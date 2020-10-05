Мясорубка в Карабахе и залитый кровью Донбасс — лучшие памятники Горбачёву
Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев — об открытии памятника Горбачеву в германском городе Дессау-Рослау.
«В Германии поставили памятник Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Что тут сказать?
Дорогие немецкие друзья! Не стоило тратить так много или так мало денег. Кровавая мясорубка в Карабахе — это уже прекрасный памятник Михаилу Сергеевичу.
Равно как и залитый кровью Донбасс. А еще Фергана. И гражданская война в Таджикистане, где был такой кошмар, что люди бежали в Афганистан. Понимаете, в Афганистан, от войны, потому что там хоть чуточку получше?
Если, дорогие немецкие друзья, вы будете внимательнее, то увидите сотни памятников Горбачеву. Мы вот их видим. Потому и не ставим ему памятник в бронзе. А еще потому, что половина страны (это я так аккуратно) его ценит меньше, чем бронзу, которая пойдет на отливку фигуры.
Я тоже обойдусь без памятника. Потому что помню, как дед с бабушкой в один день потеряли всё, что копили полжизни. Во время Павловской реформы. И помню, как однокурсники отца убивали друг друга на войне в Абхазии».
Читайте также: Лукашенко прокомментировал данные о поставках военных грузов в Азербайджан
Лучший ему памятник, унитаз с портретным сходством. Чтобы все желающие смогли опорожниться в его широко открытый рот.
Странно ,я тож про тоХалетную на память немцоу от Горбатого подумал !
Как в Голландии ,идеш по улице,и прям рядом -писоары !
Заходиш ,облекчиш пузырьок ,выходя ,посмотриш на небо ,и вздыхаеш: ” -Демократия ,БЛЯ ! “
Не хочу оправдывать Горбатого, но эти закладки были заложены задолго до него. клеветать никогда не надо. и не мог он их разрулить.
Наш могучий народ в девяностом году наступил в беловежскую шашню и в сибирскую глухонемую тайгу уронил Вавилонскую башню.
такого убогого памятника ещё поискать. и непохожий.