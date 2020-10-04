«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено.

К сожалению, нередкими являются подрывы мирных граждан на неразорвавшихся боеприпасах и оставленных вооруженными формированиями Украины минно-взрывных устройствах.

Так, вчера в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса вблизи линии разграничения в н. п. Золотое-5 получили осколочные ранения мать и ребёнок, осуществлявшие выгул домашнего скота.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. По оценке специалистов, найденные боеприпасы принадлежали украинским боевикам 30 бригады.

Несмотря на указанные печальные события, боевики 30 бригады продолжают беспорядочное минирование участков местности вдоль линии соприкосновения и в глубине обороны. При установке минно-взрывных заграждений киевские боевики не обозначают районы минирования знаками о минной опасности.

В связи с этим призываем граждан Республики проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать в дежурную службу МЧС.

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Пользуясь тем, что Народная милиция Луганской Народной Республики в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поддержанию режима прекращения огня, а обстановка на линии соприкосновения стабилизировалась, командование ОТГ «Север» направило на полигон «Урзуф» артиллеристов 30 бригады ВСУ.

Там они проходят дополнительную подготовку для участия в соревнованиях на лучший артиллерийский расчет ВСУ, которые будут проводиться в Киевской области на базе учебного центра реактивных войск и артиллерии.

По данным нашей разведки, отмечается использование на полигоне миномётчиками 30 бригады запрещенных в ВСУ 120-мм минометов «Молот», разрывы которых не раз становились причиной гибели украинских боевиков.

Факт использования данных минометов на полигонах скрывается украинским командованием от Генерального штаба ВСУ.

Командование ВСУ в зоне карательной операции продолжает нести небоевые потери личного состава. Гибель и ранения военнослужащих в подавляющем большинстве связаны с подрывами на собственных минных полях.

Так, на полигоне в районе н. п. Дмитровка по приказу командира 25 бригады военного преступника Зенченко группой инженерного обеспечения совместно с сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводились работы по ликвидации неучтенных минно-взрывных заграждений, находящихся вблизи расположения войск в зоне ответственности соединения.

В результате неумелых действий командира группы разминирования сержанта Ловкета произошла детонация противопехотной мины МОН-50, вследствие чего он погиб на месте, а находящиеся рядом с ним саперы получили многочисленные осколочные ранения.

В тяжёлом состоянии двое раненых украинских боевиков доставлены в Новоайдарское районное территориальное медицинское учреждение. За определенную плату главврач скрывает нахождение на лечении поступивших военнослужащих. Военный преступник Зенченко, опасаясь дисциплинарных мер, скрывает происшествие от вышестоящего командования и родственников пострадавших.

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