Самый животрепещущий вопрос сегодня – экология Камчатки и загрязнение Тихого океана. Нет смысла репостить картинки с выброшенными на берег осьминогами и писать, что произошла большая беда, когда достоверной информации о случившемся еще нет. Да и паникой никому не поможешь.

Важно понимать, что такие вопросы не решаются за один день. Так, губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что установить причину загрязнения вод Тихого океана помогут ученые РАН и Дальневосточного федерального университета.

Солодов отметил, что специалисты из ДВФУ уже готовы к вылету из Владивостока, а пока план ближайших действий он обсудит с учеными института географии. Губернатор отметил, что если будет необходимо, то для участия в исследовании пригласят и зарубежных ученых.

Напомню, что для постоянного контроля за обстановкой создали специализированную рабочую группу. В ее состав вошли сотрудники федеральных надзорных органов и власти.

Сегодня тщательным обследованием берегов Камчатки занимаются специалисты МЧС России, а для восстановления полной картины событий анализируются снимки из космоса. Также ученые ожидают результатов проб песка и воды с Халактырского пляжа. Их исследуют в ведущих научных центрах России.