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Если и существуют случаи, когда выбранная работа не приносит человеку удовлетворения, то виноват сам человек, а не работа. Работа сама по себе не делает человека нужным и незаменимым; она лишь предоставляет ему возможность стать таковым.
Покорять – идиотское занятие. Она выберет сама по своим инстинктам.
1 Самец должен сделать здоровое потомство.
2 Самец должен сделать место, где потомство будет жить.
3 Самец должен обеспечить жизненный минимум потомства.
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Если будет потом искать что то еще, то получит в глаз.