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М.В. Ковальчук на совещании генералов от армии и политики снова выдал правду-матку

15:08. 5 октября 2020 284 просмотра 11 коммент. Опубликовал:
Не совсем понятно, отчего директор Курчатовского института называет сегодняшнюю войну „предвойной”, тем не менее подобные высказывания ещё какие-нибудь десять лет назад были бы публично осмеяны. А самого Ковальчука причислили бы к адептам теории заговора. „Ха-ха-ха, ну насмешил своей теорией заговора! Ещё бы и аннунаков вспомнил…”




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Метки: американцы, война, гибридная, история, Ковальчук, образование, рабство

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5245856.html

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