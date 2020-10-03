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Зачем древние замуровывали горшки ( голосники ) в стенах ?

10:00. 3 октября 2020 126 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Любопытное видео о кустарном обжиге кирпича или керамики.




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Метки: история, технологии

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5241935.html

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