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Ученые назвали простой способ развить умственные способности ребенка

15:04. 3 октября 2020 270 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

В Норвегии объяснили как письмо влияет на мозг учащегося.

Ученые назвали простой способ развить умственные способности ребенка. Соответствующее исследование провели ученые из Норвегии.

Они отметили, что для развития интеллектуальных возможностей детей необходимо научить их не набирать текст на клавиатуре гаджетов, а больше писать тексты при помощи шариковой ручки.
Писать перьевой ручкой
[Вот здесь мы подходим к развилке. Рассмотрим два варианта.

Первый – туповатые западники (понятно, что речь не о количестве дипломов или рейтинге выдавшего их вуза, а об общей интеллектуальной тупости человека Запада, обусловленной крайне низким уровнем образования, отсутствием широты познавания окружающего мира и проходящих в нём процессов).

Туповатые, ибо рекомендация писать именно шариковой ручкой, что, безусловно, лучше, нежели набирать текст на клавиатуре – тем не менее порочна. Ибо писать дети должны перьевой ручкой.



При письме шариковой ручкой ребёнок, его рука в постоянном напряжении. Что вызывает порчу здоровья. Тогда как при письме ручкой перьевой мышцы руки периодически отдыхают, когда ребёнок отрывает ручку от бумаги при написании практически каждой буквы.

Этот вопрос детально и научно в течение десятков лет прорабатывался В.Ф. Базарным.

Второй вариант – рекомендация использования именно шариковой ручки – прямая, осознанная либо самими учёными, либо их кукловодами диверсия. Против здоровья детей.

Т.е., смотрите, как в логически верную канву (писать, а не печатать) внедрили своеобразного троянского коня: шариковую ручку! – Прим. ss69100.]

Такой метод обучения помогает лучше запоминать информацию.

Специалисты проанализировали мозговую деятельность студентов при помощи ЭЭГ. На протяжении эксперимента волонтеры писали от руки или при помощи клавиатуры. На голове каждого человека находился шлем с электродиодами, фиксирующими изменения в основном органе Центральной нервной системы.

Оказалось, что при использовании ручки мозг делается более активным. Также данный метод создает "крючки", которые закрепляют воспоминания, растет активность сенсомоторных органов человека.


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Источник.
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Метки: Базарный, дети, Запад, здоровье, мозг, норвегия, образование, развитие, человек

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5242639.html

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