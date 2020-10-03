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Кто оплачивает банкет Тихановской?

18:11. 3 октября 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Житель Клайпеды в открытом письме руководству Литвы интересуется – кто оплачивает гастроли Тихановской в Литве?

Кто оплачивает банкет Тихановской?


Открытое письмо президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе.
Копия: министру иностранных дел Литвы Линасу Антанасу Линкявичюсу.

Уважаемые господа!

У меня к вам вопрос, как у гражданина Литвы и налогоплательщика.

На протяжении, как минимум, трех недель в новостной повестке литовских и зарубежных каналов присутствует некая госпожа Светлана Тихановская (Цехановская). Эта дама постоянно заявляет, что она является "выбранной народом Беларуси" лидером. Эта дама каким-то непонятным образом оказалась у нас здесь, в Литве. Почему-то не в Пабраде, не в центре приема беженцев. А в одном из лучших отелей Вильнюса.

Вопрос у меня такой.

Кто платит за содержание г-жи Тихановской (Цихановской) в Вильнюсе?
Платите ли Вы, г-н Науседа?
Своими накоплениями?
Или расходы беларусской "Жанны Дарк" оплачивает со своей карточки г-н министр Линкявичюс?
Кто оплачивает эти "котлеты"?
Есть ли какой-то бюджет на содержание г-жи беларусской Жанны Дарк?
Отобьются ли расходы на эту, мягко говоря, странную историю?
Вы ведь надолго портите отношения с соседним государством.
А у нас вы спросили?
У народа?
Нет, не спросили.

А может, вы залезли в бюжетные деньги?
При том, что у нас, налогоплательщиков, почему-то не спросили, надо ли нам оплачивать весь этот цирк?

И второе.

Благодаря Вашим странным действиям, мы появились сейчас среди основных целей России.
Вы смотрите ТВ России?
Уже говорят, что Вильнюс – "приоритетная цель" для ракетного удара.
Из Клайпеды, моего любимого города, хотят сделать "выжженную пустыню". Ну, как минимум, лишить нас грузоперевозок.

Резюмирую.

Г-н президент Науседа.

Вопросы от клайпедчанина.

1. Сколько стоит содержание г-жи Тихановской (Цехановской)?
2. Линкявичюс и Вы сами оплачиваете этот банкет?
3. Кто покроет убытки от испорченных в конец отношений с Белоруссией? Кто возместит Клайпеде и нашему порту упущенную выгоду?
4. Вы историю изучали? Или в организация г-на Сороса это не приветствуется?
5. Почему я, как налогоплательщик, должен платить за шампанское и прочее г-же Тихановской?
5. Зачем вы создаете сами ситуацию 1939-го года?
6. Граждане Литвы, а на что уходят наши налоги? На разжигание цветных революций?..

Без уважения, но с тревогой о моей любимой "Земле Девы Марии",
Артур Крижановский (творческий псевдоним Сергей Соболев).

* * *

Публикация в фейсбуке.
В моём ФБ:
https://www.facebook.com/SobolevSergej

И (масштабней).
В ФБ сообщества Комитет "Русскоговорящая Клайпеда":
https://www.facebook.com/groups/171041197108121/

Тема оказалась "горячей".
Откликов довольно много, более 2000 репостов, тему подхвитили серьезные издания.
Размещаю здесь собственно сам текст Открытого письма.

https://sobolev-sv.livejournal.com/974138.html – цинк

Метки: белоруссия, литва, лукашенко, науседа, сорос, США, тихановская, цветные сценарии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6214659.html

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