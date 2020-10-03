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Новости Украины и Новороссии 03 октября 2020

10:57. 3 октября 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины

Фото: Reuters / © Konstantin Chernichkin
Арест акций ведущего украинского производителя авиационных двигателей “Мотор Сич” нанес реальный удар по обороноспособности Украины. С таким заявлением, как сообщает “112 Украина” выступил член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко, передает РИА Новости.
В 2017 году контрольный пакет акций “Мотор Сичи” перешел к китайским компаниям, после чего они были арестованы по решению суда.
По его словам, Киев из-за ситуации с “Мотор Сич” недополучил около 14 миллиардов гривен (около 500 миллионов долларов – Прим. ред.). На эти деньги, по подсчетам Пилипенко, Украина могла бы купить “17 новейших французских кораблей с системами вооружения; 26 самых современных танков в Украине — “Оплот”; более 23 вертолетов Н-125; более 100 новейших бронетранспортеров БТР-4″.
Пилипенко также добавил, что, по его мнению, блокирование Киевом деятельности завода является вредительством и диверсией.
Два года назад Служба безопасности Украины заподозрила бывшего президента и генерального конструктора “Мотор Сичи” Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже более 50 процентов акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств “вопреки украинскому законодательству” приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо. В СБУ предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.
“Мотор Сич” производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки.

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Крушение Ан-26 под Харьковом: в кабине находились «не те, кто надо» (ВИДЕО)

Крушение Ан-26 под Харьковом: в кабине находились «не те, кто надо» (ВИДЕО) | Русская весна

К крушению самолета Ан-26 под Чугуевом «много вопросов», констатировал народный депутат Украины от «Европейской солидарности», генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Так, по его словам, в самолете либо должно было находиться меньше курсантов, либо больше штурманов.

При этом военный отмечает, что пока что-либо конкретное говорить по этой катастрофе рано — нужно как минимум дождаться, когда все записи бортовых самописцев будут расшифрованы и проанализированы, а события смоделированы.

«Но уже сейчас есть очень много вопросов к организации этих учебно-тренировочных полетов», — отметил генерал.

«На борту находилось несколько большее количество людей, чем должно находиться. И в кабине пилотов находились не совсем те люди, которые должны были там находиться», — сказал Забродский и пояснил, что в самолете должно было быть меньше курсантов.

«На шесть курсантов должен находиться один штурман-инструктор. По информации, которая сейчас есть, на борту таких штурманов-инструкторов было двое. Два раза по шесть — 12. А летела группа из 20 человек», — сказал нардеп.

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10000 долларов за жизнь луганчанина


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