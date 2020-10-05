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Консилиум ученых из разных городов соберется в Камчатском крае

18:36. 5 октября 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Самый животрепещущий вопрос сегодня – экология Камчатки и загрязнение Тихого океана. Нет смысла репостить картинки с выброшенными на берег осьминогами и писать, что произошла большая беда, когда достоверной информации о случившемся еще нет. Да и паникой никому не поможешь.

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Важно понимать, что такие вопросы не решаются за один день. Так, губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что установить причину загрязнения вод Тихого океана помогут ученые РАН и Дальневосточного федерального университета.

Солодов отметил, что специалисты из ДВФУ уже готовы к вылету из Владивостока, а пока план ближайших действий он обсудит с учеными института географии. Губернатор отметил, что если будет необходимо, то для участия в исследовании пригласят и зарубежных ученых.

Напомню, что для постоянного контроля за обстановкой создали специализированную рабочую группу. В ее состав вошли сотрудники федеральных надзорных органов и власти.

Сегодня тщательным обследованием берегов Камчатки занимаются специалисты МЧС России, а для восстановления полной картины событий анализируются снимки из космоса. Также ученые ожидают результатов проб песка и воды с Халактырского пляжа. Их исследуют в ведущих научных центрах России.

Метки: камчатка, Солодов, тихий океан

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