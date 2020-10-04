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Протесты в Минске. 04.10.2020

18:16. 4 октября 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


В Минске сегодня в очередной раз митинговала змагарская оппозиция.
Колонна проследовала к изолятору на Окрестина, чтобы потребовать освобождения "политических заключенных".
ОМОН снова разгонял и винтил, задержав несколько десятков человек. Также применялись водометы.
В целом, все проходит по облегченному варианту.


Количество собравшихся можно оценить вот здесь.
Что не помешало оппозиции заявить, что пришло 100 000.








Задержания в Минске.
Также задержания прошли и в ряде других городов – в Гродно, Мозыре и т.д.





Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, протесты, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6218182.html

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