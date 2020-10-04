Обстрел Мингечаура
23:11. 4 октября 2020 260 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Азербайджан сообщил, что был нанесен ракетный удар пок Мингечауру, где расположена крупнейшая ТЭЦ Азербайджана а также плотина.
О важности данного объекта говорит тот факт, что во время аварии на этой ТЭЦ в 2018-м году, большая часть Азербайджана осталась без света. Соответственно, вывод из строя данного объекта, может иметь фатальные последствия для азербайджанской промышленной и гражданской инфраструктуры. Не говоря уже о возможных последствиях разрушения плотины, что может привести к затоплению территории и достаточно много поселков в центральном Азербайджане окажутся под водой.
За пару часов до атаки, бывший секретарь совета безопасности Карабаха выложил скрины с координатами Мингечаура у себя в Фейсбуке https://www.facebook.com/ArshavirGharamyanSureni/posts/680098469587571
Напомнило шутку из КВН:
- Вы знаете, что в Мурманске есть Северный Флот. И к нам никогда не приезжал Барак Обама. Будь мы более опытной командной, мы бы связали все это в шутку. Ну а пока просто информация.
Как не трудно догадаться ставки продолжаются повышаться. Азербайджанцы заявляют, что в ТЭЦ и плотину армяне не попали, а ракеты упали в городе, где были раненые среди гражданских. В Карабахе вообще отрицают, что такой обстрел осуществлялся – по их словам, пока что по Мингечауру не стреляли и весь обстрел является выдумкой
азербайджанской пропаганды. МО Армении также объявило фейком заявления Азербайджана. Как заявляют азербайджанцы, обстреливали Мингечаур ракетами "Точка". Всего было выпущено 4 штуки. Целились ли армяне в ТЭЦ или это пока было просто предупреждение (если вообще стреляли), сказать трудно. Но напоминание о том, что тыл у Азербайджана "хрустальный", вполне весомое – цена завоеваний поселков в Карабахе может оказаться запредельной в деньгах и жизнях. Кто из сторон врет, посмотрим завтра, когда покажут на видео, чего там в Мингечаур прилетело и например обломки заявленных "Точек", которые всегда так или иначе остаются.
UPD: Судя по опубликованным фотографиями, Мингечаур обстреляли из РСЗО "Смерч", одна из ракет упала рядом с энергоблоком местной ТЭЦ.
Ракета упавшая у энергоблока ТЭЦ в Мингечевире. Не взорвалась. (об этом заявил советник Алиева)
Только это не "Точка", а "Смерч".
Армяне указывают на то, что это постановка и в отверстие вставили деревяшку, чтобы ракета торчала, а не заваливалась.