Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Творчество

Ким Чен Ын как теоретик социализма

23:16. 3 октября 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Достаточно интересный разбор идеологических взглядов Ким Чен Ына, которые он излагает в своих публичных выступлениях и в своих письменных работах.
Из них можно сложить представление о том, что Ким Чен Ын понимает под социализмом и куда он ведет Северную Корею.

Аннотация:

Ким Чен Ын – один из самых известных политических деятелей мира. К тому, как он руководит внутренней и внешней политикой КНДР, приковано внимание аналитических центров и средств массовой информации. Однако значительно реже изучаются статьи и речи Ким Чен Ына, в которых Высший руководитель КНДР изложил свои взгляды на строительство социализма и развитие корейской революции.

В них он предстает уже как революционный мыслитель, развивающий идеи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, составляющие государственную идеологию Северной Кореи.
Теория Ким Чен Ына на наших глазах претворяется в практику. Он дает свой ответ на вопросы о ценностях революции, субъекте революции, экономическом устройстве, партийном руководстве, культуре и науке. В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают отдельные теоретические работы и речи Ким Чен Ына.



Метки: Видео, ким ир сен, ким чен ир, ким чен ын, кндр, северная корея, сонгун, социализм, чучхэ

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6215852.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ким Чен Нам и ЦРУ
...Как отмечает издание, убитый в 2017 году в Малайзии Ким Чен...источник.Между управлением и Ким Чен Намом «была связь...Как напоминает The Wall Street Journal, сводный брат лидера КНДР Ким Чен... рассматривают Ким Чен Нама в качестве возможного преемника Ким Чен Ына...
Смерть Ким Чен Ира
...в стране сталинистской династии Кимов. В городе, как сообщают очевидцы, все выглядит... «великим вождем» младшего сына Ким Чен Ира – Ким Чен Ына. Он и раньше фактически... человек станет реальным руководителем системы какого-то, по сути, коллективного ...
Ким Чен Ын ответил Трампу: "Сумасшедшего старичка буду укрощать"
...орфография оригинала ЦТАК). "Перепуганная собака, как правило, громче лает", — добавил... говорится в официальном тексте выступления Ким Чен Ына. "Шизофренический припадок президента США...видов оружия, известных человечеству". Как сказал Трамп в преддверии ...
Фейковая операция Ким Чен Ына
...режима.Резонно возникает вопрос, как назвать то, что ...Ким Чен Ын не перенес операцию на сердце", "Ким Чен Ын впал в кому", "Ким Чен...Ким Чен Ына на операционном столе КНДР возглавит его сестра", "Ким Чен...стоит отметить, что дед Ким Чен Ына во время Великой......
Видеоблог №162: Томос, Ким Чен Ын, саудитам все можно
... подтвердил, что Россию посетит Ким Чен Ын. По вашему мнению,...ли встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина? И какие вопросы северокорейский... подтвердил, что Россию посетит Ким Чен Ын. По вашему мнению,...ли встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина? И какие вопросы ...
Первые кадры встречи Путина и Ким Чен Ына (+ФОТО, ВИДЕО)
... российского государства поприветствовал усилия Ким Чен Ына по решению северокорейской ядерной...переизбранием на пост президента России. Как сообщала «Русская Весна», переговоры...федерального университета. Сообщается, что Ким Чен Ын опоздал к началу встречи...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)