Очередной замечательный фильм на канале Председателя СНТ, который ещё раз подвтерждает тот факт, что в 18 веке территорию так называемой "Российской империи" окончательно превратили в сырьевую колонию Европы.А поскльку это была самая близкая колония, то за возможность черпать отсюда ресурсы шла постоянная борьба между правящими кланами Британии, Германии и Франции. Поэтому "российская" элита и говорила то на немецком, то на французском, то на английском языках лучше, чем на русском. А "нашу" армию одевали то в немецкую, то в английскую, то во французскую форму, поскольку это была не русская армия, а колониальные войска метрополии, в которые просто набирали местных рекрутов. Соответственно, кто данную территорию контролировал, ту форму и носила армия. Всё логично и понятно.

Источник: https://mylnikovdm.livejournal.com/376284.html