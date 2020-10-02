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В США паника: у Трампа смертоносный вирус, судьба президента под угрозой

20:53. 2 октября 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
В США паника: у Трампа смертоносный вирус, судьба президента под угрозой | Русская весна

«Сегодня утром Трамп-уорлд-тауэр охвачен страхом и паникой, поскольку страна поглощает новости о том, что у Дональда Трампа, Мелании и Хоуп Хикс положительный результат на COVID-19», — пишет авторитетный американский журнал Vanity Fair.

«Никто не знает, к чему всё это приведёт», — рассказал журналистам издания ошеломленный экс-чиновник.

«Самая большая неизвестность», — это состояние здоровья президента.

Сегодня утром New York Times сообщила, что у Трампа проявляются «симптомы простуды». Два республиканца, тесно контактировавшие с Белым домом, сообщили, что симптомы Трампа включают кашель и жар. По предварительным данным, у Мелании нет симптомов.

«Они беспокоятся о президенте из-за его возраста», — сказал один из осведомлённых источников из Западного крыла.

Справка РВ: С 1909 года рабочее место президента США находится в Овальном кабинете в левом (западном) крыле здания.

Чиновники рассказали, что Трамп, скорее всего, захочет показаться публике как можно скорее, чтобы опровергнуть версию о том, что его побеждает вирус, который он последние шесть месяцев выдавал за что-то несерьезное.

«Если он заболел, спрятаться будет сложно. Кроме того, кто захочет быть с ним в одной комнате?» — задаётся вопросом источник журнала.

Советники предвыборной кампании также обсуждают, как будет развиваться у Трампа COVID, если до выборов осталось всего 32 дня.

Источники, с которыми я говорил, сомневаются, что следующие два тура дебатов состоятся.

«14 дней действительно не может ничего быть. Как будто кампания закончилась вчера», — сказал второй экс-представитель Западного крыла.

Республиканцы, близкие к Трампу, обсуждают, какое послание президенту следует направить, чтобы уменьшить политический ущерб.

«Он мог выйти и сказать: «Послушайте, у меня был COVID, и это было не так уж страшно. Это просто показывает, что я силен, и мы должны открыть страну. Он мог бы над этим посмеяться», — добавил источник.

Также сообщается, что у Хоуп Шарлотты Хикс (близкий к Трампу консультант по связям с общественностью) были более выраженные симптомы, чем у президента. Два источника сообщили, что у нее была высокая температура и кашель, а один источник добавил, что она потеряла обоняние.

Говорят, что Хикс недовольна тем, что Трамп столь безответственно подошел к проблеме вируса.

Она была одной из немногих членов Западного крыла, которые носили маску на собраниях, за что ее упрекали коллеги.

«Над ней смеялись, потому что она носила маску», — сказал журналисту Vanity Fair её друг. 

Источники сообщили, что Хикс также расстроена тем, что в новостях показалось, что она заразила Трампа вирусом, хотя на самом деле никто не знает, где он его подхватил.

«Это так несправедливо, что ее обвиняют», — добавил он.

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Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1601660583

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