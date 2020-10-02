В США решили выплачивать компенсации потомкам чернокожих рабов
Власти Калифорнии собираются разработать план возмещения ущерба чернокожим потомкам рабов в соответствии с новым законом, подписанным в среду губернатором Гэвином Ньюсомом. Это сделает ее первым штатом, предпринявшим действия, чтобы исправить историческую ошибку — притеснение чернокожих. Об этом сообщает телеканал ABC.
Согласно закону, будет создана рабочая группа из девяти человек для разработки предложений о выплате государством репараций чернокожим, о форме компенсаций и категориях людей, имеющих право на их получение. Пятерых членов группы назначит губернатор, а остальных — Законодательное собрание штата. Как минимум один член группы должен быть экспертом в области гражданских прав.
Группа должна провести свое первое заседание не позднее 1 июня 2021 года и представить свои рекомендации Законодательному собранию штата через год после первого заседания.
«Речь идет не только о Калифорнии, но и о том, чтобы повлиять на остальную часть страны», — сказал Ньюсом сразу после подписания законопроекта.
Интересно, что в Калифорнии никогда не существовало санкционированной правительством системы рабства. Но в штате разрешалось белым привозить своих рабов в Калифорнию. А законодательное собрание региона приняло закон, по которому беглых рабов арестовывали и возвращали владельцам.
В новом законе не говорится, что репарации должны быть денежными. Они могут также включать оплату обучения в вузах или инвестиции в районы, где чернокожие люди сталкиваются с неравенством.
В США уже есть прецеденты выплаты репараций. Правительство страны частично профинансировало немецкие репарации жертвам Холокоста после Второй мировой войны. А в 1988 году федеральное правительство учредило программу репараций для американцев японского происхождения, которые содержались в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны.
Тема компенсаций за рабство обсуждается в США на протяжении десятилетий. Предложение изучить возможность выплат потомкам чернокожих рабов впервые было внесено в Конгресс в 1989 году. Его так и не приняли. Тема вновь вошла в повестку дня после массовых протестов против расизма, вспыхнувших после убийства чернокожего полицейскими.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1601577594
Лучше бы отвезли их, горемык, обратно в африканские джунгли… За счёт средств потомков тех, кто их оттуда в рабство увёз…
их теперь силой туда не загонишь ,а этот ход дер–кратов по покупке черных голосов
Под конвоем… В рабство они тоже не хотели…
Так вот ты какое “татаро-монгольское иго”.
Зачем завоёвывать, сами отдадут дань.
Может быть и татаро-монголы были бывшими рабами?
Представил себе:
Приехали хacиды в Умань, выгнали укров и потребовали себе компенсацию за работу в шуботу. И великие укры начали в шаботник подметать улицы и мыть мостовую после хacидов.
Та же песня, только с чёрными нeгрaми. Понаехали, размножились и требую продолжение банкета за счёт белых.
А потомки изгоев из Метрополии, создавшие “якобы” нынешнюю цивилизованную Европу, пусть тоже начинают “чесать репу” и соображать,сколько и как они будут отдавать, когда Белые Человеки придут за “должком!”