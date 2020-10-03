Ким Чен Ын как теоретик социализма
23:16. 3 октября 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Достаточно интересный разбор идеологических взглядов Ким Чен Ына, которые он излагает в своих публичных выступлениях и в своих письменных работах.
Из них можно сложить представление о том, что Ким Чен Ын понимает под социализмом и куда он ведет Северную Корею.
Аннотация:
Ким Чен Ын – один из самых известных политических деятелей мира. К тому, как он руководит внутренней и внешней политикой КНДР, приковано внимание аналитических центров и средств массовой информации. Однако значительно реже изучаются статьи и речи Ким Чен Ына, в которых Высший руководитель КНДР изложил свои взгляды на строительство социализма и развитие корейской революции.
В них он предстает уже как революционный мыслитель, развивающий идеи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, составляющие государственную идеологию Северной Кореи.
Теория Ким Чен Ына на наших глазах претворяется в практику. Он дает свой ответ на вопросы о ценностях революции, субъекте революции, экономическом устройстве, партийном руководстве, культуре и науке. В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают отдельные теоретические работы и речи Ким Чен Ына.