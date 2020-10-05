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Не совсем понятно, отчего директор Курчатовского института называет сегодняшнюю войну „предвойной”, тем не менее подобные высказывания ещё какие-нибудь десять лет назад были бы публично осмеяны. А самого Ковальчука причислили бы к адептам теории заговора. „Ха-ха-ха, ну насмешил своей теорией заговора! Ещё бы и аннунаков вспомнил…”

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5245856.html