Протесты в Минске. 04.10.2020
18:16. 4 октября 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Минске сегодня в очередной раз митинговала змагарская оппозиция.
Колонна проследовала к изолятору на Окрестина, чтобы потребовать освобождения "политических заключенных".
ОМОН снова разгонял и винтил, задержав несколько десятков человек. Также применялись водометы.
В целом, все проходит по облегченному варианту.
Количество собравшихся можно оценить вот здесь.
Что не помешало оппозиции заявить, что пришло 100 000.
Задержания в Минске.
Также задержания прошли и в ряде других городов – в Гродно, Мозыре и т.д.