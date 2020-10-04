Управляемое сжатие: план мировой элиты работает “на ура”. Демографические 90-е на подходе?
12:01. 4 октября 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Почему не работают меры поддержки рождаемости. Какова демографическая статистика на данный момент и почему если ситуация сохранится – места в будущем нам не будет. Почему власть РФ не может переломить тенденцию к снижению, созданную мировой властью. Возможно ли это в принципе? Об этом и многом другом беседуют Игорь Шишкин и Юрий Крупнов.
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Книга И. Шишкина без торговой наценки https://bit.ly/3hmI6DQ
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #демография #статистика #Крупнов #Шишкин #мироваяэлита #будущее