Пусть кто-то другой будет злым, коварным, жестоким, а вы будьте людьми добрыми, отзывчивыми, трудящимися в радость. Пусть зло (если оно необходимо) гнездится в других людях, но не в вас.

— Фёдор Филиппович Конюхов