Знаменитый допрос бывшего заместителя начальника Калининского областного управления внутренних дел Токарева, это совершеннейший шедевр. Токарев там ухитрился, с одной стороны подтвердив всё, что от него требовали молодые следователи горбачёвской прокуратуры. В то же время вставить в этот допрос множество подробностей абсолютно однозначно доказывающих, что всё сказанное им под давлением ложь. И что на самом деле всё обстояло совершенно иначе.

Например, мне не раз доводилось быть в здании в котором происходили описываемые им события. Сейчас там медицинская академия и там время от времени проводят турниры по интеллектуальным играм. И я не раз приезжал на эти турниры. Так вот, я исходил просто своими ногами подвалы академии. А на всякий случай ещё прошёлся и по первому этажу, поскольку естественно не все подвалы сейчас доступны. И могу заверить, что описываемые Токаревым действия просто физически невозможно было выполнить в пределах этого здания.

Там он например говорит, что стреляли из немецких пистолетов Вальтер. Поскольку револьверы Нагана перегревались. На это может клюнуть человек, который не знает тактико-технических характеристик Нагана и Вальтера. На самом деле, во-первых, при непрерывной стрельбе Вальтер перегреется значительно раньше Нагана. А во-вторых, стрельба в том режиме, который он описывал, ни как не может привести к перегреву. И так далее и так далее.

То есть следователь с громадным опытом нашёл способ обмануть своих менее опытных коллег. И построить свои показания на допросе таким образом, чтобы любой не предвзятый специалист понял, что на самом деле ничего подобного тому, что пыталась доказать горбачёвская прокуратура в конце Перестройки, на самом деле не было и быть не могло.