М.В. Ковальчук на совещании генералов от армии и политики снова выдал правду-матку
15:08. 5 октября 2020 284 просмотра 11 коммент. Опубликовал: feedmatic
Не совсем понятно, отчего директор Курчатовского института называет сегодняшнюю войну „предвойной”, тем не менее подобные высказывания ещё какие-нибудь десять лет назад были бы публично осмеяны. А самого Ковальчука причислили бы к адептам теории заговора. „Ха-ха-ха, ну насмешил своей теорией заговора! Ещё бы и аннунаков вспомнил…”
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Это он кому сказал ?
Читать умеешь?
Сказал Матке-Правды.
У Правды как у пчёл тоже есть матка?
Или это орган женский?
Матка
Как всё запутано.
Шо с тобой ?? Чё запутался ?)
Ну помоги.
Где матка у Правды?
Не помогу, так как с “Правдой” не знаком.)
Если у молодой березы стволик главный отрезать то будет два три стволика, матка правды смерть она способствует процветанию и размножению. Правда тема нелицеприятная и тем более смерть, но говорят что маска и перчатки помогают некоторое время.
Тем кто дурака до сих пор включает.
это он всем говорит,что война идет и мы проигрываем ,а военные сидят и не вникают ,им нужно проталкивать промышленность оружейную,а человека почти истребили этим обучением ,ЕГЭ,дистанционкой вот.Кто разрешит вопрос -эти жирные коты от военных,дворянин Михалков ,Васильева.?Он друг Путина считается ,ему и карты в руки ,но ведь участвуем в мировых глобальных играх и советники предлагают подыгрывать партнерам,ибо потеряют имеющиеся.Он и в ГД с этим выступал,человек служебный почти факт ,еда уже для них есть.Жора ?что хочет Серый с Пищиками и Болдыревыми -спасти русских?? -смешно,их ума хватает по-легкому копеечку в дом притащить деткам,хохлы вообще уже готовый природный служебный Ч.
Имейте (говорит) храбрость хотя бы этот факт признать. Что думаете ВСЕ (присутствующие) голову в “песок”затолкали?
” Маленький мальчик залез в холодильник.
Маленькой ножкой нажал на РУБИЛЬНИК.
Быстро смерзаются сопли в носу..
Нет, не доест он свою колбасу !” (детский юмор)
Кто бы уж трындел, братаны Ковальчуки сами все и развалили под мудрым руководством великого. Нынче видимо жареным для него запахло.