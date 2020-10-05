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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 октября 2020

11:27. 5 октября 2020 395 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В Арцахе уничтожены 93 наемника из Сирии

Тела 53 убитых боевиков транспортированы накануне в Сирию.

В Арцахе уничтожены 93 наемника из Сирии

Как сообщает тг-канал «Repat Riarch«, в сирийской вооружённой оппозиции подтвердили факт гибели боевиков.

«В минувшие в выходные в зону конфликта в Арцахе отбыла уже третья партия сирийских наемников 430 человек», — цитирует источник РИА Новости

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Сирийские военные раскрыли место подготовки боевиков для участия в карабахском конфликте

Сирийская разведка установила лагеря подготовки боевиков, которых планировали отправить в карабахский регион.

Сирийские военные раскрыли место подготовки боевиков для участия в карабахском конфликте

Напомним, что в рамках кампании по борьбе с международным терроризмом, военная разведка Сирии предложила выплачивать от ста до трехсот долларов, предоставившим данные об объектах «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Идлибе.

В ответ на призыв сдавать координаты объектов террористов, протурецкие боевики сообщили разведчикам о лагерях подготовки боевиков, в которых тренируются как международные террористы, так и другие наемники, которые оттуда направляются на войну в Нагорном Карабахе.

В частности вскрыты пункт управления боевиков и склад боеприпасов и материальных средств.

Сирийские военные раскрыли место подготовки боевиков для участия в карабахском конфликте

 

* — организация запрещенная в России.

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Эрдоган пообещал ПНС Ливии полную поддержку Анкары

Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с главой ливийской ПНС Файезом Сарраджем. Переговоры прошли в Стамбуле 4 октября.

Эрдоган пообещал ПНС Ливии полную поддержку Анкары

Саррадж в этом месяце собирается уйти в отставку.

После беседы Эрдоган пообещал ему, что Турция продолжит «полную солидарность» с ПНС. Он заявил, что Анкара готова предоставить все виды поддержки.

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Турция следит за нами, Азербайджан «наводится» по телефонам, — Пегов из Степанакерта (ВИДЕО)

Турция следит за нами, Азербайджан «наводится» по телефонам, — Пегов из Степанакерта (ВИДЕО) | Русская весна

Утро в столице Нагорно-Карабахской Республики началось с обстрела, о двух мощных прилётах сообщил Александр Коц.

«Продолжается обстрел столицы Карабаха, слышны мощные взрывы. От одного даже чуть качнуло гостиницу. Орет сирена тревоги», — пишет он.

А Семён Пегов рассказал, что бьют, скорее всего, из «Смерча», как и вчера. Показал туманную погоду в Степанакерте, которая, безусловно, затруднит работу азербайджанских беспилотников.

Он также рассказал, что им с коллегами приходится каждый день менять место жительства, поскольку азербайджанские спецслужбы при помощи турецких выслеживают журналистов по включенным телефонам и «наводятся» по ним же — пресса на войне давно уже не в безопасности.

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Метки: главное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3445 2623
    Игорь 5 октября 2020 в 16:21

    Все правильно в сирии можно бомбить сирийцев с наших самолетов там они на правах партизан а в армении нельзя их вкс гасить они же на правах наемников т.е. уравнены в правах с вкс.

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