Заслуженная артистка России Мария Шукшина обратилась к Владимиру Путину и патриарху Кириллу с открытым письмом, в котором обвинила телевидение в распространении «вируса бескультурья».

Открытое письмо властям светским и духовным

Сегодня весь мир борется с неким коронавирусом, а то, что огромную страну с начала 90-х настойчиво заражают вирусом бескультурья, почему-то не замечают. Ведь каких людей̆ показывают по ТВ/инету, в кино, театрах, на эстраде, такие и формируются! И уже нет у нашей̆ молодежи иммунитета против пошлости, цинизма и отсутствия вкуса.

Если в Конституцию внесли поправку о том, что «дети являются важнейшим достоянием Российской̆ Федерации», то вы какими детей себе представляете, мне вот интересно? В чем достояние видите? Ведь это не просто «бом бом», раздающееся со всех экранов и каналов, это мина замедленного действия, дорогие товарищи депутаты, сенаторы, министры, президент, а также правящие архиереи, которые тоже активно за поправки выступали, а «за культуру, духовность и нравственность» почему-то молчат.

Думать о том, чем вы пичкаете детей̆, нужно было еще вчера, ладно, Бог с вами, сегодня, но не завтра! Завтра будет поздно!

Нужна постоянная работа по воспитанию, особенно тех, кто только входит в жизнь, начиная с детсадов и кончая ВУЗами. Во взрослой̆ жизни люди сами решат, что им смотреть, слушать, какое иметь мировоззрение. Нужно уберечь будущее! Это основная задача!

«Не в том беда,что наглой челяди достался жирный̆ ананас, а в том, что это манит в нелюди детей, растущих среди нас».

Вкус надо прививать с детства, нужно развивать у человека желание познавать и обогащать свой внутренний̆ духовный̆ мир и, конечно, нужно предоставлять возможность выбора, наряду с бесконечным отрицательным контентом на всех федеральных каналах иметь еще и позитивный, просвещающий, патриотический, если хотите, а не опошлять все и вся вокруг и не превращать страну в стоящую в позе рака и подглядывающую в чужую замочную скважину! Масс-медиа давно стали антинародными, антигуманными, антигосударственными!

Это медленное убийство души человека, его внутреннего света, данного при рождении! И мы уже видим эти последствия: озлобленность, сплошное потребительство, одиночество, пустота и разврат…

Где министр культуры? Где все многочисленные Советы по культуре?! Где, вообще, вы все, власти предержащие?

Поставлены властвовать, вы должны чувствовать и потребность народа. Не все хотят соединяться со злом, жить по законам рынка. Люди всё больше ищут духовно здоровое информационное пространство. И таких нас много!

Но зло такое сильное, активное, организованное. Оно не устает регенерировать равнодушие, бездоходность, смрад. Мы все, кто не принимает его, должны противостоять ему совестливостью, порядочностью, честностью и созиданием добра. Каждый̆ на своем месте! Нас ведь много!?

«У нас есть только два пути: развитие и деградация. Если мы не развиваемся – мы деградируем. Кто не замечает, что происходит в стране, или подлец, или идиот». Д.Лихачев

Подпись: Заслуженная артистка России Мария Шукшина

Источник: Фейсбук Марии Шукшиной

Большинство пользователей в комментариях активно поддерживают обращение артистки:

Елена Радькова: «Самое неприятное и страшное, что те, кто стоит у власти, не слышат нас и не хотят нас слышать. Очень жаль детей, особенно тех, которых родители сумеют вырастить духовными, добрыми и порядочными людьми, как тяжело им будет жить в этом больном обществе».

Ольга Рябова: «И это истина! Подписываюсь под каждым Вашим словом! У меня так сложилось, что всю жизнь занимаюсь культурнопросветительской работой. Мы, культработники в Домах культуры и Клубах, отвечаем за каждое слово, произнесенное со сцены, в соцсетях, на митингах и уличных праздниках, а с телеэкранов на федеральных каналах, как насмешка над нашими трудами, пошлость, грязь и непотребство!»

Milla Mar: «Все верно, Маша. Вся проблема в том, что те же люди, которые придумали этот вирус , хотят чтобы наши дети были деградированной массой. Это, проблема не только России, а всего Мира. Потому как цели у этих людей мировые».

Гульнара Баймуратова: «Абсолютно согласна. Почему в театрах извращают классику? Куда смотрят? Почему нет детского и юношеского кино? А то кино что снимают для каналов это далеко от искусства. И много-много чего ещё? Огромное достояние страны, её культура просто извращают… мы не только детей, так мы и потеряем то, почему наши предки победили в ВОВ».

Kristina Arna: «Несколько лет назад приехала в Россию (уже давно живу в США) погостить к родителям, думала, вот насмотрюсь русского телевидения, получу удовольствие. Куда там, включив телик буквально на минут 5-10поняла что там все тоже самое , ,что и в Америке только на русском языке. Очень-очень грустно!!!»

Наталья Мальцева: «Ох, Мария, как же вы правы! Зло в наших СМИ с кулаками, а ни министра культуры, ни всех этих общественных советов не слышно, не видно. Чем занимаются, непонятно».

Ирина Лукашова: «Под каждым словом подписываюсь. Больно и жутко смотреть на то, как настоящее, просто какое – то бесовское зло вползло в нашу жизнь, гадит, топчется и смрадит, при этом грязно ругается и лезет в самые святые места души, в том числе и детской.. дети – они не глухие, не слепые, они всё чувствуют, впитывают, как губка.. и что в такой ситуации может их заразить похлеще любого вируса – даже страшно предположить…Если взрослых это ломает, то что о них говорить.. Но – да!! Нас много, тех, кто не сдался и не сдастся!! И надежда, и вера, и Любовь – живы!!»

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Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/jW80qDSwuMQ/