Почему не работают меры поддержки рождаемости. Какова демографическая статистика на данный момент и почему если ситуация сохранится – места в будущем нам не будет. Почему власть РФ не может переломить тенденцию к снижению, созданную мировой властью. Возможно ли это в принципе? Об этом и многом другом беседуют Игорь Шишкин и Юрий Крупнов.Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнига И. Шишкина без торговой наценки https://bit.ly/3hmI6DQКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #демография #статистика #Крупнов #Шишкин #мироваяэлита #будущее

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z9VVx00OLYI