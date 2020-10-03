К крушению самолета Ан-26 под Чугуевом «много вопросов», констатировал народный депутат Украины от «Европейской солидарности», генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Так, по его словам, в самолете либо должно было находиться меньше курсантов, либо больше штурманов.

При этом военный отмечает, что пока что-либо конкретное говорить по этой катастрофе рано — нужно как минимум дождаться, когда все записи бортовых самописцев будут расшифрованы и проанализированы, а события смоделированы.

«Но уже сейчас есть очень много вопросов к организации этих учебно-тренировочных полетов», — отметил генерал.

«На борту находилось несколько большее количество людей, чем должно находиться. И в кабине пилотов находились не совсем те люди, которые должны были там находиться», — сказал Забродский и пояснил, что в самолете должно было быть меньше курсантов.

«На шесть курсантов должен находиться один штурман-инструктор. По информации, которая сейчас есть, на борту таких штурманов-инструкторов было двое. Два раза по шесть — 12. А летела группа из 20 человек», — сказал нардеп.

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