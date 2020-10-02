Рэп-батл ветеранов

В Соединённых Государствах Америки прошёл первый раунд телевизионных дебатов между действующим президентом, баллотирующимся от республиканской партии на второй срок, и его главным конкурентом — бывшим вице-президентом от демократической партии.

Девяносто минут прямого эфира несли небывалую даже в американской политической практике концентрацию хамства, включающего не только прямые оскорбления, но и постоянное перебивание друг друга. Соперники не довели до конца ни одно рассуждение. Да, похоже, и не пытались.

Открытым текстом уверяю: бывший вице-президент Байден решил главную для себя задачу — показал, что ещё может стоять и говорить. То есть не вполне сжился с Альцгеймером. Был почти так же бодр, как Трамп, а уж по части хамства и свинства многократно превзошёл оппонента. Зато содержательных пояснений у него почти не было. Разве что обещание, по сути, восстановить рабочие места, созданные при Трампе, но потерянные вследствие карантина, вызванного коронавирусной пандемией.

Да и сам Трамп не блистал конкретикой по части грядущих планов. Оно и понятно. Эфирное время ограничено. Приходится выбирать: либо рассуждать, либо ругаться. И когда соперник перебивает ход размышлений, остаётся только изображать рэп-батл, где проигравшим считается тот, кто не сможет эффектно ответить на оскорбление.

Кстати, РЭП — сокращение английских слов rhytmic american poetry — ритмичная американская поэзия. Тут, конечно, до поэзии далеко, да и с ритмом не очень. Но очень современный американский принцип: по сути-то сказать и нечего! Глобальный кризис, в значительной степени порождённый действиями самих СГА, не оставляет простых и понятных выходов из экономической и политической катастрофы.

До сих пор из кризисов сопоставимого размаха выходили только через войны, в том числе мировые. Сейчас полномасштабная мировая война слишком опасна для самих СГА. Вот и готовят там гражданскую. Для начала — обе основные партии уже намерены не признать результат выборов. А как дальше развиваются майданы, начатые таким трюком, — могут рассказать на моей малой родине. Но Украина хотя бы ядерным оружием не располагает…

Белый майдан в красную полоску

Совет национальной безопасности Соединённых Государств Америки ещё шесть десятилетий назад принял несколько директив, предписывающих не допускать появления в мире ничего, способного не выполнить какое-то желание СГА. К концу восьмидесятых цель вроде бы достигнута.

Но свято место пусто не бывает. Сейчас к требованиям СГА не все прислушиваются даже по соседству — в Латинской Америке. Что и говорить о России, несколько десятилетий — под названием Советский Союз — открыто противостоявшей СГА!

29 сентября директор Службы внешней разведки РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин официально сообщил, что СГА соучаствуют в подготовке радикальных националистов и экстремистов для массовых беспорядков в Белоруссии. Инструкторы из Центрального разведывательного управления, министерства обороны, связанных с министерством иностранных дел организаций — готовят их в Польше, прибалтийских республиках, Грузии, на Украине.

Открытым текстом объясняю: разведки во всём мире стараются не разглашать свои сведения, поскольку есть риск раскрыть источники. Если глава СВР выступает с таким серьёзным предупреждением — значит, приготовление к массовым преступлениям зашло так далеко, что СГА не могут его скрыть даже от обычных сторонних наблюдателей. Причём публичными беспорядками дело не ограничивается. Цитирую:

“По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчёт на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах”.

Открытым текстом напоминаю: убить кого-то из своих, чтобы повесить вину на противника — один из древнейших приёмов заговорщиков. А для протестантского большинства СГА католики даже не свои, а давние противники. Их использовать как пушечное мясо, в их крови утопить белорусскую независимость — вполне по понятиям СГА. Так что кроме Кавказа на нас будут давить и с Запада. Готовимся к осложнениям!

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-02-10-2020/