Армянин Аваков ответил на заявление «слуги народа» о том, что Украина окажет военную помощь Азербайджану

Глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг громкое заявление депутата пропрезидентской фракции «Слуга народа» Людмилы Марченко о готовности Украины предоставить военную помощь Азербайджану в военном конфликте в Нагорном Карабахе. «Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной», — написал Аваков на своей странице в соцсети. Комментарий Авакова выглядит особенно интересно, если вспомнить, что украинский министр армянин по национальности, а настоящая фамилия его отца — Авакян. Читайте также: Бойня в Карабахе: сожжены 180 танков и БМП Азербайджана, 4000 солдат убиты и ранены (ВИДЕО)

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В Европе украинских депутатов не избирали бы

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Пожары на Луганщине могут закончиться трагедией для Украины (ВИДЕО)

Родион Мирошник, советник главы ЛНР, прокомментировал в эфире News Front TV в программе «Время ПикТы» пожары на Луганщине. По его словам, ситуация с пожарами критическая и подконтрольные Украине районы лишены нормальной помощи и техники в достаточном количестве. Опасение вызывает не только чрезвычайно быстрое распространение огня в условиях сильного ветра, но и находящиеся на пути пожара опасные химические предприятия, которые, в случае возгорания, станут причиной экологической катастрофы и, увы, не только для Украины. Родион Мирошник также ответил Светлане Пикте на вопросы о судьбе минского процесса и о готовящихся карантинных мерах по случаю второй волны пандемии COVID-19. Читайте также: На Украине решили унизить Россию и переименовать (ФОТО)

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«Сдулись?» Прокуроры сорвали заседание суда по делу Олеся Бузины

В четверг, 1 октября, в очередной раз сорвано слушание по делу об убийстве публициста Олеся Бузины. На этот раз заседание не состоялось в связи с неявкой прокуроров. Об этом сообщил Артем Захаров — адвокат Валентины Павловны Бузины, матери убитого журналиста. «Старший группы прокуроров — прокурор прокуратуры города Киева — на больничном. Здесь все понятно, бывает. А где вся остальная, созданная по обещанию генпрокурора Венедиктовой Валентине Павловне разобраться в ситуации, группа прокуроров Офиса генпрокурора? Всё, сдулись? Хайпанули и хватит? Некогда ходить в процессы? И уведомлять суд о неявке незачем? Ни слова, ни полслова», — написал юрист. Он добавил, что так же жалко и беспомощно выглядит обещанное Венедиктовой расследование по делу о заказчиках и организаторах убийства Бузины, за которое с июня 2020 года отвечают прокуроры Офиса генпрокурора, осуществляющие процессуальное руководство. «Как ни печально, но, похоже, задача этой прокуратуры — продолжать блокировать расследование и рассмотрение дела», — констатировал адвокат. Читайте также: У Лукашенко предложили «перенести» столицу Украины в посёлок Борщи

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Танцы на костях

Есть рамки, за которые не стоит выходить. Некоторые нормы морали, на которых базируются традиции целого ряда народов, незыблемы по умолчанию. Стоит забыть некие установки, оставленные нам предками, и начинается стремительная деградация, которая неизбежно приведет к необратимым последствиям.

Память предков, особенно, если это касается тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость своей страны, должна охраняется обществом столь же трепетно, сколь трепетно они в свое время охраняли границы государства. Как только память предков отдаётся на поругание, как только все былое подвергается огульной критике, так и начинается падение нации в пучину безвестности.

Народ, не знающий или забывший свое прошлое, не имеет будущего. Народ, отдавший свое прошлое на поругание, чурающийся свершений своих предков – обречен на забвение.

Когда на Украине разворачивалась кампания по декоммунизации, у определенной части населения страны все происходящее вызвало одобрение. Все логично. Всем очень хотелось в Европу, а советское прошлое словно якорь удерживало Украину у российских берегов. Ради светлого и безбедного будущего можно и отказаться от «тоталитарного совкового прошлого». Цель оправдывает средства.

Отказ от советского прошлого, в принципе, прошел безболезненно. Местные чиновники с энтузиазмом придумывали новые названия старым улицам и городам, не забывая при этом уделять пристальное внимание написанию истории нации. Истории древней и местами даже героической. В общем, находясь в неком угаре, украинцы сами не заметили, как стали посягать на святое – на память своих героических предков. Одним разрушением памятников героям Великой Отечественной войны решили не ограничиваться. А что, гулять так гулять! А почему бы нам не пересмотреть хронологию тех далеких событий и не переоценить роль в произошедшем как СССР, так и Германии? В общем, начались откровенные танцы на костях. Танцы постыдные, в ходе которых определенная часть украинцев перестала считать себя потомками народа-победителя и начала выводить свою родословную от нацистских преступников, карателей, добровольно пошедших на службу фашисткой Германии.

Самое страшное в произошедшем – это то, что в период данных трансформаций произросло на свет божий целое поколение украинцев, которое спокойно наблюдало за тем, как внуки участников Великой Отечественной войны сносят монументы, призванные увековечить память их дедов. Разумеется, все происходящее в стране они воспринимали как норму, а инициаторы данной затеи свято верили в то, что танцуя на костях они искореняют все советское, при этом насаждая свой доморощенный, я бы даже сказал, искусственно созданный патриотизм. Но, судя по всему, они жестоко ошиблись, а «патриотизм из пробирки» у молодого поколения как-то не прижился. Судите сами.

В Черниговской области в поселке Талалаевка четыре школьницы на памятнике погибшим воинам АТО записали видео для TikTok, в котором танцевали тверк. Разумеется, речь идет о полном неуважении к погибшим, так как не знать современную историю Украины школьницы не могли в принципе, а, следовательно, заявлять о том, что «мы не знали кому установлен данный памятник» – бессмысленно и даже глупо.

Украинский социум дружно заклеймил школьниц, обвинив их во всех грехах смертных, а правоохранительные органы постарались максимально осложнить жизнь участницам данного «танцевального марафона» и их родителям. В отношении двух 16-летних школьниц инспектор ювенальной превенции составил административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Еще две девочки, которые танцевали тверк, не достигли 14-летнего возраста, поэтому за их действия ответственность понесут родители. Досталось и администрации школы, в стенах которой обучаются начинающие танцовщицы. Правоохранители уже провели профилактическую работу с дирекцией учебного заведения, где учатся школьницы, а также с учениками. Кроме того, в школу направлено представление о проведении дальнейших профилактических мер.

Меры приняты, виновные наказаны, справедливость восторжествовала, и теперь число желающих станцевать тверк на памятнике «героям» АТО станет гораздо меньше. Слушайте, а что вы хотите от поколения, которое выросло, наблюдая за всей той вакханалией, которую вы устроили в своем порыве выкорчевать из истории Украины все советское? Они же живые очевидцы того, как вы попрали память своих предков! Чего вы от них ждете? Того, что они не будут брать пример с вас?

Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Выкорчевывая наследие «тоталитарного совка», украинские политики напрочь убили у местного населения стремление уважать своих предков, чтить их память и гордиться их свершениями. В итоге получилось то, что получилось. Пока одни вымышленные герои стойко противостоят «российской агрессии», граждане свободной европейской Украины спокойно танцуют на костях других, которые погибли, сражаясь с призрачной угрозой, исходящей от «коварной» Москвы. Ничего личного. Просто демократия во всей ее красе.

Алексей Зотьев

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