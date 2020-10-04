Главная » История, Мировоззрение

Про расстрел поляков в Калинине

17:07. 4 октября 2020 105 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Знаменитый допрос бывшего заместителя начальника Калининского областного управления внутренних дел Токарева, это совершеннейший шедевр. Токарев там ухитрился, с одной стороны подтвердив всё, что от него требовали молодые следователи горбачёвской прокуратуры. В то же время вставить в этот допрос множество подробностей абсолютно однозначно доказывающих, что всё сказанное им под давлением ложь. И что на самом деле всё обстояло совершенно иначе.

Например, мне не раз доводилось быть в здании в котором происходили описываемые им события. Сейчас там медицинская академия и там время от времени проводят турниры по интеллектуальным играм. И я не раз приезжал на эти турниры. Так вот, я исходил просто своими ногами подвалы академии. А на всякий случай ещё прошёлся и по первому этажу, поскольку естественно не все подвалы сейчас доступны. И могу заверить, что описываемые Токаревым действия просто физически невозможно было выполнить в пределах этого здания.

Там он например говорит, что стреляли из немецких пистолетов Вальтер. Поскольку револьверы Нагана перегревались. На это может клюнуть человек, который не знает тактико-технических характеристик Нагана и Вальтера. На самом деле, во-первых, при непрерывной стрельбе Вальтер перегреется значительно раньше Нагана. А во-вторых, стрельба в том режиме, который он описывал, ни как не может привести к перегреву. И так далее и так далее.

То есть следователь с громадным опытом нашёл способ обмануть своих менее опытных коллег. И построить свои показания на допросе таким образом, чтобы любой не предвзятый специалист понял, что на самом деле ничего подобного тому, что пыталась доказать горбачёвская прокуратура в конце Перестройки, на самом деле не было и быть не могло.

Метки: Катынь, мировоззрение

Источник: https://vassermans.ru/mir/pro-rasstrel-polyakov-v-kalinine/

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Акция «Катынь» — что дальше? Новый виток одной из самых запутанных историй 20 века
... расстреле поляков, представлена лишь бумага о том, что из Осташковского лагеря в Калинин...Ровенской области. И ещё раз про полицейские жетоны Чего только стоит...вторых, в показаниях Токарева, перед расстрелом поляков заводили в «Ленинскую комнату». «Ленинской...
Кто расстреливал польских военнопленных?
... Медицинская академия), на центральной улице Калинина (нынешней Твери)… Хотя, как... их соотечественников…Игорь ШИШКИН. Про экскаватор я читал. Алексей ПЛОТНИКОВ...вскоре захвачена фашистами, специально приказал расстрелять поляков из немецких стволов, чтобы ...
Катыноведы — от иностранных агентов до иностранных же пропагандистов
... подготовить читателя к истории про убийство. Идём дальше. ...полицейские, якобы, расстрелянные в Калинине. Теперь и прокуратура — надзорный...всё элементарно, и он про интересное. А обвинять ... поляков в Катыни уничтожили фашисты, а история расстрелов в Калинине ...
Липа с нацистскими корнями
... социализма впоследствии оказались расстреляны вследствие внутриведомственных интриг).... фотографий, опубликованных самими поляками, видны рассортированные части ..., а говорят они про 6300 захороненных. Во-...что их не расстреляли в Калинине и не хоронили ...
В Твери сняли фейковые "катынские" таблички
... НКВД сняли фейковые таблички про выдуманные расстрелы поляков.Рукопожатная общественность негодует.В...: «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД в Калинине ради предостережения... документов не подтвердил факт расстрела польских военнопленных в здании ...
Бэкграунд, выпуск-320 за 5 октября 2013
... И вряд ли поляки в условиях нового геополитического... полной поддержкой государства. Про этом такие мелочи, ... конструктор машиностроительного завода имени Калинина (г. Екатеринбург): «Технику... образом демократического правления расстрел из танковых орудий ...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)