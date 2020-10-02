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Трамп и его жена заразились коронавирусом

07:42. 2 октября 2020 136 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него коронавирус, передает РИА Новости.
“Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!” – написал Трамп в Twitter.
Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у ближайшей помощницы американского лидера Хоуп Хикс.
Метки: в мире

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/54666-tramp-i-ego-zhena-zarazilis-koronavirusom.html

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