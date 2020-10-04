Сводки от ополчения Новороссии 04 октября 2020
- 04:32 ВСУ планируют испытать самоубийственное оружие и оставляют смертоносные сюрпризы на Донбассе: сводка ЛНР (ВИДЕО).
- 03:00 Неонацисты на оккупированных территориях Донбасса продолжают убивать мирных жителей.
- Вчера 23:09 Умер известный командир ополчения Донбасса (ФОТО).
ВСУ планируют испытать самоубийственное оружие и оставляют смертоносные сюрпризы на Донбассе: сводка ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено.
К сожалению, нередкими являются подрывы мирных граждан на неразорвавшихся боеприпасах и оставленных вооруженными формированиями Украины минно-взрывных устройствах.
Так, вчера в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса вблизи линии разграничения в н. п. Золотое-5 получили осколочные ранения мать и ребёнок, осуществлявшие выгул домашнего скота.
Пострадавшим оказана медицинская помощь. По оценке специалистов, найденные боеприпасы принадлежали украинским боевикам 30 бригады.
Несмотря на указанные печальные события, боевики 30 бригады продолжают беспорядочное минирование участков местности вдоль линии соприкосновения и в глубине обороны. При установке минно-взрывных заграждений киевские боевики не обозначают районы минирования знаками о минной опасности.
В связи с этим призываем граждан Республики проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать в дежурную службу МЧС.
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Пользуясь тем, что Народная милиция Луганской Народной Республики в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поддержанию режима прекращения огня, а обстановка на линии соприкосновения стабилизировалась, командование ОТГ «Север» направило на полигон «Урзуф» артиллеристов 30 бригады ВСУ.
Там они проходят дополнительную подготовку для участия в соревнованиях на лучший артиллерийский расчет ВСУ, которые будут проводиться в Киевской области на базе учебного центра реактивных войск и артиллерии.
По данным нашей разведки, отмечается использование на полигоне миномётчиками 30 бригады запрещенных в ВСУ 120-мм минометов «Молот», разрывы которых не раз становились причиной гибели украинских боевиков.
Факт использования данных минометов на полигонах скрывается украинским командованием от Генерального штаба ВСУ.
Командование ВСУ в зоне карательной операции продолжает нести небоевые потери личного состава. Гибель и ранения военнослужащих в подавляющем большинстве связаны с подрывами на собственных минных полях.
Так, на полигоне в районе н. п. Дмитровка по приказу командира 25 бригады военного преступника Зенченко группой инженерного обеспечения совместно с сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводились работы по ликвидации неучтенных минно-взрывных заграждений, находящихся вблизи расположения войск в зоне ответственности соединения.
В результате неумелых действий командира группы разминирования сержанта Ловкета произошла детонация противопехотной мины МОН-50, вследствие чего он погиб на месте, а находящиеся рядом с ним саперы получили многочисленные осколочные ранения.
В тяжёлом состоянии двое раненых украинских боевиков доставлены в Новоайдарское районное территориальное медицинское учреждение. За определенную плату главврач скрывает нахождение на лечении поступивших военнослужащих. Военный преступник Зенченко, опасаясь дисциплинарных мер, скрывает происшествие от вышестоящего командования и родственников пострадавших.
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Неонацисты на оккупированных территориях Донбасса продолжают убивать мирных жителей
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
За прошедшие сутки боевики ВСУ совершили четыре огневые провокации на мариупольском и донецком направлениях.
С позиций батальона морской пехоты 36-й обрмп ВСУ в районе н. п. Водяное из снайперского и стрелкового оружия подвергся обстрелу район н. п. Ленинское. Кроме того, с тех же позиций из гранатометов был обстрелян район н. п. Дзержинское.
Также боевики 36-й бригады с позиций в районе н. п. Лебединское обстреляли из 82-мм миномета район н. п. Ленинское, выпустив 3 мины.
С позиций 54-й омбр ВСУ в районе н. п. Авдеевка выпущено 2 гранаты из подствольного гранатомета по району н. п. Спартак.
Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу в отношении комбригов 36-й и 54-й бригад.
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Наблюдателями Миссии ОБСЕ в отчете от 2 октября 2020 года подтверждены очередные факты нарушений украинскими вооруженными формированиями третьего пункта дополнительных мер по перемирию. За прошедшие сутки отмечено размещение боевиками 53-й бригады 120-мм миномета вблизи н. п. Полковое.
Размещенная вблизи домов техника ВСУ нередко становится поводом для выяснения отношений между боевиками и мирными гражданами, недовольными шумом техники.
Нам стало известно об убийстве националистами полка «Азов» 63-летнего мирного жителя г. Мариуполь, который сделал замечание двум боевикам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, за нецензурную брань и незаконное размещение пикапа Ford Ranger с установленным в кузове автомобиля пулеметом.
Возникла словесная перепалка, за которой последовало избиение «азовцами» пенсионера. Наряд полиции задержал хулиганов, но подоспевшие бойцы полка «Азов» забрали у наряда своих сослуживцев и убыли в расположение, которое, сказать к слову, находится на территории школы № 2 г. Мариуполь.
63-летний гражданин Сергей Н. от полученных побоев скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение.
Следователям ВСП (Военной службы правопорядка. — прим. РВ), прибывшим в расположение полка для выяснения обстоятельств убийства и задержания виновных, представители командования спецподразделения заявили, что данные военнослужащие находятся на выполнении специальных задач на передовой и связаться с ними возможности нет.
В очередной раз мы становимся свидетелями безнаказанности националистов и отсутствия воли у представителей военно-политического руководства Украины.
Виновные в преступлениях националисты с легкостью уходят от ответственности и, чувствуя свою безнаказанность, продолжают терроризировать мирных граждан на подконтрольной Украине территории.
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Ожидающая ротации 54-я бригада прогремела сегодня в утреннем докладе начальнику Генерального штаба ВСУ. Во 2-м батальоне бригады сгорел склад, на котором, помимо вещевого имущества, находились БЛА, поставленные волонтерами в качестве гуманитарной помощи, монокуляры украинского производства «Арчер», американские монокуляры ночного видения AN/PVS-14, а также поставленное американцами оборудование для разминирования, тактическое снаряжение и бронежилеты.
По докладу командования батальона, пожар произошел из-за неисправности электропроводки.
Однако следователи ВСП и сотрудники ГСЧС в ходе разбирательства установили, что наиболее вероятная причина возгорания — умышленный поджог с целью сокрытия факта воровства имущества.
Данная тема сейчас актуальна в ВСУ, и предприимчивые командиры в преддверие ротации все чаще прибегают к данному способу избавления от разворованного имущества.
Следственные действия и экспертизы продолжаются.
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Очередной случай небоевых потерь нам помогли вскрыть волонтеры военного госпиталя в н. п. Часов Яр.
По информации, опубликованной волонтерами в социальных сетях и подтверждающейся нашей разведкой, вчера в госпиталь в тяжелом состоянии поступил боевик 35-й бригады Роман Паниот с огнестрельным ранением в область грудной клетки.
По нашим данным, ранение он получил в ходе проведения батальонных стрельб.
Следователями ВСП и военной прокуратуры выясняют, почему боец был без бронежилета, кто давал команду на открытие огня и кто контролировал стрельбы.
Это уже шестнадцатый боевик в списке небоевых потерь за неделю и наглядный пример неспособности украинского командования искоренить повсеместное пренебрежение требованиями безопасности и результат предоставления командирам низшего звена более широких полномочий.
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Умер известный командир ополчения Донбасса (ФОТО)
Скончался известный командир ополчения Донбасса. Об этом сообщает военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Только что пришло печальное известие…
Умер Алексей Павлов (Леший)… Знаком с ним с 2014 года…
Невосполнимая утрата… Земля ему пухом…» –- заявил Марочко.
Алексей Павлов был командиром 16 батальона территориальной обороны (БТРО), талантливым руководителем, отличался личным мужеством и глубокой идеологической мотивированностью.
«Русская Весна» выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким покойного.
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