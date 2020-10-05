Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Как покорить женщину?

22:00. 5 октября 2020 96 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aIYn_0w3XJg

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ЖЕНЩИНА - КАК БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ БЛАГОДЕНСТВИЯ И СЧАСТЬЯ НЕ ПОДАВЛЯЯ МУЖЕСТВЕННОСТЬ СВОИХ МУЖЕЙ
...Они знают, что удовлетворенная женщина - источник благоденствия и счастья...стал таким, как прежде. Все так же покоряет вершины, спускается...Именно так часто бывает. Женщина после свадьбы пытается мужчину... нужна обоим Как бы ни сопротивлялись женщины, они втайне...
США покорил сибиряк, спасший двух собак из «ледяной ловушки» в Нью-Йорке
...лабрадоров. Видео со спасением покорило США и попало в ...какой-то момент Юрьев услышал со стороны водоема неистовый крик женщины...сибиряка научил его дед. Женщина пыталась удержать его от ...В интервью The Journal News покоривший США сибиряк объяснил, что...
Кали-Юги больше не будет
... Бали Махараджи, могущественного царя, покорившего немало планет. Когда Бали Махараджа...за это ответственным. Или, например, как женщина сможет оставаться верной, если не...мужчинами, и ненужности мужчины, как части жизни женщины вообще. Субкультуры геев, ...
Мультфильм «Как приручить дракона»: Каким должен быть главный герой?
...фильма начинает воспринимать драконов как реально существующих животных, ... Он может вырубать леса, покорять горы, моря. С самого...есть ходишь, как мы, говоришь, как мы, думаешь, как мы…». Таким...Герой – это мужчина или женщина, которым удалось преодолеть свои ...
Как счастливо родить и воспитать сына. Часть-3
...лад (гармонию)?Какой должна быть настоящая женщина, наверное, знают... женщина — это другое... И тогда работа или какая-то..., учтивое отношение к женщине, уважительное отношение старшим,...воля умного существа, которое покоряется только тем законам, которые...
Здоровье женщины » Ольга Валяева: женское счастье способна испытать только женщина
... не приобретать таких привычек, как упрямство, споры, жесткость....покорить одного мужика в юбке. Поэтому чаще всего рядом с мужественной женщиной... дочь будет видеть, как хорошо быть женщиной, — ей тоже ... мужественность. А через какое-то время ты поймешь...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5466 3666
    чужой 5 октября 2020 в 22:29

    Покорять – идиотское занятие. Она выберет сама по своим инстинктам.
    1 Самец должен сделать здоровое потомство.
    2 Самец должен сделать место, где потомство будет жить.
    3 Самец должен обеспечить жизненный минимум потомства.
    х
    Если будет потом искать что то еще, то получит в глаз.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)