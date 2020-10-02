Открытым текстом 02.10.2020
В Соединённых Государствах Америки прошёл первый раунд телевизионных дебатов между действующим президентом, баллотирующимся от республиканской партии на второй срок, и его главным конкурентом — бывшим вице-президентом от демократической партии.
Девяносто минут прямого эфира несли небывалую даже в американской политической практике концентрацию хамства, включающего не только прямые оскорбления, но и постоянное перебивание друг друга. Соперники не довели до конца ни одно рассуждение. Да, похоже, и не пытались.
Открытым текстом уверяю: бывший вице-президент Байден решил главную для себя задачу — показал, что ещё может стоять и говорить. То есть не вполне сжился с Альцгеймером. Был почти так же бодр, как Трамп, а уж по части хамства и свинства многократно превзошёл оппонента. Зато содержательных пояснений у него почти не было. Разве что обещание, по сути, восстановить рабочие места, созданные при Трампе, но потерянные вследствие карантина, вызванного коронавирусной пандемией.
Да и сам Трамп не блистал конкретикой по части грядущих планов. Оно и понятно. Эфирное время ограничено. Приходится выбирать: либо рассуждать, либо ругаться. И когда соперник перебивает ход размышлений, остаётся только изображать рэп-батл, где проигравшим считается тот, кто не сможет эффектно ответить на оскорбление.
Кстати, РЭП — сокращение английских слов rhytmic american poetry — ритмичная американская поэзия. Тут, конечно, до поэзии далеко, да и с ритмом не очень. Но очень современный американский принцип: по сути-то сказать и нечего! Глобальный кризис, в значительной степени порождённый действиями самих СГА, не оставляет простых и понятных выходов из экономической и политической катастрофы.
До сих пор из кризисов сопоставимого размаха выходили только через войны, в том числе мировые. Сейчас полномасштабная мировая война слишком опасна для самих СГА. Вот и готовят там гражданскую. Для начала — обе основные партии уже намерены не признать результат выборов. А как дальше развиваются майданы, начатые таким трюком, — могут рассказать на моей малой родине. Но Украина хотя бы ядерным оружием не располагает…
Совет национальной безопасности Соединённых Государств Америки ещё шесть десятилетий назад принял несколько директив, предписывающих не допускать появления в мире ничего, способного не выполнить какое-то желание СГА. К концу восьмидесятых цель вроде бы достигнута.
Но свято место пусто не бывает. Сейчас к требованиям СГА не все прислушиваются даже по соседству — в Латинской Америке. Что и говорить о России, несколько десятилетий — под названием Советский Союз — открыто противостоявшей СГА!
29 сентября директор Службы внешней разведки РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин официально сообщил, что СГА соучаствуют в подготовке радикальных националистов и экстремистов для массовых беспорядков в Белоруссии. Инструкторы из Центрального разведывательного управления, министерства обороны, связанных с министерством иностранных дел организаций — готовят их в Польше, прибалтийских республиках, Грузии, на Украине.
Открытым текстом объясняю: разведки во всём мире стараются не разглашать свои сведения, поскольку есть риск раскрыть источники. Если глава СВР выступает с таким серьёзным предупреждением — значит, приготовление к массовым преступлениям зашло так далеко, что СГА не могут его скрыть даже от обычных сторонних наблюдателей. Причём публичными беспорядками дело не ограничивается. Цитирую:
“По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчёт на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах”.
Открытым текстом напоминаю: убить кого-то из своих, чтобы повесить вину на противника — один из древнейших приёмов заговорщиков. А для протестантского большинства СГА католики даже не свои, а давние противники. Их использовать как пушечное мясо, в их крови утопить белорусскую независимость — вполне по понятиям СГА. Так что кроме Кавказа на нас будут давить и с Запада. Готовимся к осложнениям!