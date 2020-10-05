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1914-1917. Великая война в изобразительном искусстве

10:11. 5 октября 2020 218 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1914. «Последний дом». Часовой около погибших солдат
1914. «Последний дом». Часовой около погибших солдат

1914. Штыковая атака русских солдат
1914. Штыковая атака русских солдат

1915. Беженцы среди солдат артиллерийской батареи. Позиция у деревни Заулок в Волынской губернии. 2 ноября
1915. Беженцы среди солдат артиллерийской батареи. Позиция у деревни Заулок в Волынской губернии. 2 ноября

1915. Мальчик-беженец. Позиция у деревни Заулок в Волынской губернии. 2 ноября
1915. Мальчик-беженец. Позиция у деревни Заулок в Волынской губернии. 2 ноября

1915. Могилы наших героев. Солдатское кладбище у разрушенной церкви
1915. «Могилы наших героев». Солдатское кладбище у разрушенной церкви

1915. Письмо с фронта. Позиция у деревни Саджавка в Восточной Галиции. 1 июня
1915. Письмо с фронта. Позиция у деревни Саджавка в Восточной Галиции. 1 июня

1915. Пластун у телефонного аппарата
1915. Пластун у телефонного аппарата

1915. Разрушенные северные ворота крепости Осовец
1915. Разрушенные северные ворота крепости Осовец

1916. Братская могила близ Сохачева в Варшавской губернии
1916. Братская могила близ Сохачева в Варшавской губернии

1916. Молитва на позиции у деревни Коснище в Волынской губернии. 15 апреля
1916. Молитва на позиции у деревни Коснище в Волынской губернии. 15 апреля

1916. На бродском направлении. Разрыв бомбы, сброшенной немецким самолетом на поле с крестьянами
1916. На бродском направлении. Разрыв бомбы, сброшенной немецким самолетом на поле с крестьянами

1916. На отдыхе в резерве. Русские офицеры на отдыхе близ фольварка Гай. 30 сентября
1916. На отдыхе в резерве. Русские офицеры на отдыхе близ фольварка Гай. 30 сентября

1916. На позиции под Брзежанами
1916. На позиции под Брзежанами

1916. Наблюдательный пункт на высоте 383 близ реки Нараювка в Галиции
1916. Наблюдательный пункт на высоте 383 близ реки Нараювка в Галиции

1916. Отступление румынских войск
1916. Отступление румынских войск

1916. Русские войска в Румынии. Площадь в городе Яссы
1916. Русские войска в Румынии. Площадь в городе Яссы

1916. Ставка командующего армией Кавказского фронта в Сарыкамыше
1916. Ставка командующего армией Кавказского фронта в Сарыкамыше

1917. Лагерь телеграфной колонны в 20 верстах от Байбурта
1917. Лагерь телеграфной колонны в 20 верстах от Байбурта

1917. Румынский офицер
1917. Румынский офицер

1917. Румынский солдат в походном снаряжении
1917. Румынский солдат в походном снаряжении

1917. Французский летчик в Румынии
1917. Французский летчик в Румынии
Метки: великая война, война, искусство, история, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7417608.html

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