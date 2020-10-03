Новости Украины и Новороссии 03 октября 2020
- 08:33 В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины.
- Вчера 23:30 Крушение Ан-26 под Харьковом: в кабине находились «не те, кто надо» (ВИДЕО).
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В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
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Крушение Ан-26 под Харьковом: в кабине находились «не те, кто надо» (ВИДЕО)
К крушению самолета Ан-26 под Чугуевом «много вопросов», констатировал народный депутат Украины от «Европейской солидарности», генерал-лейтенант Михаил Забродский.
Так, по его словам, в самолете либо должно было находиться меньше курсантов, либо больше штурманов.
При этом военный отмечает, что пока что-либо конкретное говорить по этой катастрофе рано — нужно как минимум дождаться, когда все записи бортовых самописцев будут расшифрованы и проанализированы, а события смоделированы.
«Но уже сейчас есть очень много вопросов к организации этих учебно-тренировочных полетов», — отметил генерал.
«На борту находилось несколько большее количество людей, чем должно находиться. И в кабине пилотов находились не совсем те люди, которые должны были там находиться», — сказал Забродский и пояснил, что в самолете должно было быть меньше курсантов.
«На шесть курсантов должен находиться один штурман-инструктор. По информации, которая сейчас есть, на борту таких штурманов-инструкторов было двое. Два раза по шесть — 12. А летела группа из 20 человек», — сказал нардеп.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
10000 долларов за жизнь луганчанина
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