Немножко веселой японской упоротости.

Японии нужно набраться смелости и потребовать у России «северные территории»

https://russian.rt.com/inotv/2020-10-04/Hokkaido-Shimbun-YAponii-nuzhno-nabratsya – цинкНужно мужество, чтобы потребовать.Им бы для начала найти в себе мужество потребовать прекращения американской оккупации японских островов, а потом уже кому-то еще требования выдвигать. Но впрочем, тут мы мужество у потомков "самураев" еще нескоро увидим.Вместе с тем, стоит конечно помнить, что японцы от своих планов отобрать у РФ острова не отказываются, просто сейчас у них возможности нет что-то делать, кроме как искать мужество чего-то требовать. Но это не означает, что в будущем у них не найдется мужества и чего-то еще.Поэтому военное присутствие на Курилах надо расширять и укреплять.На всякий случай.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6216349.html