Протесты в Хабаровске. 03-04.10.2020
18:39. 4 октября 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Между тем, в Хабаровске продолжились традиционные акции в поддержку арестованного губернатора Фургала.
С уже привычным набором требований за свободу Фургала, протестующие в субботу прошли колонной по городу и немного помитинговали в воскресенье.
Среди прочих лозунгов были пожелания здоровья Навальному, требования пустить к Фургалу врачей (у Фургала в камере по его словам ухудшилось зрение), заявления в поддержку протестов в Белоруссии и заявляния, что антихрист находится не в США, а в Кремле. Ну и прочее в таком же духе.
Существенных отличий от предыдущих раз не наблюдалось. Власти уже традиционно не мешали.
Митинг 3 октября.
Вот здесь хорошо можно посмотреть, сколько всего ходит на субботние шествия.
Митинг 4 октября.