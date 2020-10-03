Достаточно интересный разбор идеологических взглядов Ким Чен Ына, которые он излагает в своих публичных выступлениях и в своих письменных работах.Из них можно сложить представление о том, что Ким Чен Ын понимает под социализмом и куда он ведет Северную Корею.Ким Чен Ын – один из самых известных политических деятелей мира. К тому, как он руководит внутренней и внешней политикой КНДР, приковано внимание аналитических центров и средств массовой информации. Однако значительно реже изучаются статьи и речи Ким Чен Ына, в которых Высший руководитель КНДР изложил свои взгляды на строительство социализма и развитие корейской революции.В них он предстает уже как революционный мыслитель, развивающий идеи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, составляющие государственную идеологию Северной Кореи.Теория Ким Чен Ына на наших глазах претворяется в практику. Он дает свой ответ на вопросы о ценностях революции, субъекте революции, экономическом устройстве, партийном руководстве, культуре и науке. В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают отдельные теоретические работы и речи Ким Чен Ына.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6215852.html