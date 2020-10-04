Роковое 4 октября, когда в 1993 году состоялся расстрел Дома Советов, произошёл беспощадный разгром патриотической оппозиции. Эта кровавая рана все прошедшие десятилетия медленно зарастала, но продолжает сочиться кровью. Казалось бы, всё уже высказано, всё известно о Доме Советов. Тут и ельцинский референдум, который предшествовал бойне у Белого дома, этому кровавому перевороту. И актёр Смоктуновский, который, двигая мокрыми губами, повторял сакраментальное «Да. Да. Нет. Да», призывая голосовать за ельцинский вариант референдума. Известны имена и роль того скопища демократов, интеллигентов, которые накануне расстрела Дома Советов накликали танки на засевших там патриотов. Каждый из этих кровопийц известен поимённо. И сегодня, когда старая Ахеджакова вылезает на телевизионный экран, мы знаем, что она хлюпает кровью. Известны все подробности обороны Дома Советов и все, кто его защищал, стоя насмерть, кто оборонял его ценой своей собственной жизни: и Союз офицеров Терехова, и Добровольческий полк Маркова, и Русское национальное единство Баркашова, и коммунисты, и православные, и лидеры обороны Макашов и Ачалов, и депутаты Бабурин и Павлов.… Всё это, казалось бы, понято и осмыслено. Но остаются не понятыми и не осмысленными до конца последствия этой обороны.

Неясно, почему разгромленная оппозиция, забитая ельцинскими танками в самые тёмные углы истории, почему она через пару месяцев победила на первых думских выборах и заставила истеричного демократа крикнуть: «Россия, ты одурела!» Почему воплотилась библейская фраза: «И последние станут первыми»? Последние оборонявшие Дом Советов радетели красного государства, разгромленные и уничтоженные, оказались первыми, возглавив поход патриотов, который длится по сей день. Ибо патриотический уклад, который сегодня сложился, — прямое следствие той обороны, результат того, казалось бы, рокового поражения оппозиции в октябре 1993 года.

Кто она, мать-история, которая сначала напрочь отодвинула всё советское, сдавшееся без боя в 1991 году, а потом, в 1993-м, подняла баррикадников на борьбу под красным и Андреевским флагами? Как так случилось, что сбылись вещие, пророческие слова митрополита Иоанна, сказавшего, что нет ни белых, ни красных, а есть русские. Сегодняшний патриотический уклад есть слияние двух этих начал — красного и белого, которые стремятся сочетаться в сложное единство, именуемое ныне «православный сталинизм». Какова она, мать-история? Есть ли у неё законы? Может быть, это марксистские законы, в основе которых лежит материальное, экономическое? Или это моральное, лежащее в глубине человеческого сознания, построенное на идее справедливости, которая, невзирая на все сменяющиеся экономические уклады, была всегда — быть может, с тех времён, когда был сотворён мир, и Господь создал справедливый безукоризненный рай? Потом этот рай был подвержен порче, испорченные люди были изгнаны из рая и продолжали свой земной путь, вспоминая о райском блаженстве, когда царила божественная гармония и благодать, и волки ходили на водопой вместе с овцами. Каковы они, законы истории? Над этим ломают головы лучшие умы современной исторической науки. Но на это нет ответа.

Когда был разгромлен Советский Союз, и, казалось бы, красная энергия исчезла, скрылась в скромных марксистских кружках угасающего еврокоммунизма или в неслышной, стреноженной властью коммунистической партии, появился Фукуяма. Этот американский японец, ставший пророком, возвестил о конце истории, окончательной — раз и навсегда — победе мирового либерализма, который завершает исторический путь человечества, и всё, что предстоит человечеству совершить в дальнейшем, на тысячу лет вперёд, будет происходить в недрах либерального, победившего в потоках мировой истории, уклада.

И не успели отгреметь восторженные аплодисменты и радостные вопли либералов, этих господ мировой истории, как возник мировой исламский взрыв — огненный ислам, охвативший своей революционной энергией весь Ближний Восток. Эта энергия прорвала фанерную ширму, на которой Фукуяма начертал свои пророческие письмена. Огненный ислам породил исламские революции, создал исламское сопротивление Палестины, создал ХАМАС и «Хезболлу», породил террористические взрывы на всех континентах, и под ударами «боингов» рухнули нью-йоркские башни-близнецы. И лишь американские крылатые ракеты подавили это исламское восстание в Ираке и Ливии, проамериканский военный переворот в Египте загнал восставших исламистов в тюрьмы и пыточные камеры, а русские штурмовики и бомбардировщики разгромили запрещённое в России Исламское государство.

Казалось, что доктрина исламской революции перенесётся в Америку, где чёрное население открыто исламу, а мусульманское мировое движение станет главной движущей силой истории. Но эта исламская ширма оказалась прорванной могучим ударом Китая, китайской идеей мирового доминирования. Китайский шёлковый путь, по мнению китайских стратегов, должен превратиться в Млечный путь, придающий китайской поступи вселенский характер. Китайская составляющая казалась незыблемой, определяющей всё дальнейшее развитие истории, но случились небывалые волнения в Америке. Хлынула чёрная магма. Запылали и задымились американские города. Качнулась история американской либеральной империи. И это чёрное восстание, которое, на первый взгляд, казалось расовым бунтом, превращается в неокоммунистическую революцию. Повсюду звучат марксистско-ленинские лозунги о справедливости, равенстве, о примате труда и трудового народа над капиталом и эксплуататорами. Марксизм, вырвавшись из узких кружков маргиналов, вывалился на улицы грандиозными толпами, эти толпы вооружены пулемётами и автоматами, в университетах открыто изучается и проповедуется ленинизм, экстравагантный безумный художник предлагает перенести прах Ленина вместе с Мавзолеем в Америку, и теперь им самое место не в России, а там, среди чёрного бушующего океана.

Что это всё значит, в чём тайна истории? Огромные исторические явления, казалось бы, всеобъемлющие, утвердившиеся навсегда, вдруг исчезают, как дым, съёживаются и превращаются в крохотные бактерии. Эти бактерии пропадают в исторической толще, становятся прошлым, которое не разглядеть и не услышать сквозь шум современных информационных взрывов. И вдруг нежданно, в одну сказочную ночь, волшебно, по чьему-то колдовскому велению эти бактерии выходят наружу и превращаются в гигантские социальные эпидемии. Человечество начинает вспоминать давно забытые истины, восстаёт против поругания святынь и ценностей, сражается с золотым тельцом, рушит памятники эксплуататорам. И Анджела Дэвис, этот персонаж из далёкого полузабытого прошлого, эта чёрная женщина с кудрявой копной волос, которая в советское время казалась курьёзом, а теперь, будучи доктором наук, читает лекции в университетах, выступает на многотысячных марксистских митингах на площадях бушующих американских городов, становится одной из главных персон сегодняшней американской революции.

Кто ты, крот истории? Ты слеп или обладаешь подземным зрением, которое позволяет тебе видеть будущее сквозь чёрные, угрюмые пласты истории? Ты демиург, который в век цифровой экспансии, в эру искусственного интеллекта вбрасывает в человечество пылающие головни ленинизма? Куда ты, о крот, роешь свои туннели? И не увидят ли жители Москвы и Петербурга, как на центральных площадях начинает взбухать земля, выворачивая плиты вековечных мостовых? И мы, одни с ужасом, другие с надеждой, смотрим, что вырвется на свободу из этой дымящейся, встающей дыбом земли.

Источник: https://zavtra.ru/blogs/krot_istorii