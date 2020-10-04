Когда прилетело на балкон.1. Алиев заявил, что азербайджанская армия добилась успеха при продвижении вдоль иранской границы, взяв городок Джебраил и прилегающие села к югу от Физули. Армяне отрицают эту потерю, так же как и потерю Мадагиза, откуда по утверждению армян, азербайджанцы бежали под огнем армянской артиллерии. Ждем фото и видео на тему контроля с обеих сторон. Также Алиев потребовал от Пашиняна извинений за то, что тот назвал Карабах Арменией. Кроме того, Алиев заявил, что Азербайджан будет пытаться занять весь Карабах силой.2. Обстрел Степанакерта продолжался и после обеда. В городе проблемы с электричеством, есть серьезные разрушения и жертвы. Азербайджан применял кассетные боеприпасы. За сегодня были погибшие гражданские в Степанакерте, Шуше, а также в азербайджанской Гяндже. Ждем ударов по азербайджанским городам.3. Иран разместил дополнительные войска у границ с Карабахом и Азербайджаном в рамках обеспечения безопасности и усиления контроля границы рядом с которой идут интенсивные боевые действия с применением всей номенклатуры вооружений.4. В Карабахе опровергли заявления о ранении президента Арутюняна, назвав это фейком азербайджанской пропаганды.5. Правительственный борт снова отправился из Еревана в Москву. Москва продолжает предлагать обеим сторонам прекратить огонь и вернутся к мирным переговорам.Азербайджанская карта с претензией на занятие Мадагиза и Джабраила.Если потеря Мадагиза, если азербайджанцы действительно заняли село (оно находится как на ладони для армян на прилегающих высотах и удерживать его проблематично, не взяв высоты рядом с Мадагизом), не является чем-то фатальным, то вот возможный прорыв азербайджанцев к югу от Физули и Гадрута создает для армян куда как более серьезную проблему. так как в этом случае азербайджанцы могут повернуть на север, чтобы зайти во фланг и тыл войск МО Карабаха достаточно успешно удерживающих подступы к Физули.Флот азербайджанских Ан-2, которые используются как БПЛА и как корректировщики.На черно-белом фото – их кол-во на 26 августа 2020-го года. На цветном – на 3 октября 2020-года. Парк был существенно сокращен.Собственно, вот примерно такие самолеты и сбивают армяне по несколько штук в сутки, что некоторые ошибочно принимают за уничтожение современных боевых машин.На Лост-Арморе насчитали отсутствие 35 машин (некоторые вероятно могли быть на вылетах, но потери среди них явно существенные).Доставка новых партий оружия самолетами авиакомпании "Шелковый Путь" из Турции и Израиля.Расстрел азербайджанской колонны в ущелье к северу от Мадагиза.Судя по всему несколько десятков убитых + различную технику пожгли.Отражение азербайджанской атаки. Уничтожен как минимум 1 танк (выстрелом из гранатомета в борт). Ну и пехоте там явно несладко пришлось.Уничтожение азербайджанских грузовиков с пехотой.Применение кассетных боеприпасов по жилым кварталам Степанакерта.Последствия ударов по Степанкерту.Занятый армянский опорник.Удары дронов в ночь с 3 на 4 октября.Брошенная минометная батарея армян.Геолокация места съемки.Утренний кофе президента Карабаха на фронте.Арутюнян сегодня посетил ряд частей армии Карабаха.Раненая пенсионерка в Гяндже.В ответ на видео с 2 поврежденными Т-90С, которые захватили армяне, Азербайджан демонстрирует 3 трофейных Т-72.Степанакерт.Ракета от армянского "Смерча" в Гяндже.Митинг армян в Оттаве.Еще 70 установленных фамилий погибших азербайджанских военных. Вчера опубликовали первую часть списка на 243 фамилии.При заявленных тысячах убитых установить личности удалось пока что лишь у 313 убитых.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6218639.html