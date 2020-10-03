Лиепайская резня: шокирующие фотографии, сделанные нацистами
Посмотрите на этих женщин, девушек, девочек. На этих фотографиях они еще живые, их ведут убивать. За то, что они еврейки. Видите девочку лет десяти? В ужасе она опустила голову, она не могла это видеть, она знала, что их всех сейчас расстреляют. Убийства в дюнах в Скеде на берегу Балтийского моря, в пятнадцати километрах к северу от города и примерно в километре от дороги к морю, начались еще в июле 1941 года. Там было казнено около 200 евреек.
Но за время трехдневной резни 15-17 декабря 1941 года немецкие и латышские подразделения убили 2749 евреев, более половины еврейского населения Лиепаи.
Подготовка к операции началась заранее. 13 декабря 1941 года начальник полиции Лиепаи Оберштурмбаннфюрер Фриц Дидрих разместил в латвийской газете «Курземес вардс» объявление о том, что евреям запрещено покидать свои жилые помещения в понедельник, 15 декабря и во вторник, 16 декабря.
В ночь на 13 декабря латышские полицейские начали арестовывать евреев Лиепаи, еще не сосредоточенных в гетто. Женщины были доставлены в женскую тюрьму, где еврейки всех возрастов переполняли двор. Им было приказано встать лицом к стене и не двигаться, не оглядываться на родственников или на сторожей.
Ранним утром 15 декабря колонну жертв из Лиепаи латвийские полицаи, под наблюдением немецкого СД, загнали в сарай в Скеде, где уже были люди из тюрьмы.
Группы по двадцать человек повели на участок, где была вырыта канава, и поставили их там. Канавка была около трех метров в ширину и 100 метров в длину. Там женщин заставили лечь лицом вниз на землю.
Затем группам по десять приказали встать и всем, кроме детей, раздеться сначала до нижнего белья, а потом, уже около канавы, полностью. Они были застрелены немецким подразделением, латвийским SD Platoon во главе с лейтенантом Петерисом Галинсом и латвийской командой Schutzmannschaften.
Два стрелка стреляли в одну жертву. Дети, которые могли ходить, рассматривались как взрослые, но младенцев держали их мамы и убивали их вместе с матерями. После каждого залпа фашист СД спускался в канаву, чтобы осмотреть тела и прикончить всех, кто показал признаки жизни.
Одежда была свалена в кучи и увезена немецкими военными грузовиками. Во время операции по убийству Карл Стротт и еще один офицер Эрих Хандке фотографировали.
Латышский полицейский, известный как «kicker», ходит по краю братской могилы, заполненной телами женщин и детей, которые только что были расстреляны, 15-17 декабря 1941 года. Это была работа кикера, чтобы подтолкнуть тела, которые не попадали в массовую могилу во время стрельбы.
15 декабря 1941 года еврейские женщины и дети из Лиепаи стоят на краю ямы.
Эти фотографии были найдены человеком по имени Дэвид Зивкон, который работал электриком в штабе SD в Лиепае.
Через несколько недель или месяцев после казни он был послан, чтобы что-то исправить в резиденции Строта, и заметил четыре запечатанных ящика и один открытый. Он вынес снимки, сделал копии с помощью друга и отнес их обратно в квартиру после решения проблемы с электричеством.
Копии он закопал в конюшне. После освобождения он передал их советским офицерам разведки. Впоследствии эти фотографии были представлены в качестве доказательств на Нюрнбергском процессе.
Автор tanjand
Зря ты Валерий опубликовал эту статью. Сейчас набегут неверующие и начнут доказывать что этого не было.
Почему не было? Было!
Только в этой статье автор скромно умолчал этническую принадлежность исполнителей. Вся суть этой трагедии еврейского этноса заключается в том, что латгальских евреев уничтожали украинские евреи под руководством германских евреев.
П.С.
Когда Адольф Алоизийевич Шекельграбер спросил своих хозяев, можно ли уничтожать восточных евреев, ведь они являются частью богоизбранного народца. На это Алоизийевичу ответили, что это неправильные евреи и от них необходимо избавиться, причём избавиться необходимо под прикрытием арийства!
Все командиры дивизий СС которые в первую голову виноваты во всём, т.к. расстреливать и дебил может, были к 53 году уже на свободе, да и отбывали не в Сибири.
Валерончик, а что солдаты Вермахта в ушанках ходили?
Ай-йя-йя-й как нестыдно публиковать жидовские подлоги на уважаемом интернет ресурсе.
Меня эти фотографии затронули как человека, поэтому решил опубликовать.
Если это правда, то это чудовищная правда. Если это подлог, это чудовищный подлог.
Не важно, кто это делал и по чьей указке.