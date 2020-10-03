





Первые пленные войны. 5 пленных армян.













Убитые азербайджанские солдаты.

































Убитые азербайджанские солдаты и трофейный флаг.





Уничтожение азербайджанской бронетехники плюс работа армянской артиллерии.





Обстрел азербайджанских позиций армянской артиллерией.





Убитые азербайджанские солдаты.





Перехваченные переговоры турок и сирийских боевиков в Нагорном Карабахе.





Ночные удары по Степанакерту.





Последствия ударов по Степанакерту.









Президент Карабаха вместе со спецназом отправился на фронт.





Гуманитарная помощь для Карабаха.





Репортаж армянского ТВ о событиях за неделю.





Удары турецких дронов.













Концерт на фронте.





Убитый армянский пулеметчик.



Плюс видео не с Ютуба:



- боевики дивизии "Султан Мурад" в форме азербайджанской пограничной службы

– репортаж из Мартуни

– боевик ССА жалуется на происходящее в Карабахе после того, как батальон боевиков понес тяжелые потери (ранее в Идлибских пабликах уже сообщали, что не все боевики довольны происходящим, так как им говорили, что они едут охранять тыловые районы, а их пустили в первой линии).



Винтовка азербайджанская. но армяне пишут, что израильская.Первые пленные войны. 5 пленных армян.Убитые азербайджанские солдаты.Убитые азербайджанские солдаты и трофейный флаг.Уничтожение азербайджанской бронетехники плюс работа армянской артиллерии.Обстрел азербайджанских позиций армянской артиллерией.Убитые азербайджанские солдаты.Перехваченные переговоры турок и сирийских боевиков в Нагорном Карабахе.Ночные удары по Степанакерту.Последствия ударов по Степанакерту.Президент Карабаха вместе со спецназом отправился на фронт.Гуманитарная помощь для Карабаха.Репортаж армянского ТВ о событиях за неделю.Удары турецких дронов.Концерт на фронте.Убитый армянский пулеметчик.Плюс видео не с Ютуба: https://twitter.com/NotWoofers/status/1312377279767629824 - боевики дивизии "Султан Мурад" в форме азербайджанской пограничной службы https://vk.com/video-73013298_456257460 – репортаж из Мартуни https://twitter.com/KevorkAlmassian/status/1312328610754297857 – боевик ССА жалуется на происходящее в Карабахе после того, как батальон боевиков понес тяжелые потери (ранее в Идлибских пабликах уже сообщали, что не все боевики довольны происходящим, так как им говорили, что они едут охранять тыловые районы, а их пустили в первой линии).

Ближе к вечеру 3 октября Алиев объявил ,что азербайджанская армия смогла взять поселок Мадигиз на границе НКР и Азербайджана.Соответственно, на вечер 3 октября, Азербайджан претендует на захват 5-6 поселков на юго-востоке Карабаха, нескольких высот в районе Муровдага, нескольких высот на северо-востоке Карабаха и поселка Мадагис. Аремения и НКР отрицают потери Мадагиса и продвижение азербайджанской армии в районе Муровдага.Армия Карабаха заявляет, что с ночи противник начал вводить в дело резервы, усиливая нажим с севера и северо-запада.Обе стороны сегодня заявили еще несколько десятков убитых у противника и большое кол-во техники (Азербайджан заявляет о 70 единицах бронетехники, а армяне набили одних танков аж 80 штук).. Армяне заявили также об уничтожении еще одного вертолета.Касательно реального масштаба потерь армян, то "Лост Армор" посчитал все то, что показывали на видео с ударами турецких дронов на выложенных с 27 сентября видео:Получилось:Танки – 18 единицБМП – 4 единицыМТЛБ – 4 единицыСАУ – 1 единицаАртиллерия – 7 единицЗРК – 13 единицРСЗО – 14 единицЛичный состав – более 60 человекНо это слишком скучные подсчеты. Надо десятки танков каждый день уничтожать .Еще неделя и там набьют такими темпами больше танков, чем на Курской дуге.В общем, заявления обеих сторон о потерях стоит воспринимать мягко говоря критически. "Никогда так не врут, как во время войны".Также стоит отметить, что правительственный самолет Армении сегодня прилетел в Москву. Армения сейчас лихорадочно пытается закупить новые вооружения взамен потерянных, и прежде всего средства ПВО и РЭБ.Этим конечно надо было заниматься не во время войны, а до нее. С точки зрения ПВО, Армения готовилась к прошлой войне, оказавшись практически не готовой, к той войне, которая уже привычна для Ближнего Востока.ИГИЛ активно и успешно использовал дроны камикадзе в 2016-2017 году, особенно во время битвы за Мосул.Иран с 2017-го года активно использует дроны в Ираке. "Хезбалла" использует дроны с 2015-2016-го года, "Ансар Аллах" в Йемене сверхуспешно применяет дроны с 2017 года.Турция интенсивно использует ударные дроны с 2018-го года в Сирии и Ираке, а с 2019-2020-го года в Ливии и Нагорном Карабахе.Армения за этими трендами судя по всему следила не очень внимательно, в результате чего флоту турецких дронов противостоял лишь небольшой парк ЗРК "Оса" + ПЗРК и зенитки, которые что-то смогли сбить, но в течение нескольких дней были уничтожены, потому что противостояли количественно и технически превосходящему противнику.Практика показывает, что при наличие более современных систем, различных глушилок и систем РЭБ, турецкие дроны вполне купируются и уничтожаются – они несли тяжелые потери в Идлибе ("Панцири", "Торы", "Буки"), они несли тяжелые потери в Ливии ("Панцири"). Ну а что от "Осы" требовать – она на четверть века старше тех машин, которым ей надо было противостоять. А теперь вот уже во время войны армяне озаботились основными трендами современных гибридных войн.* * *Еще один момент. Турция не закончив операцию в Карабахе, угрожает новым наступлением на сирийских курдов, требуя, чтобы они ушли от границы.Также Турция требует "недопустить гуманитарной катастрофы в Идлибе" (в переводе на русский – требует от Асада не наступать на Идлиб).Как уже говорилось ранее, Эрдоган подсев на этот наркотик, уже не может остановиться. На фоне падающей экономики, внешняя агрессия стала по сути главным средством поддержания режима Эрдогана, поэтому мы и видим эти лихорадочные метания – Сирия, Ирак, Греция, Ливия, Карабах. Там где дают по носу или есть риск получить, Эрдоган тормозит и переключается на другой ТВД, в расчете на достижение быстрых успехов.Мадагиз.Из заявленных тысяч, пока что установлены на 2 октября лишь 243 фамилии убитых азербайджанской армии.А вот фото "уничтоженного" моста у Хакари. Поверждена лишь одна полоса, а так мост вполне работает, во всяком случае пока.Примерно также, как Азербайджан вчера объявил об "уничтожении" моста, армяне объявили об уничтожении израильской ракетной системы, которая вела по нему обстрел (там вообще без фото и видео). Так и воюют.Трофеи захваченные армянами. Среди них израильская снайперская винтовка Istiglal

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6215179.html