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Протесты в Хабаровске. 03-04.10.2020

18:39. 4 октября 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Между тем, в Хабаровске продолжились традиционные акции в поддержку арестованного губернатора Фургала.
С уже привычным набором требований за свободу Фургала, протестующие в субботу прошли колонной по городу и немного помитинговали в воскресенье.
Среди прочих лозунгов были пожелания здоровья Навальному, требования пустить к Фургалу врачей (у Фургала в камере по его словам ухудшилось зрение), заявления в поддержку протестов в Белоруссии и заявляния, что антихрист находится не в США, а в Кремле.  Ну и прочее в таком же духе.
Существенных отличий от предыдущих раз не наблюдалось. Власти уже традиционно не мешали.

Митинг 3 октября.


Вот здесь хорошо можно посмотреть, сколько всего ходит на субботние шествия.





Митинг 4 октября.








Метки: Видео, Дальний Восток, протесты, Россия, фургал, Хабаровск

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6218415.html

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