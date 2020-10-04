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Последняя тайна Есенина. От кого скрывался поэт?

12:01. 4 октября 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Кандидат исторических наук Сергей Дмитриев и ведущий Дионис Каптарь разбирают официальную и другие версии дела Есенина. О чём говорят факты?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Frg0RXtbW8o

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