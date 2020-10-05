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Разгон майдана в Бишкеке.

22:34. 5 октября 2020 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В центре Бишкека милиция разогнала протестующих против итогов парламентских выборов, уверенно вытеснив их с площади, где еще днем начал собираться митинг, где оппозиция требовала не признавать итоги выборов, где она уверенно проиграла.
Тем не менее беспорядки переместились на улицы Бишкека, где в ОМОН бросаются камни и коктейли Молотова. Столкновения продолжаются до сих пор. Нескольких милиционеров отделившихся от основной массы избили толпой. У некоторых отобрали щиты и дубинки. В городе переворачивают милицейские машины, поджигают обычные машины, строят импровизированные баррикады. ОМОН перешел к применению резиновых пуль. Также отмечается попытка штурма парламента и администрации президента. В общем, все по стандартной схеме.



































Метки: бишкек, Видео, киргизия, майдан, средняя азия

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6221881.html

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