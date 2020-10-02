Главная » Невероятное в мире, Политика

В США решили выплачивать компенсации потомкам чернокожих рабов

03:00. 2 октября 2020 149 просмотров 6 коммент. Опубликовал:
В США решили выплачивать компенсации потомкам чернокожих рабов | Русская весна

Власти Калифорнии собираются разработать план возмещения ущерба чернокожим потомкам рабов в соответствии с новым законом, подписанным в среду губернатором Гэвином Ньюсомом. Это сделает ее первым штатом, предпринявшим действия, чтобы исправить историческую ошибку — притеснение чернокожих. Об этом сообщает телеканал ABC.

Согласно закону, будет создана рабочая группа из девяти человек для разработки предложений о выплате государством репараций чернокожим, о форме компенсаций и категориях людей, имеющих право на их получение. Пятерых членов группы назначит губернатор, а остальных — Законодательное собрание штата. Как минимум один член группы должен быть экспертом в области гражданских прав.

Группа должна провести свое первое заседание не позднее 1 июня 2021 года и представить свои рекомендации Законодательному собранию штата через год после первого заседания.

«Речь идет не только о Калифорнии, но и о том, чтобы повлиять на остальную часть страны», — сказал Ньюсом сразу после подписания законопроекта.

Интересно, что в Калифорнии никогда не существовало санкционированной правительством системы рабства. Но в штате разрешалось белым привозить своих рабов в Калифорнию. А законодательное собрание региона приняло закон, по которому беглых рабов арестовывали и возвращали владельцам.

В новом законе не говорится, что репарации должны быть денежными. Они могут также включать оплату обучения в вузах или инвестиции в районы, где чернокожие люди сталкиваются с неравенством.

В США уже есть прецеденты выплаты репараций. Правительство страны частично профинансировало немецкие репарации жертвам Холокоста после Второй мировой войны. А в 1988 году федеральное правительство учредило программу репараций для американцев японского происхождения, которые содержались в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны.

Тема компенсаций за рабство обсуждается в США на протяжении десятилетий. Предложение изучить возможность выплат потомкам чернокожих рабов впервые было внесено в Конгресс в 1989 году. Его так и не приняли. Тема вновь вошла в повестку дня после массовых протестов против расизма, вспыхнувших после убийства чернокожего полицейскими.

Читайте также: Ещё одна страна отказалась признавать легитимность Лукашенко

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1601577594

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Зарубежные клондайки России. Часть I
...строительства начала догонять США, а по золотому... 1/3 — на компенсацию потомкам владельцев французской недвижимости в...почти 50 лет процентов выплачивалась компенсация французским «китам»), но...спрашивает у премьера: «Как решилась судьба „ленинского“ золота?» ...
Новости Украины и Новороссии 11 октября 2017
...От автоматических гранатометов было решено отказаться, что позволило ...б узнал, во что потомки превратили его грозную машину.... наложения на него обязательства выплачивать компенсацию российской стороне. «У..., ведущих войну против США. В нашем распоряжении ...
"Большой плюс" против свастики. Швейцария во Второй мировой войне
...директоров которого являлись гражданами США, Великобритании, Франции,... страны приняло решение выплачивать компенсацию всем призваным военнослужащим ...СС Вальтер Шелленберг решил срочно вмешаться, чтобы..., и невозвращение их потомкам (так называемое «Еврейское...
Бэкграунд, выпуск-315 за 31 августа 2013
... африканскими рабами, чьих потомков в США еще совсем недавно официально..., сегодня власти Северной Каролины выплачивают компенсации немногим выжившим жертвам «борьбы ...этих населенных пунктов придется решать трудноразрешимые вопросы трудоустройства основной...
Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2016
... расходов… а Европа компенсаций не предлагает, при ... в стране потребуют решать её здесь и ... мы можем стабильно выплачивать зарплаты и пенсии»—... минских соглашений Президент США Барак Обама заявил,..., общая сумма претензий потомков составляет $1,7 ...
Новости Украины и Новороссии 01 июля 2020
...Донбасса, выплачивать пенсии жителям региона, а также решать – ... требовать у России компенсацию за Крым Ева ... Украине, уничтожается «благодарными» потомками. Ликвидация безграмотности, которая носила... процесс возникновения независимых США имеет отношение к ...

6 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)