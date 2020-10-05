В начале октября на биткоин-кошелек Алексея Навального поступило в общей сложности 200 миллионов рублей. Очевидно, это гонорар Запада за спектакль с отравлением.

Перевод огромной суммы денег на кошелёк блогера в биткоинах является главным доказательством того, что «отравление» блогера было инсценировано для запуска очередного этапа антироссийской кампании. Кроме того, ситуация с отравлением явно поможет блогеру перезапустить потерявший популярность проект.

Перевод биткоинов Западом также говорит о том, что Навального уже готовят для возвращения в Россию. Блогер получил аванс и должен будет возобновить антироссийскую деятельность, направленную не только против власти, но и против всего народа РФ. Запад, очевидно, мечтает повторить для России сценарий 91-го года и превратить страну в сырьевой придаток.

Напомним, журналист Сергей Соколов провёл расследование, в ходе которого выяснил, что блогер Алексей Навальный и сотрудник так называемого Фонда борьбы с коррупцией отмывают средства через биткоин-кошельки. После избирательной компании 2018 года представители ФБК скрыли от жертвователей информацию о более 40 млн рублей, поступивших в виде криптовалюты. Навальнисты попросту присвоили эти деньги себе.