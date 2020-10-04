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Коротко по Карабаху. 04.10.2020

19:43. 4 октября 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Когда прилетело на балкон.

1. Алиев заявил, что азербайджанская армия добилась успеха при продвижении вдоль иранской границы, взяв городок Джебраил и прилегающие села к югу от Физули. Армяне отрицают эту потерю, так же как и потерю Мадагиза, откуда по утверждению армян, азербайджанцы бежали под огнем армянской артиллерии. Ждем фото и видео на тему контроля с обеих сторон. Также Алиев потребовал от Пашиняна извинений за то, что тот назвал Карабах Арменией. Кроме того, Алиев заявил, что Азербайджан будет пытаться занять весь Карабах силой.
2. Обстрел Степанакерта продолжался и после обеда. В городе проблемы с электричеством, есть серьезные разрушения и жертвы. Азербайджан применял кассетные боеприпасы. За сегодня были погибшие гражданские в Степанакерте, Шуше, а также в азербайджанской Гяндже. Ждем ударов по азербайджанским городам.
3. Иран разместил дополнительные войска у границ с Карабахом и Азербайджаном в рамках обеспечения безопасности и усиления контроля границы рядом с которой идут интенсивные боевые действия с применением всей номенклатуры вооружений.
4. В Карабахе опровергли заявления о ранении президента Арутюняна, назвав это фейком азербайджанской пропаганды.
5. Правительственный борт снова отправился из Еревана в Москву. Москва продолжает предлагать обеим сторонам прекратить огонь и вернутся к мирным переговорам.


Азербайджанская карта с претензией на занятие Мадагиза и Джабраила.
Если потеря Мадагиза, если азербайджанцы действительно заняли село (оно находится как на ладони для армян на прилегающих высотах и удерживать его проблематично, не взяв высоты рядом с Мадагизом), не является чем-то фатальным, то вот возможный прорыв азербайджанцев к югу от Физули и Гадрута создает для армян куда как более серьезную проблему. так как в этом случае азербайджанцы могут повернуть на север, чтобы зайти во фланг и тыл войск МО Карабаха достаточно успешно удерживающих подступы к Физули.


Флот азербайджанских Ан-2, которые используются как БПЛА и как корректировщики.
На черно-белом фото – их кол-во на 26 августа 2020-го года. На цветном – на 3 октября 2020-года. Парк был существенно сокращен.
Собственно, вот примерно такие самолеты и сбивают армяне по несколько штук в сутки, что некоторые ошибочно принимают за уничтожение современных боевых машин.
На Лост-Арморе насчитали отсутствие 35 машин (некоторые вероятно могли быть на вылетах, но потери среди них явно существенные).


Доставка новых партий оружия самолетами авиакомпании "Шелковый Путь" из Турции и Израиля.

Видео.


Расстрел азербайджанской колонны в ущелье к северу от Мадагиза.
Судя по всему несколько десятков убитых + различную технику пожгли.


Отражение азербайджанской атаки. Уничтожен как минимум 1 танк (выстрелом из гранатомета в борт). Ну и пехоте там явно несладко пришлось.


Уничтожение азербайджанских грузовиков с пехотой.


Применение кассетных боеприпасов по жилым кварталам Степанакерта.


Последствия ударов по Степанкерту.


Занятый армянский опорник.


Удары дронов в ночь с 3 на 4 октября.




Брошенная минометная батарея армян.


Геолокация места съемки.


Утренний кофе президента Карабаха на фронте.


Арутюнян сегодня посетил ряд частей армии Карабаха.






Раненая пенсионерка в Гяндже.


В ответ на видео с 2 поврежденными Т-90С, которые захватили армяне, Азербайджан демонстрирует 3 трофейных Т-72.








Степанакерт.








Ракета от армянского "Смерча" в Гяндже.




Митинг армян в Оттаве.




Еще 70 установленных фамилий погибших азербайджанских военных. Вчера опубликовали первую часть списка на 243 фамилии.
При заявленных тысячах убитых установить личности удалось пока что лишь у 313 убитых.

Метки: азербайджан, армения, Видео, кавказ, карабах, степанакерт, турция, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6218639.html

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