Еврейки перед казнью в Скеде, Латвия, 15-17 декабря 1941 года

Посмотрите на этих женщин, девушек, девочек. На этих фотографиях они еще живые, их ведут убивать. За то, что они еврейки. Видите девочку лет десяти? В ужасе она опустила голову, она не могла это видеть, она знала, что их всех сейчас расстреляют. Убийства в дюнах в Скеде на берегу Балтийского моря, в пятнадцати километрах к северу от города и примерно в километре от дороги к морю, начались еще в июле 1941 года. Там было казнено около 200 евреек.

Но за время трехдневной резни 15-17 декабря 1941 года немецкие и латышские подразделения убили 2749 евреев, более половины еврейского населения Лиепаи.

Подготовка к операции началась заранее. 13 декабря 1941 года начальник полиции Лиепаи Оберштурмбаннфюрер Фриц Дидрих разместил в латвийской газете «Курземес вардс» объявление о том, что евреям запрещено покидать свои жилые помещения в понедельник, 15 декабря и во вторник, 16 декабря.

В ночь на 13 декабря латышские полицейские начали арестовывать евреев Лиепаи, еще не сосредоточенных в гетто. Женщины были доставлены в женскую тюрьму, где еврейки всех возрастов переполняли двор. Им было приказано встать лицом к стене и не двигаться, не оглядываться на родственников или на сторожей.

Ранним утром 15 декабря колонну жертв из Лиепаи латвийские полицаи, под наблюдением немецкого СД, загнали в сарай в Скеде, где уже были люди из тюрьмы.

Группы по двадцать человек повели на участок, где была вырыта канава, и поставили их там. Канавка была около трех метров в ширину и 100 метров в длину. Там женщин заставили лечь лицом вниз на землю.

Затем группам по десять приказали встать и всем, кроме детей, раздеться сначала до нижнего белья, а потом, уже около канавы, полностью. Они были застрелены немецким подразделением, латвийским SD Platoon во главе с лейтенантом Петерисом Галинсом и латвийской командой Schutzmannschaften.

Два стрелка стреляли в одну жертву. Дети, которые могли ходить, рассматривались как взрослые, но младенцев держали их мамы и убивали их вместе с матерями. После каждого залпа фашист СД спускался в канаву, чтобы осмотреть тела и прикончить всех, кто показал признаки жизни.

Одежда была свалена в кучи и увезена немецкими военными грузовиками. Во время операции по убийству Карл Стротт и еще один офицер Эрих Хандке фотографировали.

Латышский полицейский, известный как «kicker», ходит по краю братской могилы, заполненной телами женщин и детей, которые только что были расстреляны, 15-17 декабря 1941 года. Это была работа кикера, чтобы подтолкнуть тела, которые не попадали в массовую могилу во время стрельбы.

15 декабря 1941 года еврейские женщины и дети из Лиепаи стоят на краю ямы.

Эти фотографии были найдены человеком по имени Дэвид Зивкон, который работал электриком в штабе SD в Лиепае.

Через несколько недель или месяцев после казни он был послан, чтобы что-то исправить в резиденции Строта, и заметил четыре запечатанных ящика и один открытый. Он вынес снимки, сделал копии с помощью друга и отнес их обратно в квартиру после решения проблемы с электричеством.

Копии он закопал в конюшне. После освобождения он передал их советским офицерам разведки. Впоследствии эти фотографии были представлены в качестве доказательств на Нюрнбергском процессе.

Автор tanjand

Источник: https://tanjand.livejournal.com/2427175.html