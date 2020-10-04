Новости Украины и Новороссии 04 октября 2020
- 10:22 Под Луганском продолжается тушение лесных пожаров: ведётся эвакуация (ФОТО).
- 07:00 Премьер-министр Украины сделал шокирующее заявление о печальном будущем страны (ВИДЕО).
- 06:32 “Дело было под Ровно”.
- Вчера 23:02 Как связан сын главы воздушных сил с падением самолета в Харькове.
Под Луганском продолжается тушение лесных пожаров: ведётся эвакуация (ФОТО)
По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, на оккупированной Киевом территории ЛНР продолжают тушить масштабные лесные пожары.
Как утверждает украинская госслужба по ЧС, большинство очагов удалось локализовать, но из-за угрозы для жизни были эвакуированы 150 человек.
«По состоянию на 7.00 4 октября продолжается тушение 6 основных очагов, из которых 5 очагов локализованы. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га», — говорится в сообщении ведомства (это украинский аналог МЧС — прим. РВ).
Во время тушения возгораний спасателям пришлось эвакуировать 150 местных жителей.
В ходе работ были найдены тела 11 человек. Еще 18 получили травмы.
«Для тушения пожара привлечены около 2 500 человек и более 210 единиц техники, из них от ГСЧС 700 человек и 120 единиц техники, в том числе 3 самолета Ан-32П и 2 вертолета Ми-8», — говорится в тексте сообщения.
Напомним, масштабные лесные пожары на оккупированной Киевом территории ЛНР начались в среду, 30 сентября. Жертвами стихии уже стали 11 человек.
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Премьер-министр Украины сделал шокирующее заявление о печальном будущем страны (ВИДЕО)
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовского политеха, заявил, что на Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
Видео с лекцией премьера опубликовали на официальном канале Кабинета министров 3 октября. Сама лекция проходила 25 сентября. Во время своего выступления политик сообщил студентам, что из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров.
Сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство «не сможет выплачивать пенсии», сказал Шмыгаль.
«Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров.
Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал украинский премьер.
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“Дело было под Ровно”
"Дело было под Ровно"
Ровенская область. Запад Украины.
Маршрутка направляется в центр Дубны. Пассажиры полны пепла, в том числе стоя. Две женщины идут.
- Сволоч, украл! Зачем они воевали? Если бы Украина не напала на Россию, нам бы хорошо! И спокойствие было бы! – говорит тот, который сидит.
- а вы как думаете: что жалко было, что Луганску дать? Итак, наши братья! – соглашается тот, что в очках.
Я думал, что почувствовал это. Начинаю слушать и понимать, что молчать нельзя.
Вставая с места, проталкивая толпу пассажиров. Спрашиваю:
- Извините, вы родились в Дубне?
- А у вас что против ** не бизнес?
- И вот что это такое. Подскажите, кто на кого напал?
- Украина по России. Майдан сделал и пошел на войну! – повторяет мне один из этих двух.
- Ты понимаешь, что говоришь?! Я не позволю тебе озвучивать твои сепаратистские мысли! Это неуважительно относится к армии!
- а нам все равно * и армия! Она наша хлебная начинка!
Не могу этого вынести. Перехожу на крик. Я сказал, из-за таких как они в Украине, это делается, что я тоже имею отношение к защите Украины. Кричат у них нет совести. Я говорю, пусть начнут русскоговорящие, Путин зовет войсками.
- придется, так и позвоним!
С другой стороны, младшая женушка сидела, лет до 40. Вставляет видение:
- ты глупый несовершеннолетний, ты еще не видел жизни и не знаешь о чем говоришь! Закрой рот!
Остальные пассажиры находились под этой троицей. Кто-то даже предложил заставить меня выложить из маршрутки такую умную, сказав, что я буду знать, как сделать заметку. Вышел сам, предварительно фотографирую своих оппонентов.
От вас и патриотизма. От вас и ценностей.
Мне нечего добавить. Мне больно!
С днем старшего возраста, да!
https://www.facebook.com/photo?fbid=3340551669345479&set=pcb.3340551942678785 – цинк (стиль написания сохранен, русский язык для автора видимо не совсем родной)
Тяжело наверное слышать правду. Если бы не евромайдан, никакой войны на Украине и близко бы не было. А Крым и Донбасс находились бы в составе Украины.
Но некоторым так трудно признаться себе, что они несколько лет вели себя как полнейшие кретины. Поэтому остается только кидаться на людей с "сепаратистскими мыслями".
Классическая реакция вытеснения и замещения "опасных мыслей".
Также порадовали и комментарии:
Прочитала….і плачу .От за таких наша дитина віддала життя… Слів не має…Ми держимся але іноді упускаються руки і хочеться взяти автомат в руки…
Так вони мабуть і руську церков ходять і за Януковича голосували дуже знайомі обличчя та й судження прям як мої сусіди хоча від Дубно 500км
І це на сьомому році війни. Суки ходять по нашій землі під мирним небом і армія їм по одному місці. Жах. Бійтесь сволочі божої розплати. А вам, Аліно, дякую за любов до України і патріотизм
Може з такими по іншому боротись .Розклеїти фото і написати щоб люди остегались їх так як розповсюджують пропаганду вигідну маскалям
І таких уродів в Україні дуже багато, прийняти закон саджати або штрафувати на великі суми
Читаю і не вірю,я дуже жорстко до цього відношусь,вони побачили ,що ви молода і одна без підтримки тому і так поводилися,в таких випадках проявляти культуру до ворогів не варто,як казав Путін мочить сук всюду даже в сортирах,як Сашко Белий тільки жорстко силою ці бляді бояться слово сказати,шкода що вас ніхто не підтримав.і це в Дубно,парадокс.
Мене одне дивує-все життя живучи в Україні і так її ненавидіти-нелюди!!! І , на жаль, таких багато!
От за таких безмозгих дур і гинуть наші діти.Невже в маршрутці не знайшлося більше ні одної адекватної людини?
Вражають пасажири.Тоб -то оця сепарська агітка всіх задовольняє,і ніхто не заткнув ротяку старий курві!Боже,яке сволочне населення!
На 7 году войны продолжаются жалобы на то, что многие не любят Украину и что это сволочное население.
Один из результатов евромайдана – полная уверенность в том, что Украине надо избавиться от части собственного населения. Крыма и Донбасса было мало – на оставшихся территориях еще много осталось тех, кто думает "неправильно".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Как связан сын главы воздушных сил с падением самолета в Харькове
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