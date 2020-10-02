Трамп и его жена заразились коронавирусом
07:42. 2 октября 2020 136 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него коронавирус, передает РИА Новости.
“Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!” – написал Трамп в Twitter.
Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у ближайшей помощницы американского лидера Хоуп Хикс.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/54666-tramp-i-ego-zhena-zarazilis-koronavirusom.html
Вот если они крякнутся, тогда можно будет поверить в эту “пандемию”…
тогда Мелани понесет знамя свободы ,как Све тка Гуайдо.
Досадил,кому то,решили убрать,да и выборы на носу.