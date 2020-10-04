Между тем, в Хабаровске продолжились традиционные акции в поддержку арестованного губернатора Фургала.С уже привычным набором требований за свободу Фургала, протестующие в субботу прошли колонной по городу и немного помитинговали в воскресенье.Среди прочих лозунгов были пожелания здоровья Навальному, требования пустить к Фургалу врачей (у Фургала в камере по его словам ухудшилось зрение), заявления в поддержку протестов в Белоруссии и заявляния, что антихрист находится не в США, а в Кремле. Ну и прочее в таком же духе.Существенных отличий от предыдущих раз не наблюдалось. Власти уже традиционно не мешали.Вот здесь хорошо можно посмотреть, сколько всего ходит на субботние шествия.Митинг 4 октября.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6218415.html