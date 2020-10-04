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Загадка переноса столицы в Петербург.

22:11. 4 октября 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Очередной замечательный фильм на канале Председателя СНТ, который ещё раз подвтерждает тот факт, что в 18 веке территорию так называемой "Российской империи" окончательно превратили в сырьевую колонию Европы.


А поскльку это была самая близкая колония, то за возможность черпать отсюда ресурсы шла постоянная борьба между правящими кланами Британии, Германии и Франции. Поэтому "российская" элита и говорила то на немецком, то на французском, то на английском языках лучше, чем на русском. А "нашу" армию одевали то в немецкую, то в английскую, то во французскую форму, поскольку это была не русская армия, а колониальные войска метрополии, в которые просто набирали местных рекрутов. Соответственно, кто данную территорию контролировал, ту форму и носила армия. Всё логично и понятно.

Tags: Колонизация, Москва, Санкт-Петербург, история, оккупация, столицы
Метки: история, колонизация, Москва, оккупация, Санкт-Петербург, столицы

Источник: https://mylnikovdm.livejournal.com/376284.html

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