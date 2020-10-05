1914-1917. Великая война в изобразительном искусстве
10:11. 5 октября 2020 218 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1914. «Последний дом». Часовой около погибших солдат
1914. Штыковая атака русских солдат
1915. Беженцы среди солдат артиллерийской батареи. Позиция у деревни Заулок в Волынской губернии. 2 ноября
1915. Мальчик-беженец. Позиция у деревни Заулок в Волынской губернии. 2 ноября
1915. «Могилы наших героев». Солдатское кладбище у разрушенной церкви
1915. Письмо с фронта. Позиция у деревни Саджавка в Восточной Галиции. 1 июня
1915. Пластун у телефонного аппарата
1915. Разрушенные северные ворота крепости Осовец
1916. Братская могила близ Сохачева в Варшавской губернии
1916. Молитва на позиции у деревни Коснище в Волынской губернии. 15 апреля
1916. На бродском направлении. Разрыв бомбы, сброшенной немецким самолетом на поле с крестьянами
1916. На отдыхе в резерве. Русские офицеры на отдыхе близ фольварка Гай. 30 сентября
1916. На позиции под Брзежанами
1916. Наблюдательный пункт на высоте 383 близ реки Нараювка в Галиции
1916. Отступление румынских войск
1916. Русские войска в Румынии. Площадь в городе Яссы
1916. Ставка командующего армией Кавказского фронта в Сарыкамыше
1917. Лагерь телеграфной колонны в 20 верстах от Байбурта
1917. Румынский офицер
1917. Румынский солдат в походном снаряжении
1917. Французский летчик в Румынии