Руны на груди. Ленин в голове // Письма
22:01. 5 октября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Марксизм непримирим с национализмом, будь он самый «справедливый», «чистенький», тонкий и цивилизованный. (В. И. Ленин)
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Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок