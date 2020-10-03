Несмотря на то, что в Германии предложили исключить Турцию из НАТО, Россия должна проявить инициативу и прекратить войну в Нагорном Карабахе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Германии есть такая партия «Альтернатива для Германии», и там есть Вальдемар Гердт, который выступил с законодательной инициативой: не включать Турцию в ЕС, исключить её из НАТО, за то, что они посылают боевиков, за то, что она провоцирует НАТО пытаясь втянуть альянс в мировой конфликт с ядерными державами», – отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что Россия обязана вмешаться и прекратить кровопролитие в нагорном Карабахе, потому что оборона этих земель всегда лежала на плечах Москвы.

«Нужно понимать следующее, когда стороны не хотят идти на переговоры, когда действительно идёт перемалывание всего, нет пленных, одни убитые и раненые. Всегда за такими конфликтами есть государства, которые могут сыграть в этом переговорную роль и всё-таки заставить стороны хотя бы прекратить огонь. Я могу назвать три таких государства: США, Германия и Израиль. Эти государства могут надавать. Конечно, ещё Россия, у неё тоже есть рычаги.

Надо это разнимать, потому что этот пожар, который там начался, с каждой минутой нарастает. При ключевом участии России, потому что это наши земли, мы за них подписались ещё во времена царской империи. Мы эти земли обороняли и люди жили там мирно, не зная, что такое война и национальные предрассудки», – заключил Леонков.

В свою очередь российский публицист, политолог Николай Стариков выразил уверенность, что единственная страна, которая реально может проиграть от конфликта в Нагорном Карабахе – это Россия.



«А действительно ли Россия, США и Франция одинаково не хотят этой войны? На мой взгляд, ситуация совершенно разная. Россия – это единственная страна, которая точно от этой войны ничего выиграть не может, а может только проиграть.

Боевики выгружаются фактически на наших границах, в нашем подбрюшье. У нас сложная ситуация, потому что в России живут миллионы армян, и азербайджанцы являются коренной национальностью в Дагестане.

Франция, да, конечно, большая армянская диаспора, такая же большая диаспора в США и поэтому там политики выступают в роли миротворцев, набирая предвыборные очки, сохраняют какое-то лицо, но будут ли они реально что-то делать? Будут ли они давить на Турцию, с которой они состоят в одном военном блоке? На мой взгляд нет. Они ограничатся обеспокоенностью и заявлениями, но ничего делать не будут», – добавил эксперт.

Далее политолог подчеркнул, что никто кроме России реально не хочет прекращать войну в Нагорном Карабахе.

«Давайте не забывать, что в этом же регионе, пограничной страной является Иран. Значит те, кто считают себя противниками Ирана или называют Иран своим врагом, заинтересованы в том, чтобы в Нагорном Карабахе была напряжённость и лилась кровь, а через это были сложности, в том числе и в Иране.

Ситуация более сложная чем может показаться на первый взгляд. Реально никто кроме России не хочет гасить эту войну», – резюмировал Стариков.

Источник: https://nstarikov.ru/jeto-nasha-zemlja-rossijskij-jekspert-prizval-pokonchit-s-vojnoj-v-karabahe-119929