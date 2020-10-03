Кто оплачивает банкет Тихановской?
18:11. 3 октября 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Житель Клайпеды в открытом письме руководству Литвы интересуется – кто оплачивает гастроли Тихановской в Литве?
Кто оплачивает банкет Тихановской?
Открытое письмо президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе.
Копия: министру иностранных дел Литвы Линасу Антанасу Линкявичюсу.
Уважаемые господа!
У меня к вам вопрос, как у гражданина Литвы и налогоплательщика.
На протяжении, как минимум, трех недель в новостной повестке литовских и зарубежных каналов присутствует некая госпожа Светлана Тихановская (Цехановская). Эта дама постоянно заявляет, что она является "выбранной народом Беларуси" лидером. Эта дама каким-то непонятным образом оказалась у нас здесь, в Литве. Почему-то не в Пабраде, не в центре приема беженцев. А в одном из лучших отелей Вильнюса.
Вопрос у меня такой.
Кто платит за содержание г-жи Тихановской (Цихановской) в Вильнюсе?
Платите ли Вы, г-н Науседа?
Своими накоплениями?
Или расходы беларусской "Жанны Дарк" оплачивает со своей карточки г-н министр Линкявичюс?
Кто оплачивает эти "котлеты"?
Есть ли какой-то бюджет на содержание г-жи беларусской Жанны Дарк?
Отобьются ли расходы на эту, мягко говоря, странную историю?
Вы ведь надолго портите отношения с соседним государством.
А у нас вы спросили?
У народа?
Нет, не спросили.
А может, вы залезли в бюжетные деньги?
При том, что у нас, налогоплательщиков, почему-то не спросили, надо ли нам оплачивать весь этот цирк?
И второе.
Благодаря Вашим странным действиям, мы появились сейчас среди основных целей России.
Вы смотрите ТВ России?
Уже говорят, что Вильнюс – "приоритетная цель" для ракетного удара.
Из Клайпеды, моего любимого города, хотят сделать "выжженную пустыню". Ну, как минимум, лишить нас грузоперевозок.
Резюмирую.
Г-н президент Науседа.
Вопросы от клайпедчанина.
1. Сколько стоит содержание г-жи Тихановской (Цехановской)?
2. Линкявичюс и Вы сами оплачиваете этот банкет?
3. Кто покроет убытки от испорченных в конец отношений с Белоруссией? Кто возместит Клайпеде и нашему порту упущенную выгоду?
4. Вы историю изучали? Или в организация г-на Сороса это не приветствуется?
5. Почему я, как налогоплательщик, должен платить за шампанское и прочее г-же Тихановской?
5. Зачем вы создаете сами ситуацию 1939-го года?
6. Граждане Литвы, а на что уходят наши налоги? На разжигание цветных революций?..
Без уважения, но с тревогой о моей любимой "Земле Девы Марии",
Артур Крижановский (творческий псевдоним Сергей Соболев).
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Тема оказалась "горячей".
Откликов довольно много, более 2000 репостов, тему подхвитили серьезные издания.
Размещаю здесь собственно сам текст Открытого письма.
https://sobolev-sv.livejournal.com/974138.html – цинк
У РБ два президента ? а кому мадам Фишер (посол США ) будет вручать верительные грамоты по прибытии в РБ.Ждемс