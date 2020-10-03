Российские власти готовятся существенно смягчить и упростить налоговых режим для состоятельных граждан, привыкших парковать прибыль за пределами страны.

Минфин внес в правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, предоставляющие российским гражданам возможность ежегодно уплачивать налог в фиксированном размере 5 млн рублей с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) без их декларирования, говорится в сообщении министерства.

«Образно говоря, это абонемент для владельцев КИК по очень выгодной цене, - заявил глава ведомства Антон Силуанов. - При этом отпадет необходимость рассчитывать и декларировать прибыль КИК, что снизит административную нагрузку на их владельцев». Об изменениях в налогообложении контролируемых иностранных компаний (КИК), которые были краеугольным камнем программы деофшоризации, в конце июня объявил президент РФ Владимир Путин.

С 2017 года люди, владеющие более 25% КИК, чья нераспределенная прибыль превышает 10 млн рублей в год, платили с нее налог в 13%. По словам Путина, это «сложная, громоздкая и запутанная схема», которую нужно «кардинально упростить», чтобы «дать стимул развитию современного, ответственного бизнеса».

Новый механизм фактически является «подарком олигархам» и возвращает налоговый режим в реальность 1990х, отмечает основатель Movchans Group Андрей Мовчан.

«Начиная с дохода в 1 млн долларов в год (консервативный доход с капитала в 20 млн долларов) вы получаете снижение подоходного налога. Если вы владелец КИК и зарабатываете, к примеру, 8 млн долларов (около 500 млн рублей) в год, ваш налог составит ничтожный 1%». Если же заработок достигает 10 млн долларов в год, то ставка опускается до 0,1%.

«Люди, владеющие существенными активами, в большинстве своем те самые олигархи, неожиданно получают фантастическую льготу по налогам», - делает вывод Мовчан.

При этом для верхней прослойки среднего класса, наоборот, предусмотрено повышение НДФЛ до 15%. «То есть люди, которые зарабатывают не на ренте, а реально делают экономику страны, получая зарплаты, - заплатят подоходный в 15 раз больше и вдобавок уплатят взносы в социальный и пенсионный фонды, тогда как доходы от КИКов не приносят ни пенсионных, ни соцналога», - указывает Мовчан.

«Фактически мы наблюдаем, как разваливается экономическая политика, которую нам декларировали и преподносили 20 лет как политику примата социальных задач, - пишет он. - Государство отворачивается от тех, кто кормит пенсионеров, содержит медицину и строит экономику, создавая уникальные условия для владельцев капиталов, причем не всех, а только тех, кто инвестирует их за рубежом».

Источник: https://zen.yandex.ru/media/conmaxru/oligarham-skostili-nalogi-prakticheski-do-nulia-i-razreshili-ne-otchityvatsia-pered-nalogovoi-5f0b1eb17249e257ea6a207e?utm_source=serp