Навальный получил от Запада 200 млн рублей в криптовалюте за инсценировку «отравления»
В начале октября на биткоин-кошелек Алексея Навального поступило в общей сложности 200 миллионов рублей. Очевидно, это гонорар Запада за спектакль с отравлением.
Перевод огромной суммы денег на кошелёк блогера в биткоинах является главным доказательством того, что «отравление» блогера было инсценировано для запуска очередного этапа антироссийской кампании. Кроме того, ситуация с отравлением явно поможет блогеру перезапустить потерявший популярность проект.
Перевод биткоинов Западом также говорит о том, что Навального уже готовят для возвращения в Россию. Блогер получил аванс и должен будет возобновить антироссийскую деятельность, направленную не только против власти, но и против всего народа РФ. Запад, очевидно, мечтает повторить для России сценарий 91-го года и превратить страну в сырьевой придаток.
Напомним, журналист Сергей Соколов провёл расследование, в ходе которого выяснил, что блогер Алексей Навальный и сотрудник так называемого Фонда борьбы с коррупцией отмывают средства через биткоин-кошельки. После избирательной компании 2018 года представители ФБК скрыли от жертвователей информацию о более 40 млн рублей, поступивших в виде криптовалюты. Навальнисты попросту присвоили эти деньги себе.
и притом, что эту уточку кормят обе стороны.Ну ,давайте охлосы ,кто под знамена Ололеши.
Лавров намедни сказал , что врачи клиники Шарите не нашли в анализах тела признаки “Новичка”. Откуда он это взял – СМИ умолчали.)
Безусловно, выпускник Йольского университета является знатным грантососом. Но то, что сейчас Алексей делает, является благом для России.
П.С.
Время покажет что было на самом деле.
Время ничего не покажет.
?
Ну и тупая ты , Соколова. На таких же рассчитываешь ?