В Минске сегодня в очередной раз митинговала змагарская оппозиция.Колонна проследовала к изолятору на Окрестина, чтобы потребовать освобождения "политических заключенных".ОМОН снова разгонял и винтил, задержав несколько десятков человек. Также применялись водометы.В целом, все проходит по облегченному варианту.Количество собравшихся можно оценить вот здесь.Что не помешало оппозиции заявить, что пришло 100 000.Задержания в Минске.Также задержания прошли и в ряде других городов – в Гродно, Мозыре и т.д.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6218182.html