Последняя тайна Есенина. От кого скрывался поэт?
12:01. 4 октября 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Кандидат исторических наук Сергей Дмитриев и ведущий Дионис Каптарь разбирают официальную и другие версии дела Есенина. О чём говорят факты?
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#ДеньТВ #Есенин #литература #тайны #история
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Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/
#ДеньТВ #Есенин #литература #тайны #история