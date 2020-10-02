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Трамп заболел коронавирусом

11:27. 2 октября 2020 241 просмотр 3 коммент. Опубликовал:


Агент Дональд вместе с женой подцепили коронавирус. С учетом его возраста он в явной группе риска. Кроме того, лечение явно сорвет избирательную кампанию Трампа и повысит шансы Байдена.

Иронично, но в начале эпидемии Трамп отрицал серьезность данной угрозы, а теперь она может стоить ему Овального кабинета.

Метки: байден, выборы, коронавирус, Трамп

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6211425.html

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 12840 10530
    марина 2 октября 2020 в 12:57

    интересный ход придумали ему мейкеры,а то совсем вульгарно проходили дебаты ,как две бабы на базаре ,стыдно за “великолепный” народ.Трамп, как мин сократит время для тягостного общения ,полежит ,поиграет в твиттере до 03,011,2020,попринимает соболезнования ,Путин наверное первый отметился.

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  • 5843 4755
    Женечка 2 октября 2020 в 14:52

    Додебатировался кобелина – заразу в дом притащил. Теперь авифавирчику им отправить нужно, не имеющего аналогов в мире.

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  • 270 202
    Иван 2 октября 2020 в 15:48

    Ещё не вечер. Бадуна тоже возмет зараза и поглядим кто крепче.
    Нам нужны оба . Чтоб америка разделилась на две части и начались гражданские разборки. Пусть МИР отдохнёт.

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