения систем навигации крылатых ракет, РВСН, ВВС, ВМФ, Дальней авиации, оставил методику разработки нового, методику изучения и преподавания , и личным примером показал что значит быть офицером. Его уважали, уважали начальники и подчиненные, уважали друзья и враги, и уважали слушатели, потому что все знали, что перед ними Мастер с большой буквы. Я по этой же причине все время стеснялся называть его по – родственному: «Дядя Боря» и называл его по имени и отчеству, т.к. настоящего Мастера на Руси всегда величают именно так. Вообще, люди этого поколения, ставшие Мастерами в своем деле, отличаются от других тем, что денно и нощно думают о деле, которым занимаются. Так сосредоточить свое внимание и направлять процесс мышления, как это делают Мастера своего дела, мало кто может, это удел тех, кто любит свое дело и живет им.

Всех офицеров в училищах учат, приводя примеры служения Отечеству известных людей военной судьбы и профессии, желательно по профилю, как говорится. Откуда мог знать в 1940-м году молодой курсант Ленинградского военно-топографического училища Борис Бызов, что изучая итоги экспедиций видного географа и натуралиста Пржевальского в Средней Азии и в горах Тянь-Шаня, ему и самому придется оказаться в тех же самых местах и составлять карты, карты, по которым потом проводили линии границ Советского Союза с соседними странами. И не только границы строили, но и пути-дороги прокладывали на картах для наших войск.

Советским войскам в Иране, введённым туда в августе 1941 года (одновременно с британскими войсками в рамках операции «Согласие») и находившимся там до 1946 года, в целях обеспечения военной безопасности обеих стран, перед лицом немецкой угрозы, тоже нужны были подробные карты местности . И советские военные топографы, среди которых был Бызов, с задачей справились блестяще, несмотря на тяжелейшие погодные и походные условия при выполнении данного задания. Борис Ефимович там опять продемонстрировал свою удивительную работоспособность, показал свое мастерство топографа. За эту его увлеченность своим делом и удивительную работоспособность, некоторые его уже в 70-е годы называли реинкарнацией адмирала Нагаева А.И. из XVII века, который по существу заложил оснoвы специальной отрaсли гидрографической службы – мoрской картографии и стал первым русским морским картографом. Он создал атлас всего Балтийского моря, иначе говоря Лоции, Карты Охотского моря, да и много других. И В 1768 году именно он по поручению Екатерины Великой составил лоцию для доставки всем теперь известного гром-камня , который стал основанием для памятника Петру Первому, т.е. для Медного всадника. И даже , уйдя по болезни в отставку , он продолжал править карты и атласы, вместо того, чтобы лечиться и отдыхать, а в его доме, как писали потом очевидцы, не было места, не занятого бумагами, книгами или картами.

Бызов был настолько же одержим своей работой, жил аскетично, никаких генеральских дач с видом на Вселенную не построил, а на мой вопрос «Почему» ответил сразу и не задумываясь: «Потому, что я-коммунист, потому, что все , что у меня есть дала мне Родина-мать, а у матери не только брать надо, матери надо и отдавать, давать свое внимание и заботу». При этом он был реалистом, и уже в 80-х прекрасно понимал, что дело идет то ли к переформатированию страны, то ли к её развалу. И прекрасно это понимая он спешил, спешил сделать на своем посту больше, чем нужно было Генштабу, на всякий случай, про запас. Так получилось, что только он согласился выступить главным координатором и связующим звеном между всеми задействованными НИИ, ведомствами, предприятиями, и министерствами, в процессе создания Цифровой Карты Местности и всей необходимой для этого аппаратуры, в том числе даже спутников, и всей нужной инфраструктуры. Он успел сделать все намеченное, и успел даже больше. Так, в 2014 году при присоединении Крыма встал вопрос о цифровых картах Крыма, и выяснилось, что у гражданских картографов их нет и никогда и не было, зато были в загашниках у военных топографов, как раз те самые внеплановые карты про запас. И даже, как говорится, с того света Борис Ефимович в очередной раз выручил и свою родную Топографическую Военную Службу, и Страну.

Хороший военный топограф всегда найдет цель, и укажет к ней путь, даст её координаты. Их бы умение нашим политикам, глядишь, тогда жили бы без потрясений.

А тем временем, Министерство обороны Российской Федерации в 2019 году учредило новую медаль: «Генерал-полковник Бызов», ею будут награждаться военнослужащие и лица гражданского персонала топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Источник: https://nstarikov.ru/znajushhij-put-119991