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Трагедия на Камчатке: две версии этих жутких событий

22:17. 4 октября 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/fCUXgcw9kh0

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 36810 22008
    Серый 4 октября 2020 в 22:24

    На снимках Greenpeace за 9 сентября уже вытекает, за 24 сентября – все еще вытекало. Выглядит на снимках из космоса это вот так: https://brkng.news/wp-content/uploads/2020/10/izobrazhenie.jpg

    Масштаб катастрофы можно посмотреть вот тут (первое и третье видео) https://www.instagram.com/p/CF3vnVYj4CY/?utm_source=ig_web_copy_link

    Камчадалы считают – вексельберовские структуры постарались .
    Потанин в Норильске отметился . Очередь за остальными. Бабло, выжигая всё живое , здесь , а семьи их уже давно в странах клятого врага .
    Так что это исключительно ваша экологическая проблема , дорогие россияне.
    Дикий отечественный капитализм – кого то что удивляет ?

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