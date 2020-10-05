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Руны на груди. Ленин в голове // Письма

22:01. 5 октября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Марксизм непримирим с национализмом, будь он самый «справедливый», «чистенький», тонкий и цивилизованный. (В. И. Ленин)

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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PzFUdw7NBSU

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