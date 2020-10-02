Трамп заболел коронавирусом
11:27. 2 октября 2020 241 просмотр 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Агент Дональд вместе с женой подцепили коронавирус. С учетом его возраста он в явной группе риска. Кроме того, лечение явно сорвет избирательную кампанию Трампа и повысит шансы Байдена.
Иронично, но в начале эпидемии Трамп отрицал серьезность данной угрозы, а теперь она может стоить ему Овального кабинета.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6211425.html
интересный ход придумали ему мейкеры,а то совсем вульгарно проходили дебаты ,как две бабы на базаре ,стыдно за “великолепный” народ.Трамп, как мин сократит время для тягостного общения ,полежит ,поиграет в твиттере до 03,011,2020,попринимает соболезнования ,Путин наверное первый отметился.
Додебатировался кобелина – заразу в дом притащил. Теперь авифавирчику им отправить нужно, не имеющего аналогов в мире.
Ещё не вечер. Бадуна тоже возмет зараза и поглядим кто крепче.
Нам нужны оба . Чтоб америка разделилась на две части и начались гражданские разборки. Пусть МИР отдохнёт.