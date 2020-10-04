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“Свои шкурные интересы выдают за государственные”. Е.Ю.Спицын радио Аврора в программе “Прямой эфир

13:16. 4 октября 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Аврора #РадиоАврора

Тайм-коды:
31:03 – об "исторической исконности" территорий, о подоплеке конфликта на Южном Кавказе, о гениальности Сталина и идиотизме Горбачева, о возможных новых конфликтах на Кавказе, кто должен стоять и кто стоит во главе современных государств?
31:05-36:33 – о послевоенной "утилизации" калек, о выборе жизненного пути и силе человеческого духа
38:08-50:35 – о доктрине "Москва – третий Рим", ее геополитике и эсхатологии, о Расколе и изучения персонального состава иерархов РПЦ в 17-18 вв., о "провокации" А.В.Пыжикова, о монастырских архивах, о методе М.Н.Тихомирова и его учеников 
50:38-59:51 – о старых большевиках (Г.Петровском, И.Бадаеве, Г.Кржижановском, О.Шатуновской, Д.Лазуркиной) и их роли в антисталинской кампании, о предложении Д.Лазуркиной, о предках Гусева, Сванидзе и прочих палачах советского народа 
59:52-1:03:04 – "воре в законе" М.П.Георгадзе
1:03:05-1:11:03 – о том зачем И.В.Сталин, Н.С.Хрущев и Л.И.Брежнев содержали просоветские режимы во всем мире, о роли Китая на африканском континенте и наших провалах во внешней политике 
1:11:05-1:24:09 – почему Россия вступила в 1-ю Мировую войну и могла бы она избежать этой участи
1:24:20- была ли реальная оппозиция внутри ВКП(б)-КПСС до войны и после войны, о книге А.В.Островского "Кто поставил Горбачева?", как проходили выборы ЦК, ПБ и Секретариата ЦК, о выступлениях В.И.Бровикова и Б.Н.Ельцина, о фальшивке М.Полторанина, о роли знаменитой резолюции "О единстве партии"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JvhJzJPJJ7c

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