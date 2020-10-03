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Пашинян готов к вводу российских миротворцев в Карабах

21:30. 3 октября 2020 130 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Ереван готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Об этом 3 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян

Русские защищают армян от турок. Где-то я это уже видел. -)

Метки: азербайджан, армения, карабах, пашинян, турция

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6215535.html

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