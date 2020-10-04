По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, на оккупированной Киевом территории ЛНР продолжают тушить масштабные лесные пожары.

Как утверждает украинская госслужба по ЧС, большинство очагов удалось локализовать, но из-за угрозы для жизни были эвакуированы 150 человек.

«По состоянию на 7.00 4 октября продолжается тушение 6 основных очагов, из которых 5 очагов локализованы. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га», — говорится в сообщении ведомства (это украинский аналог МЧС — прим. РВ).

Во время тушения возгораний спасателям пришлось эвакуировать 150 местных жителей.

В ходе работ были найдены тела 11 человек. Еще 18 получили травмы.

«Для тушения пожара привлечены около 2 500 человек и более 210 единиц техники, из них от ГСЧС 700 человек и 120 единиц техники, в том числе 3 самолета Ан-32П и 2 вертолета Ми-8», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, масштабные лесные пожары на оккупированной Киевом территории ЛНР начались в среду, 30 сентября. Жертвами стихии уже стали 11 человек.

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