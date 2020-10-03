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Красные мадьяры в годы гражданской войны в России

12:01. 3 октября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Красные мадьяры в годы гражданской войны в России

Историк Григорий Цыденков об участии венгерских граждан в боевых действия в годы гражданской войны в России на стороне большевиков.

Аннотация:

«Красные» мадьяры – один из символов Гражданской войны в России. Не только благодаря своему активному участию, но и ярким личностям из среды бывших военнопленных Австро-Венгерской армии. С мадьярами-красноармейцами связано мифов чуть ли не больше, чем с «красными» китайцами. О «красных» мадьярах и о их роли в Гражданской войне в России рассказывает самарский историк Григорий Циденков.



Метки: белые, большевики, венгрия, Видео, гражданская война, история, красные, цыденков

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6214210.html

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