Пашинян готов к вводу российских миротворцев в Карабах
21:30. 3 октября 2020 130 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Ереван готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Об этом 3 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян
Русские защищают армян от турок. Где-то я это уже видел. -)
Удобно когда есть старший брат: повыёживался, а потом брата позвал.
А какой теперь Россия брат или сестра ? выбор сделан -Сорос выбран в братья и Англия в учителя-скатертью дорога ,но все кагтавые аналитики в один голос требуют спасти Пашиняна -кому это надо ??
С этим американским холуём даже Алиев разговаривать не хочет…