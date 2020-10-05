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Мясорубка в Карабахе и залитый кровью Донбасс — лучшие памятники Горбачёву

08:24. 5 октября 2020 189 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
Мясорубка в Карабахе и залитый кровью Донбасс — лучшие памятники Горбачёву | Русская весна

Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев — об открытии памятника Горбачеву в германском городе Дессау-Рослау.

«В Германии поставили памятник Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Что тут сказать?

Дорогие немецкие друзья! Не стоило тратить так много или так мало денег. Кровавая мясорубка в Карабахе — это уже прекрасный памятник Михаилу Сергеевичу.

Равно как и залитый кровью Донбасс. А еще Фергана. И гражданская война в Таджикистане, где был такой кошмар, что люди бежали в Афганистан. Понимаете, в Афганистан, от войны, потому что там хоть чуточку получше?

Если, дорогие немецкие друзья, вы будете внимательнее, то увидите сотни памятников Горбачеву. Мы вот их видим. Потому и не ставим ему памятник в бронзе. А еще потому, что половина страны (это я так аккуратно) его ценит меньше, чем бронзу, которая пойдет на отливку фигуры.

Я тоже обойдусь без памятника. Потому что помню, как дед с бабушкой в один день потеряли всё, что копили полжизни. Во время Павловской реформы. И помню, как однокурсники отца убивали друг друга на войне в Абхазии».

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Мясорубка в Карабахе и залитый кровью Донбасс — лучшие памятники Горбачёву | Русская весна
Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1601874848

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