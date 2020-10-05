Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 октября 2020
- 15:14 В Арцахе уничтожены 93 наемника из Сирии.
- 11:08 Сирийские военные раскрыли место подготовки боевиков для участия в карабахском конфликте.
- 11:07 Эрдоган пообещал ПНС Ливии полную поддержку Анкары.
- 07:29 Турция следит за нами, Азербайджан «наводится» по телефонам, — Пегов из Степанакерта (ВИДЕО).
В Арцахе уничтожены 93 наемника из Сирии
Тела 53 убитых боевиков транспортированы накануне в Сирию.
Как сообщает тг-канал «Repat Riarch«, в сирийской вооружённой оппозиции подтвердили факт гибели боевиков.
«В минувшие в выходные в зону конфликта в Арцахе отбыла уже третья партия сирийских наемников 430 человек», — цитирует источник РИА Новости
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Сирийские военные раскрыли место подготовки боевиков для участия в карабахском конфликте
Сирийская разведка установила лагеря подготовки боевиков, которых планировали отправить в карабахский регион.
Напомним, что в рамках кампании по борьбе с международным терроризмом, военная разведка Сирии предложила выплачивать от ста до трехсот долларов, предоставившим данные об объектах «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Идлибе.
В ответ на призыв сдавать координаты объектов террористов, протурецкие боевики сообщили разведчикам о лагерях подготовки боевиков, в которых тренируются как международные террористы, так и другие наемники, которые оттуда направляются на войну в Нагорном Карабахе.
В частности вскрыты пункт управления боевиков и склад боеприпасов и материальных средств.
* — организация запрещенная в России.
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Эрдоган пообещал ПНС Ливии полную поддержку Анкары
Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с главой ливийской ПНС Файезом Сарраджем. Переговоры прошли в Стамбуле 4 октября.
Саррадж в этом месяце собирается уйти в отставку.
После беседы Эрдоган пообещал ему, что Турция продолжит «полную солидарность» с ПНС. Он заявил, что Анкара готова предоставить все виды поддержки.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Турция следит за нами, Азербайджан «наводится» по телефонам, — Пегов из Степанакерта (ВИДЕО)
Утро в столице Нагорно-Карабахской Республики началось с обстрела, о двух мощных прилётах сообщил Александр Коц.
«Продолжается обстрел столицы Карабаха, слышны мощные взрывы. От одного даже чуть качнуло гостиницу. Орет сирена тревоги», — пишет он.
А Семён Пегов рассказал, что бьют, скорее всего, из «Смерча», как и вчера. Показал туманную погоду в Степанакерте, которая, безусловно, затруднит работу азербайджанских беспилотников.
Он также рассказал, что им с коллегами приходится каждый день менять место жительства, поскольку азербайджанские спецслужбы при помощи турецких выслеживают журналистов по включенным телефонам и «наводятся» по ним же — пресса на войне давно уже не в безопасности.
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Все правильно в сирии можно бомбить сирийцев с наших самолетов там они на правах партизан а в армении нельзя их вкс гасить они же на правах наемников т.е. уравнены в правах с вкс.