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Управляемое сжатие: план мировой элиты работает “на ура”. Демографические 90-е на подходе?

12:01. 4 октября 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Почему не работают меры поддержки рождаемости. Какова демографическая статистика на данный момент и почему если ситуация сохранится – места в будущем нам не будет. Почему власть РФ не может переломить тенденцию к снижению, созданную мировой властью. Возможно ли это в принципе? Об этом и многом другом беседуют Игорь Шишкин и Юрий Крупнов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z9VVx00OLYI

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