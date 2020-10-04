...нашей страны. Также были ещё двеверсии, а именно, вариант от американского...на слаженность этой красной махины, она врезается в следующую трагедию нашего ... Словом, это сложнейшие сценографические объекты. К примеру, остров изображающий Камчатку, оборудован ...
... и новые факты несуразности той версиитрагедии, которую озвучивают мировые СМИ. ...нашу территорию Боинг залетел с Камчатки. Его засекли наземные радиолокационные ...никакой пассажирский самолет. Этаверсия соответственно переходит в еще две: в мою, согласно...
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...территорию Боинг залетел с Камчатки. Его засекли наземные радиолокационные..., выпустив по нему две ракеты и предположительно попав... через 8 дней после трагедии куски обшивки, обломки, остатки...А как это выглядит с позиций «дебильно-фантастической версии»? С-...
На снимках Greenpeace за 9 сентября уже вытекает, за 24 сентября – все еще вытекало. Выглядит на снимках из космоса это вот так: https://brkng.news/wp-content/uploads/2020/10/izobrazhenie.jpg
Масштаб катастрофы можно посмотреть вот тут (первое и третье видео) https://www.instagram.com/p/CF3vnVYj4CY/?utm_source=ig_web_copy_link
Камчадалы считают – вексельберовские структуры постарались .
Потанин в Норильске отметился . Очередь за остальными. Бабло, выжигая всё живое , здесь , а семьи их уже давно в странах клятого врага .
Так что это исключительно ваша экологическая проблема , дорогие россияне.
Дикий отечественный капитализм – кого то что удивляет ?